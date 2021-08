Bombardier livre un cinquième avion d'affaires Global pour la solution aéroportée de surveillance GlobalEye de Saab

Les avions Global , de par leurs performances en haute altitude et leur grande endurance, sont retenus par le fournisseur suédois œuvrant dans la défense pour sa solution aéroportée de contrôle et de détection précoce GlobalEye

Bombardier Avions spécialisés propose un éventail de solutions fiables et flexibles aux intégrateurs, gouvernements et organismes du monde entier

MONTRÉAL, 26 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier est fière d’annoncer l’arrivée récente à Linköping, en Suède, sur le site de Saab, fournisseur suédois œuvrant dans la défense, d’un cinquième avion d’affaires Global prêt pour à être converti en solution aéroportée de contrôle et de détection précoce GlobalEye de Saab. L’avion a été livré à Saab à l’usine de Bombardier à Toronto. Il a subi des travaux de finition intérieure chez Flying Colours Corp. à Peterborough, en Ontario, avant d’arriver en Suède.

« Les avions Global de Bombardier sont parfaits pour être convertis en actifs spécialisés, et nous sommes reconnus dans le monde entier pour notre approche collaborative et souple ainsi que pour notre expertise inégalée, a déclaré Steve Patrick, vice-président, Bombardier Avions spécialisés. Notre avion Global 6000 et, de plus en plus, notre avion Global 6500, son successeur, sont réputés être des avions de premier choix pour les missions en haute altitude de longue durée exigeant d’importantes capacités de charge utile et une grande puissance, hébergées sur un avion fiable équipé d’une suite avionique de pointe et de technologies évoluées. La technologie du vol en douceur emblématique de Bombardier offre aux exploitants un environnement confortable et une base très stable pour des capteurs. »

« Saab s’associe avec des chefs de file de l’industrie, et c’est pourquoi nous avons choisi l’avion Global 6000 de Bombardier comme plateforme pour notre solution aéroportée évoluée de surveillance et de détection précoce. Nous sommes impatients de poursuivre notre collaboration avec Bombardier et l’industrie canadienne », a indiqué Carl-Johan Bergholm, vice-président principal et chef de la division Surveillance de Saab.

Entreprise de défense et de sécurité de premier ordre reconnue à l’échelle mondiale, Saab est une partenaire de confiance des Forces armées canadiennes depuis plus de 30 ans.

L’avion GlobalEye de cette entreprise a effectué son vol inaugural au début de 2018, et trois de ces appareils ont été livrés par Saab à son client.

Les biréacteurs d’affaires Global de Bombardier sont un exemple éloquent de l’innovation aéronautique canadienne, offrant une très grande autonomie, une cabine spacieuse ainsi que les meilleures périodicités de maintenance et fiabilité de leur catégorie. Les avions Global sont parfaitement adaptés à toute une gamme de missions spécialisées, allant de la surveillance de l’espace aérien, des frontières et des infrastructures jusqu’au transport des chefs d’État en passant par l’assistance humanitaire, y compris les évacuations médicales sur de grandes distances.

L’entreprise canadienne Flying Colours Corp. soutient Saab en aménageant l’intérieur des avions pour le rendre pratique et fonctionnel pour les exploitants des systèmes de mission.

« Concevoir un intérieur d’avion pour mission spéciale exige une approche intelligente, de l’ingéniosité et de l’imagination, a expliqué Sean Gillespie, vice-président exécutif de Flying Colours Corp. Notre travail pour Saab illustre le haut degré d’expertise technique qu’assurent l’expérience, les connaissances et le talent exceptionnel de notre équipe. »

Bombardier Avions spécialisés offre des solutions flexibles à des clients du monde entier, avec des options de conversion d’avion allant de forfaits clés en main comprenant toutes les activités de conception, de construction, d’essais et de certification jusqu’au soutien spécialisé et à la supervision technique de projets propres à certains clients, y compris les modifications aux formes extérieures, comme une antenne, des capteurs ou des radars. Bombardier a fait de ses installations de Wichita, au Kansas, un centre d’excellence pour avions spécialisés offrant l’expérience et l’expertise nécessaires pour effectuer des modifications complexes sur place.

Plus de 550 avions d’affaires Global, Challenger et Learjet de Bombardier assurent actuellement des missions spécialisées dans le monde entier.

