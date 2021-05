Bombardier : résultat opérationnel trimestriel en baisse

Bombardier a annoncé lundi un résultat opérationnel en baisse au titre du premier trimestre, en dépit d'une amélioration de ses ventes et de ses marges bénéficiaires.



Le constructeur aéronautique canadien a fait état d'un résultat avant intérêts et impôts (RAII) ajusté de 19 millions de dollars pour les trois premiers mois de l'année, contre 60 millions de dollars au premier trimestre 2020.



Ces données préliminaires font également apparaître un chiffre d'affaires qui a progressé de 18% à 1,3 milliard de dollars.



Bombardier - désormais totalement recentré sur les avions d'affaires - estime que ses livraisons devraient atteindre 26 unités sur le trimestre écoulé et dit toujours prévoir de livrer entre 110 et 120 avions cette année.



Le groupe de Montréal note par ailleurs que ses initiatives en matière de réduction des coûts ont commencé à contribuer à l'amélioration des résultats et que la forte demande pour ses jets Global 7500 a également favorisé une expansion importante des marges.



Bombardier - qui dévoilera ses résultats financiers définitifs le 6 mai - grimpait de 5% lundi à la Bourse de Toronto après la parution de ces chiffres.



