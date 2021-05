Bombardier : célèbre le 15e anniversaire de sa présence à Querétaro, au Mexique, alors que son usine livre le 100e fuselage arrière d'avion Global 7500

Cet anniversaire souligne l'engagement de Bombardier et sa contribution à long terme au développement d'une industrie aéronautique de premier ordre au Mexique

L'achèvement du 100e fuselage arrière d'avion Global 7500 par les employés dévoués et compétents de Querétaro marque une autre étape importante dans l'accélération des progrès au chapitre de la courbe d'apprentissage liée à ce programme phare

Bombardier est fière d'annoncer le 15e anniversaire de ses activités manufacturières de calibre international à Querétaro, au Mexique. Cette réalisation est aussi illustrée par le récent achèvement par l'usine du 100e fuselage arrièrede l'avion phare de l'industrie, le biréacteur d'affaires Global 7500, ce qui met en lumière le talent et les compétences de ses employés dévoués.

Depuis l'établissement d'une usine manufacturière au Mexique en 2006, Bombardier démontre son engagement envers le pays, en contribuant au développement et à la croissance de son industrie aéronautique. Aujourd'hui, la grappe aéronautique réputée du Mexique en fait un important acteur sur la scène internationale. L'usine à la fine pointe de la technologie de Bombardier à Querétaro emploie des équipes très compétentes pour fabriquer des composants structuraux clés pour les avions d'affaires de Bombardier à l'avant-garde de l'industrie, et notamment le fuselage de tous les avions Global. Cet important mandat est une source de grande fierté pour la talentueuse main d'œuvre locale.

« Nous sommes très fiers de souligner cet important anniversaire. Bombardier a joué un rôle déterminant dans le développement et l'essor de l'industrie aéronautique du Mexique, a déclaré Paul Sislian, vice-président exécutif, Exploitation et excellence opérationnelle de Bombardier. Je tiens à remercier nos équipes de Querétaro pour tout ce qu'elles ont accompli depuis 15 ans. Grâce à leur travail acharné, leur engagement et leur ingéniosité, ils ont contribué à construire les meilleurs avions d'affaires du monde. »

Bombardier célèbre cette étape importante avec divers organismes qui ont soutenu l'industrie aéronautique au Mexique, et notamment avec l'université aéronautique de Querétaro (UNAQ), la Fédération mexicaine des industries aéronautiques (FEMIA) et la grappe aéronautique de Querétaro (Aerocluster Querétaro - ACQ).

Au-delà de l'engagement de l'avionneur en faveur de l'industrie aéronautique mexicaine, Bombardier et ses employés de Querétaro sont aussi fortement engagés envers la communauté locale. Parmi ses initiatives sociales, l'entreprise entretient une alliance de longue date avec la réserve de biosphère mondiale de Sierra Gorda, l'une des plus importantes régions naturelles protégées du Mexique, par l'utilisation responsable des ressources naturelles et le soutien de projets spéciaux ayant une incidence sur l'environnement à l'échelle locale et mondiale. Bombardier finance également des projets sociaux mis en œuvre par un groupe d'employés du nom de Causa Querétaro.

Au cœur de la présence de Bombardier au Mexique se trouvent quelque 1 200 employés hautement compétents et dévoués qui jouent un rôle clé dans la fabrication de composants d'avions et de systèmes complexes de calibre international pour les avions d'affaires Challenger et Global de Bombardier, y compris dans celle du fuselage arrière du biréacteur Global 7500. Avec la production d'une autre structure majeure pour le 100e avion d'affaires Global 7500, l'usine de Querétaro contribue aux progrès réalisés au chapitre de la courbe d'apprentissage liée à ce programme.

La production du 100e fuselage arrière d'avion Global 7500 suit celle de la 100e aile d'avion Global 7500 ainsi que la livraison du 50e avion d'affaires Global 7500 au premier trimestre de 2021, soulignant le solide intérêt suscité par cet avion phare de l'industrie de l'aviation d'affaires et ses remarquables performances depuis son entrée en service.

À propos de Bombardier

Bombardier est un leader mondial de l'aviation, créant des avions novateurs qui changent la donne sur leur marché. Nos produits et nos services offrent des expériences de calibre international qui établissent de nouvelles normes en matière de confort des passagers, d'efficacité énergétique, de fiabilité et de sécurité.

Établie à Montréal, au Canada, Bombardier est présente dans plus de 12 pays où elle dispose d'installations de production et d'ingénierie et d'un réseau de soutien clientèle. La Société soutient une flotte mondiale de quelque 4 900 avions en service auprès d'un large éventail de sociétés multinationales, de fournisseurs de vols nolisés et d'avions en multipropriété, de gouvernements et de particuliers.

Vous trouverez nouvelles et information à l'adresse bombardier.comou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier.

Bombardier, Global et Global 7500 sont des marques de commerce déposées ou non déposées de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

