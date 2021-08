Bombardier bonifie les services de maintenance de moteurs dans ses centres de service, offrant de nouvelles options de crédit-bail aux clients de certains avions Global

Rolls-Royce ajoutera les centres de service Bombardier à sa liste d’emplacements offrant du crédit-bail. Les clients des avions Global propulsés par des moteurs BR710 pourront ainsi louer du matériel de remplacement quand leur moteur fait l’objet d’une maintenance, ce qui permettra d’optimiser le temps productif de l’avion

Le programme est lancé aux centres de service Bombardier de Wichita, de Tucson et de Hartford, et sera bientôt offert à ceux de Berlin, de Biggin Hill et de Singapour

Les exploitants des avions Global profiteront par conséquent de la souplesse et de la commodité qu’offre la possibilité d’effectuer l’intégralité de la maintenance moteur à un seul endroit



MONTRÉAL, 16 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier, en collaboration avec Rolls-Royce, a annoncé aujourd’hui qu’elle rehaussait ses capacités de maintenance de ses établissements de service pour les clients des avions Global. Cette entente unique améliorera l’expérience client des utilisateurs de l’avion Global propulsé par le moteur BR710 en leur donnant accès à une banque de moteurs Rolls-Royce en location, conservés aux centres de service Bombardier de Wichita, de Tucson et de Hartford, et bientôt à ceux de Berlin, de Biggin Hill et de Singapour. Ces établissements seront les premiers centres de service agréés Rolls-Royce à offrir ce service pour les moteurs BR710.

En vertu de la nouvelle entente, les exploitants des avions Global Express, Global Express XRS, Global 5000 et Global 6000 pourront combler tous leurs besoins de maintenance moteur à différents centres de service Bombardier, ce qui réduira considérablement les temps d’arrêt et les frais. Toutes les maintenances effectuées sur les moteurs loués après la location seront faites sur place, réduisant du coup les délais d’exécution et éliminant les frais d’expédition du moteur loué.

« Bombardier rehausse la valeur ajoutée qu’elle fournit à ses clients grâce à cette entente, laquelle témoigne des investissements continus que Bombardier fait dans son infrastructure de service après-vente, signale Jean-Christophe Gallagher, vice-président exécutif, Service et Soutien, et , Stratégie d’entreprise de Bombardier. Les exploitants de nos avions profiteront aussi de l’expertise inégalée et des connaissances approfondies des techniciens de Bombardier et de Rolls-Royce, qui livreront l’expérience de service que les clients exigent et méritent. »

« Comme Rolls-Royce est le plus important fournisseur de moteurs du segment de l’aviation d’affaires, nos clients savent qu’ils peuvent compter sur nous pour leur procurer des moteurs des plus fiables et des niveaux exceptionnels de soutien en service, explique Andy Robinson, vice-président principal, Clients et services, Aviation d’affaires, Rolls-Royce. L’ajout de certains centres de service agréés Bombardier au nombre d’établissements qui offrent nos moteurs en location contribue à réduire les délais d’exécution, à majorer l’accès qu’ont nos clients du moteur BR710 et à renforcer notre réseau de service à l’échelle mondiale. »

L’entente avec Rolls-Royce s’inscrit dans l’important engagement de Bombardier dans ses services à la clientèle à l’échelle internationale. Les établissements de service de Bombardier proposent une vaste gamme d’options de mise à niveau et de maintenance aéronautique sur toutes les plateformes de Bombardier – et leurs travaux de maintenance moteur de calibre mondial constituent un élément clé de l’offre de service de la Société. Bombardier présente aux exploitants une grande sélection de services liés aux moteurs, allant des camions de réparations mobiles aux travaux de maintenance en ligne, en passant par la gestion de tous les travaux de réparation et de révision des moteurs et des groupes auxiliaires de bord (APU).

À propos de Rolls-Royce Holding plc

Rolls-Royce innove au chapitre de l’énergie nécessaire pour connecter, alimenter et protéger la société. Nous nous sommes engagés à ne générer aucune émission nette de gaz à effet de serre (GES) dans le cadre de nos activités d’ici 2030. Nous avons joint la campagne Objectif zéro des Nations Unies en 2020 et nous sommes engagés à ce que nos nouveaux produits ne génèrent aucun GES d’ici 2030 et à ce que tous nos produits n’en génèrent plus d’ici 2050.

Rolls-Royce compte des clients dans plus de 150 pays, dont plus de 400 sociétés aériennes et sociétés de crédit-bail, 160 forces armées et navales, et plus de 5 000 clients dans les secteurs de l’électricité et du nucléaire.

En 2020, l’entreprise a enregistré un chiffre d’affaires annuel sous-jacent de 11,76 G£ et investi 1,25 G£ en recherche et développement. Rolls-Royce appuie également un réseau mondial de 28 centres technologiques universitaires, ce qui place les ingénieurs Rolls-Royce à l’avant-plan des recherches scientifiques.

À propos de Bombardier

Bombardier est un leader mondial de l’aviation, créant des avions novateurs qui changent la donne sur leur marché. Nos produits et nos services offrent des expériences de calibre international qui établissent de nouvelles normes en matière de confort des passagers, d’efficacité énergétique, de fiabilité et de sécurité.

Établie à Montréal, au Canada, Bombardier est présente dans plus de 12 pays où elle dispose d’installations de production et d’ingénierie et d’un réseau de soutien clientèle. La Société soutient une flotte mondiale de plus de 4 900 avions en service auprès d’un large éventail de sociétés multinationales, de fournisseurs de vols nolisés et d’avions en multipropriété, de gouvernements et de particuliers.

Vous trouverez nouvelles et information à l’adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter @Bombardier. Visitez le site Web de Bombardier Avions d’affaires pour en savoir plus sur nos produits et services de pointe dans l’industrie.

Bombardier, Global, Global Express, Global Express XRS, Global 5000 et Global 6000 sont des marques de commerce enregistrées de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

