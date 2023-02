Bombardier : Rapport financier, exercice clos le 31 décembre 2022

Chers actionnaires,

C'est fantastique de marquer le 80e anniversaire de Bombardier avec la passion et la fierté qui nous ont animés tout au long de l'année 2022 et les résultats que nous avons eus. Tous nos plans stratégiques ont été couronnés de succès, de l'expansion de l'empreinte de notre réseau de centres de service au lancement de Bombardier Défense, en passant par le dévoilement de l'avion Global 8000, l'avion d'affaires le plus rapide et celui offrant le vol le plus en douceur de l'industrie. Toute l'année, nous avons accéléré nos initiatives d'acquisition de talents et augmenté nos effectifs de plus de

2 000 employés, et cela, tout en dépassant nos objectifs financiers et en diminuant considérablement l'endettement de notre entreprise.

Bombardier a commencé l'année 2022 dans un marché en plein essor alors que la demande des avions d'affaires et leur utilisation dépassaient les attentes. Nous sommes restés concentrés sur l'exécution de notre plan et nous avons veillé à ce que les éléments fondamentaux de notre entreprise restent la pierre angulaire de la réalisation de marges élevées et des résultats d'ensemble solides, quelle que soit la situation du marché. Je suis impressionné par l'ardeur que met l'équipe Bombardier pour accomplir leurs tâches, et plus particulièrement pour saisir les occasions qui s'offrent d'accroître significativement notre carnet de commandes et donc de rendre nos activités plus prévisibles.

Nous sommes résolument tournés vers un avenir dans lequel les avions d'affaires Bombardier seront à l'avant-garde de leur catégorie, notre réseau de centres de service continue de se développer et d'attirer les avions Bombardier dans un nombre croissant de sites à l'échelle mondiale. Les gouvernements multipliant les occasions de tirer parti des avantages que leur offrent nos avions d'affaires pour réaliser des missions spécialisées, nous continuons à recruter et à développer les