Bombardier lance la prochaine étape de son programme de connectivité des avions Smart Link Plus en prenant des réservations pour l'installation du boîtier Smart Link Plus dans des avions en service

Le boîtier gratuit Smart Link Plus permet aux exploitants de prendre des décisions fondées sur des données et d’optimiser leur efficacité opérationnelle

Les clients d’avions Challenger 300 et Challenger 350 peuvent réserver l’installation de boîtiers Smart Link Plus à partir de la mi-2021 auprès de n’importe quel centre de services du réseau de Bombardier

Les abonnés bénéficient d’un outil convivial de visualisation des données, accessible au moyen de n’importe quel appareil électronique personnel



MONTRÉAL, 28 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier a annoncé aujourd’hui les plus récents progrès dans son programme complet de connectivité des avions Smart Link Plus. Dès maintenant, les exploitants d’avions Challenger 300 et Challenger 350 peuvent réserver leur rendez-vous exclusif dans un centre de services de Bombardier pour l’installation du boîtier gratuit* Smart Link Plus dès le milieu de 2021. Les installations pour d’autres avions Challenger et Global suivront.



Avec Smart Link Plus, les clients de Bombardier disposeront de la capacité unique de prendre en temps réel en vol des décisions fondées sur des données pour répartir, dépanner et suivre efficacement les besoins de leurs avions en matière d’entretien. Le boîtier Smart Link Plus est une unité évoluée de gestion de l’état des aéronefs développé exclusivement pour les avions de Bombardier en collaboration avec GE Aviation. Il génère des données cruciales sur les avions qui permettent aux équipages de conduite et aux équipes de maintenance de prioriser et de dépanner rapidement et efficacement les signalements de défectuosité essentiels dans les avions au moyen d’alertes en vol, en augmentant ainsi l’efficacité opérationnelle.

« Les clients d’avions d’affaires de Bombardier méritent la technologie la plus efficace et complète disponible pour optimiser la valeur de leurs précieux actifs aéronautiques, et Smart Link Plus tient cette promesse, a déclaré Jean-Christophe Gallagher, vice-président exécutif, Services et soutien, et Stratégie d’entreprise, Bombardier Aviation. À mesure que ce programme novateur continuera d’évoluer, plus de clients des avions de Bombardier bénéficieront des attributs qu’il offre, les aidant à prendre des décisions concrètes en matière de maintenance en tirant parti de données massives à l’échelle de leur flotte. »

Le programme de connectivité des avions Smart Link Plus, y compris le boîtier Smart Link Plus, a d’abord été lancé pour le fleuron de Bombardier, l’avion Global 7500, et les clients continuent de bénéficier de ses capacités évoluées fondées sur des données. Plus de 95 % des clients actuels de l’avion Global 7500 se sont inscrits aux services Smart Link Plus et Bombardier a pleinement confiance que le programme effectuera avec succès la transition vers d’autres avions de ses flottes d’avions Challenger et Global.

Les équipes au sol peuvent utiliser l’affichage des paramètres à distance du programme pour surveiller de manière indépendante les avions pendant qu’ils sont en vol afin d’aider à trouver la cause fondamentale d’un signalement de défectuosité. Une telle demande de renseignements peut s’effectuer sans avoir à déranger l’équipage de conduite. Pendant que l’avion est en vol, le service Smart Link Plus transmet automatiquement les signalements de défectuosité au décollage, à l’atterrissage et en vol, de concert avec des données contextuelles. Les données de vol complètes sont automatiquement transmises et accessibles dès l’atterrissage de l’avion. L’accès aux données complètes des systèmes de l’avion fournit des renseignements supplémentaires nécessaires pour dépanner les défectuosités plus complexes.

Les données de l’avion sont également affichées dans une application intuitive et conviviale de Bombardier, et elles sont accessibles en tout temps, de n’importe où au moyen de n’importe quel appareil électronique personnel. En outre, le Centre de réponse à la clientèle (CRC) de Bombardier, en exploitation 24 heures sur 24, et une équipe d’experts et de spécialistes peuvent soutenir les efforts de dépannage au moyen de l’outil de visualisation des données de Bombardier et organiser au besoin tout soutien supplémentaire.

Pour bénéficier des avantages complets du programme Smart Link Plus, le processus comporte trois étapes simples. Les clients doivent d’abord s’assurer que le boîtier Smart Link Plus est installé. Ils doivent ensuite s’abonner à l’outil en ligne pour permettre la consultation des données au moyen de leur propre appareil. Finalement, les avantages complets du programme de connectivité des avions nécessitent que les avions soient munis d’un système Internet en cabine SATCOM ou ATG afin de permettre les fonctionnalités en vol. Les clients sont tenus de s’abonner à un ensemble annuel de services de connectivité des avions. Les clients nouveaux et actuels des programmes Smart Parts et Smart Pubs peuvent obtenir une réduction allant jusqu’à 15 % sur l’abonnement annuel.

Avec les récentes annonces soulignant la croissance et l’expansion des centres de services à Melbourne, en Australie, et à Berlin, en Allemagne, le lancement de plusieurs nouveaux produits et services emballants, et les plus récents développements du programme Smart Link Plus, Bombardier continue de renforcer son engagement d’offrir aux clients la meilleure expérience de service du secteur à l’heure actuelle.

* Le programme Smart Link Plus est en cours de développement et il pourrait changer. Certaines conditions s’appliquent pour l’inscription au programme Smart Link Plus et pour obtenir le boîtier Smart Link Plus gratuit. Des coûts d’installation s’appliquent. Pour connaître l’admissibilité des avions ou pour d’autres considérations, les clients peuvent communiquer avec Bombardier.

Bombardier, Global, Global 7500, Challenger, Challenger 300, Challenger 350, Smart Link Plus et Smart Parts sont des marques déposées ou des marques de commerce de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

