Bombardier : une performance 'solide' au premier trimestre

Bombardier a annoncé jeudi avoir généré une 'solide' performance financière au cours de son premier trimestre en tant que groupe exclusivement axé sur l'aviation d'affaires.



L'avionneur canadien indique que son RAIIA ajusté - une mesure du résultat net qui exclut les éléments qui ne reflètent pas le rendement de base - a atteint 123 millions de dollars sur le trimestre, soit une hausse de 43% par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent.



Le groupe de Montréal explique que sa performance reflète une combinaison d'avions favorable, les améliorations apportées à sa structure de coûts ainsi que la cession des activités les moins rentables.



Au total, les revenus tirés des avions d'affaires ont atteint 1,3 milliard de dollars sur le trimestre, soit une hausse de 18% par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent.



Dans son communiqué, Bombardier fait état d'un ratio de nouvelles commandes sur le nombre de livraisons désormais supérieur à l'unité et estime que la solidité de ses activités - tout comme les tendances positives du marché - devraient se poursuivre au deuxième trimestre.



Le titre coté à la Bourse de Toronto progressait de plus de 1% jeudi matin suite à toutes ces annonces.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.