24/08/2020 | 16:11

Bombardier a annoncé lundi avoir finalisé l'assemblage des dernières rames sans conducteur Innovia Metro 300 destinées à la ville de Kuala Lumpur.



Ces rames de quatre voitures en aluminium léger sont fabriquées à Plattsburgh, dans l'Etat de York, mais leur assemblage final et les travaux portant sur l'intérieur des cabines ont été réalisés en Malaisie, sur le site de Westport.



Pour mémoire, Bombardier avait reçu de la Malaisie, en 1998, une gigantesque commande concernant 374 véhicules de métro.



Après une première livraison de 266 rames finalisée en 2017, le groupe canadien s'était engagé à livrer une seconde fournée de 108 véhicules à partir de 2020.



Bombardier a également annoncé lundi avoir livré son premier avion d'affaires Global 7500 équipé d'un double affichage tête haute, un dispositif permettant au copilote de profiter d'une vision améliorée et synthétique pour une meilleure 'conscience situationnelle' d'après le groupe.



