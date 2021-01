Bombardier : fournira 205 nouvelles voitures pour le réseau SkyTrain de Vancouver21 décembre 2020 Transport

Les nouveaux trains contribueront aux stratégies de transport écologique et de croissance du Grand Vancouver

Les trains à cinq voitures de nouvelle génération offriront aux passagers une technologie accrue et d'autres améliorations

Bombardier Transport, chef de file mondial de la technologie de la mobilité, a annoncé aujourd'hui la signature d'un nouveau contrat avec TransLink visant 205 nouvelles voitures de transport de passagers pour le réseau SkyTrain de Vancouver. Les trains modernes à cinq voitures offriront une capacité accrue pour répondre aux besoins de transport actuels et futurs de la région. D'une valeur approximative de 721 millions $ CA (565 millions de dollars US, 461 millions d'euros), ce contrat comprend une option pour un maximum de 400 voitures additionnelles.

« Nous accordons une grande valeur à notre partenariat à long terme avec TransLink et à notre contribution au système de transport collectif qui fait de Vancouver l'une des villes du monde ayant la meilleure qualité de vie », a déclaré Elliot G. (Lee)

Sander, président, région Amériques, Bombardier Transport. « Les nouvelles voitures seront conçues, assemblées et mises à l'essai au Canada, ce qui nous rend très fiers. Nous sommes impatients de continuer à satisfaire aux exigences de mobilité de la région en plein essor du Grand Vancouver et de contribuer à son développement durable. »

Les nouvelles voitures sont conçues par des équipes du siège social nord-américain de Bombardier Transport à Saint-Bruno, au Québec, et dans les installations de Bombardier à Kingston, en Ontario. Les voitures seront assemblées et mises à l'essai à Kingston, puis de nouveau mises à l'essai et mises en service par les employés de Bombardier du Grand Vancouver.

Bombardier offre des solutions de transport au Grand Vancouver depuis 1986 : conception et approvisionnement du système d'origine du réseau SkyTrain, tous les systèmes électriques et mécaniques de sa prolongation en 2002 et trois générations de véhicules automatisés (Mark I, II et III). S'appuyant sur la fiabilité et le rendement opérationnel de classe mondiale de ces voitures, les nouveaux trains intégreront les plus récentes technologies et améliorations : cabine modernisée, configuration intérieure des sièges et des zones multifonctionnelles revue, nouveaux supports à vélos et nouveaux écrans d'information pour les passagers.

Bombardier a récemment terminé la livraison et la mise en service de 56 voitures Mark III pour TransLink. Bombardier exploite aussi le service West Coast Express de TransLink, qui utilise les voitures de train de banlieue à deux niveaux BOMBARDIERBiLevel.

« Il s'agira de notre plus importante commande d'approvisionnement de parc à ce jour », a précisé Kevin Desmond, chef de la direction de TransLink. « Ces nouvelles voitures pour le réseau SkyTrain contribueront non seulement à remplacer nos voitures vieillissantes, mais aussi à préparer le système de transport collectif du Grand Vancouver à l'expansion du réseau. Bombardier a été sélectionnée après un processus rigoureux d'évaluation et nous nous réjouissons à l'idée de travailler de nouveau avec elle pour renouveler et agrandir le parc du réseau SkyTrain. »

Bombardier Transport est un fournisseur mondial de solutions de mobilité qui ouvre la voie avec le plus vaste portefeuille du secteur ferroviaire. Elle offre une gamme complète de solutions : des trains aux sous-systèmes et à la signalisation jusqu'à des systèmes de transport complets clé en main, la technologie de mobilité électrique et les services de maintenance axés sur les données. Combinant technologie et performance avec empathie, Bombardier fournit des solutions intégrées très avantageuses pour les exploitants, les passagers et l'environnement. Ses produits et services sont en exploitation dans plus de 60 pays. Bombardier Transport, dont le siège mondial est situé à Berlin, en Allemagne, emploie environ 36,000 personnes.

Avec plus de 52 000 employés répartis entre deux secteurs d'activité, Bombardier est un leader mondial de l'industrie du transport, créant des avions et des trains novateurs qui changent la donne sur leur marché. Nos produits et nos services offrent des expériences de transport de calibre international qui établissent de nouvelles normes en matière de confort des passagers, d'efficacité énergétique, de fiabilité et de sécurité.

Avec son siège social situé à Montréal, au Canada, Bombardier a des installations de production et d'ingénierie dans plus de 25 pays, couvrant les deux secteurs Transport et Aviation. Les actions de Bombardier se négocient à la Bourse de Toronto (BBD). Pour l'exercice clos le 31 décembre 2019, nos revenus ont été de 15,8 milliards $. Vous trouverez nouvelles et information à l'adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier.

