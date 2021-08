Bombardier lance une application pour son programme d'avions connectés Smart Link Plus

Les abonnés pourront utiliser l’intuitive nouvelle application myMaintenance pour visualiser des données cruciales sur l’avion au moyen de leur appareil électronique personnel

Cette nouvelle application marque un nouveau jalon de la transformation numérique de Bombardier

Les abonnés de Smart Link Plus peuvent prendre des décisions fondées sur des données et ainsi optimiser leur efficacité d’exploitation

Assistez à une démonstration sur demande ou au salon annuel de la NBAA



MONTRÉAL, 19 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, Bombardier annonçait le lancement de sa nouvelle application myMaintenance, un outil réservé aux abonnés du programme d’avions connectés Smart Link Plus. Ces derniers ont maintenant la capacité unique de prendre des décisions fondées sur des données en vol, en temps réel, pour gérer et combler leurs besoins en services aéronautiques.

Grâce à la nouvelle application conviviale myMaintenance, les données relatives à l’avion sont facilement accessibles, permettant à l’équipage et aux équipes de maintenance de traiter de manière prompte, efficace et proactive les messages de défaillance en vol, ce qui augmente l’efficacité opérationnelle de l’avion. Les données relatives à l’avion affichées dans l’application intuitive myMaintenance sont disponibles partout et en tout temps sur tout appareil électronique personnel.

« Les exploitants des avions d’affaires Bombardier s’attendent à pouvoir rapidement régler leurs problèmes opérationnels. La nouvelle application myMaintenance, offerte exclusivement aux abonnés Smart Link Plus, leur offre cette tranquillité d’esprit, soutient Jean-Christophe Gallagher, vice-président directeur, Service et Soutien, et Stratégie d’entreprise de Bombardier. La nouvelle application s’inscrit dans notre engagement à innover sur le plan numérique et offrira à nos clients les économies en temps et en argent qu’ils méritent et que les mégadonnées fournissent. »

Il est à présent possible de réserver et d’installer la boîte Smart Link Plus sur les avions Challenger 300 et Challenger 350, et bientôt sur d’autres avions. Les exploitants des avions Challenger 300 et Challenger 350, qui reçoivent gratuitement* la boîte Smart Link Plus au centre de service de Bombardier, peuvent aussi se connecter facilement à leur avion grâce à l’application myMaintenance.

La boîte Smart Link Plus a récemment été certifiée par la FAA pour les avions Challenger 300 et Challenger 350. Cette unité de surveillance de la santé de l’avion, offerte gratuitement* aux clients, enregistre des données cruciales sur ce dernier. Dans le cadre du soutien de GE aux avions connectés, elle a été conçue exclusivement pour les avions de Bombardier en collaboration avec GE Aviation. Grâce à la certification, l’installation de la boîte sur les avions Challenger 300 et Challenger 350 débutera au cours du mois d’août. La certification de la boîte Smart Link Plus pour les avions Challenger 604, Challenger 605 et Challenger 650 devrait suivre au cours des prochains mois.

Le programme Smart Link Plus, incluant la boîte du même nom, a initialement été déployée sur l’avion-phare de Bombardier, le Global 7500, et les clients continuent de profiter de ses capacités poussées fondées sur les données. Plus de 98 % des clients actuels de l’avion Global 7500 sont abonnés aux services Smart Link Plus, et les premiers clients ayant adoptés la nouvelle application myMaintenance ont déjà commencé à découvrir les avantages décrits ci-dessus. Pour en savoir plus sur le service, les abonnés potentiels peuvent s’inscrire à une démonstration privée de l’application myMaintenance ou assister à celle qui sera faite au salon annuel de la NBAA qui aura lieu du 12 au 14 octobre 2021, à Las Vegas, au Nevada.

* Smart Link Plus est en cours de développement et susceptible de changer. L’abonnement au programme Smart Link Plus et l’obtention de la boîte Smart Link Plus gratuite sont assujettis à certaines conditions. Des coûts d’installation s’appliquent. Pour se renseigner sur l’admissibilité des avions ou d’autres questions, les clients sont invités à communiquer avec Bombardier.

Bombardier, Global, Global 7500, Challenger, Challenger 300, Challenger 350, Global, Smart Link Plus et Smart Parts sont des marques déposées ou non déposées de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

