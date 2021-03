Bombardier : objectifs 2025, collaboration avec Aston Martin

Bombardier s'adjuge près de 2% jeudi après avoir dévoilé ses objectifs financiers à horizon 2025 et officialisé une collaboration avec le constructeur britannique de voitures de luxe Aston Martin.



Le fabricant canadien de jets d'affaires a déclaré jeudi à l'occasion d'une journée d'investisseurs qu'il s'attendait à ce que ses livraisons commencent à croître progressivement cette année.



Et s'il estime qu'il faudra 'plusieurs années' pour que le marché revienne à ses niveaux de 2019, le groupe de Montréal dit pronostiquer une forte croissance de son résultat pour les cinq prochaines années.



Bombardier s'attend ainsi à générer des flux de trésorerie disponibles positifs l'an prochain et se fixe un objectif de plus de 500 millions dollars en 2025.



Concernant l'accord exclusif conclu avec Aston Martin, il s'agira, pour les clients, de concevoir leur avion en collaboration avec le constructeur britannique, indique le groupe dans son communiqué.



L'action Bombardier 'B' progresse actuellement de 1,7% en Bourse de Toronto.



