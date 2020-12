Bombardier annonce la vente de dix avions d'affaires Challenger 350

Un engagement ferme d’un client qui préfère garder l’anonymat représente l’une des plus importantes commandes d’avions d’affaires de 2020



L’entente souligne l’attrait de l’avion à succès Challenger 350 dans un contexte de vif intérêt pour l’aviation d’affaires et la sécurité accrue qu’elle procure

Le biréacteur d’affaires Challenger 350 offre une combinaison gagnante de performances éprouvées et d’expérience en cabine inégalées dans sa catégorie



MONTRÉAL, 23 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier a l’honneur d’annoncer une commande ferme de 10 avions Challenger 350 dans une transaction estimée à 267 millions $ US, aux prix courants de 2020.

« Cette commande souligne la valeur considérable que les clients accordent aux capacités inégalées de l’avion », a affirmé Éric Martel, président et chef de la direction de Bombardier Inc. « Le portefeuille nouvellement renouvelé de Bombardier et son réseau de service en plein essor positionnent la Société solidement alors que l’intérêt mondial pour l’aviation d’affaires s’accroît avec la sécurité accrue qu’elle procure. »

L’avion Challenger 350 de Bombardier détient le titre très convoité d’avion d’affaires superintermédiaire le plus vendu depuis son entrée en service il y a six ans, et continue de renforcer sa position par des améliorations des performances et des mises à niveau de la cabine. Les passagers avisés recherchent le biréacteur d’affaires Challenger 350 en raison de son design spacieux et épuré, son environnement productif, sa cabine silencieuse et son vol en douceur.

Avec une charge passagers et carburant véritablement complète et un rayon d’action de 3 200 milles marins, l’avion d’affaires Challenger 350 peut relier New York à Los Angeles ou Londres, et Paris à Dubaï sans escale.*

* Dans certaines conditions d’exploitation.

Bombardier, Challenger et Challenger 350 sont des marques déposées ou non déposées de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

