Bombardier annonce le remboursement complet de sa facilité de crédit garantie de premier rang

MONTRÉAL, 17 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier (TSX: BBD.B) a annoncé aujourd’hui qu’elle a commencé le remboursement du solde total prélevé de 750 millions $ sur la facilité de prêt à terme garantie de premier rang d’un montant de 1,0 milliard $ (la « Facilité »), mise en place le 19 août 2020. Le remboursement de la Facilité, y compris celui de tous les intérêts courus et frais associés, s’achèvera le 19 février 2021.



