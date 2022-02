Bombardier annonce un prochain remboursement totalisant 400 millions $ de ses billets échéant en 2024 et de ses billets échéant en 2025

Déclaration de Bart Demosky, vice-président principal et chef de la direction financière, Bombardier :

MONTRÉAL, 15 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Plus tôt aujourd’hui, Bombardier Inc. (TSX: BBD.B) a annoncé un rachat partiel visant ses billets de premier rang 7,500 % échéant en 2024 d’un capital de 200 millions $ et un rachat partiel visant ses billets de premier rang 7,500 % échéant en 2025 d’un capital de 200 millions $. Grâce aux très bons résultats que nous avons réalisés en 2021, nous avons réalisé ces rachats en utilisant des liquidités provenant de notre bilan. Il s’agit d’une autre étape importante dans le désendettement du bilan de Bombardier et la réduction du coût de sa dette, nos deux principales priorités alors que nous continuons à développer nos activités. Nos solides résultats en 2021 nous permettent maintenant d’accélérer le remboursement de nos dettes à même les flux de trésorerie disponibles générés l’année dernière.



Nous continuerons tous chez Bombardier à tout mettre en œuvre pour faire progresser l’entreprise sur la voie que nous nous sommes tracée dans notre plan quinquennal, et nous nous réjouissons de vous faire le point sur les progrès que nous avons accomplis lors de notre Journée des investisseurs le 24 février prochain.

