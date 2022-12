Bombardier démarre le projet de construction d'un centre de service à Abu Dhabi, étendant ainsi aux Émirats arabes unis son empreinte d'activités après-vente

Situé à l’aéroport international d’Abu Dhabi, le centre de service sera une importante plaque tournante pour les clients d’avions d’affaires Bombardier basés au Moyen-Orient

À ce nouveau centre, d’une superficie de près de 100 000 pi² (9 290 m²), seront offerts des services rapides et efficaces de maintenance, de réparation et de révision pour tous les avions d’affaires Bombardier

La construction du centre de service d’Abu Dhabi fait partie de l’expansion complète de l’infrastructure de Bombardier ayant plus que doubler l’empreinte mondiale de ses activités de service après-vente



ABU DHABI, Émirats arabes unis, 06 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier a annoncé aujourd’hui avoir procédé à la première pelletée de terre pour la construction de son nouveau centre de service à l’aéroport international d’Abu Dhabi (AUH), aux Émirats arabes unis (EAU). Ce nouveau centre sera le premier de Bombardier à offrir la gamme complète de services aux Émirats arabes unis, et il s’inscrit dans notre engagement à long terme envers nos clients sur ce marché stratégique. De plus, au maximum de ses capacités, ce nouveau centre de service d’équipementier d’origine créera localement plus de 100 emplois en aéronautique, ancrant la présence de Bombardier dans ce pôle financier clé. Son ouverture est prévue en 2025. Une fois pleinement opérationnelles, ces nouvelles installations devraient aider Bombardier à poursuivre son expansion ainsi que la croissance des revenus qu’elle tire de ses activités de service après-vente.

Le nouveau centre de service de Bombardier situé à Abu Dhabi comprendra un grand hangar, un dépôt de pièces complet et offrira une gamme complète de services de maintenance, y compris des services de révision générale programmée ou non programmée, des modifications d’avion, des modifications de peinture, des interventions en priorité AOG (avion immobilisé au sol) et des services de stationnement d’avion.

Par ailleurs, ce nouveau centre pourra accueillir jusqu’à quatre avions Global 7500 et sera en mesure d’entretenir l’avion Global 8000, l’avion phare de Bombardier d’une nouvelle ère, une fois celui-ci mis en service en 2025. Ce centre fournira à nos clients de la région et du monde entier le summum des solutions de maintenance pour les avions des gammes Learjet, Challenger et Global de Bombardier.

« Le Moyen-Orient est un marché important pour Bombardier, près de 150 avions y étant basés, et nous sommes heureux d’établir des installations très efficaces aux Émirats arabes unis pour nos clients de ce marché ainsi que pour nos clients du monde entier qui le visiteront, a déclaré Éric Martel, président et chef de la direction, Bombardier. Abu Dhabi est un carrefour financier dynamique pour les affaires et le commerce aux Émirats arabes unis, et notre centre de service offrira d’importants avantages, et notamment des délais d’exécution rapides et la tranquillité d’esprit que seul un équipementier d’origine peut assurer à notre clientèle en croissance. Nous sommes aussi heureux de créer localement de nouveaux emplois très payants en aéronautique. »

Jamal Salem Al Dhaheri, président-directeur général, Abu Dhabi Airports, a ajouté : « Chez Abu Dhabi Airports, nous sommes ravis d’accueillir Bombardier à Abu Dhabi où se trouvera son tout nouveau centre offrant la gamme complète des services aux Émirats arabes unis. Comme il sera situé à l’aéroport international d’Abu Dhabi, l’un des aéroports connaissant la croissance la plus rapide au monde, nous sommes convaincus que le leadership de Bombardier dans l’aviation mondiale, son expérience et son expertise seront de précieux catalyseurs favorisant la prestation de services et l’excellence dès l’inauguration officielle de celui-ci. Nous sommes impatients de soutenir Bombardier dans les années à venir pour être témoins de son apport aux voyages d’affaires dans les Émirats arabes unis et dans la région ainsi qu’au secteur de l’aviation et à l’économie. La présence de Bombardier souligne l’engagement d’Abu Dhabi Airports en faveur de l’aviation générale et constitue un grand pas en avant pour faire d’Abu Dhabi la plaque tournante de l’aviation générale dans la région. »

L’établissement du nouveau centre de service d’Abu Dhabi est une preuve éloquente de l’engagement de Bombardier d’offrir la meilleure expérience client qui soit dans l’aviation d’affaires aujourd’hui. Avec la récente expansion de ses centres de service et ses projets d’amélioration à Singapour, à Miami, en Floride, à Melbourne, en Australie; et à Londres, au Royaume-Uni, Bombardier a ajouté près d’un million de pieds carrés (93 000 m²) de nouvelles capacités à son réseau mondial de centres de service après-vente.

