Bombardier nomme Annie Torkia Lagacé vice-présidente principale, Affaires juridiques et secrétaire de la Société

MONTRÉAL, 03 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier (TSX: BBD.B) a annoncé aujourd'hui la nomination d'Annie Torkia Lagacé au poste de vice-présidente principale, Affaires juridiques et secrétaire de la Société, avec effet immédiat. Annie relèvera d'Éric Martel, président et chef de la direction, Bombardier Inc., en remplacement de Steeve Robitaille qui restera au sein de l’entreprise au poste de vice-président principal, Projets stratégiques jusqu'à la conclusion de la vente de Bombardier Transport à Alstom, et ce, afin d’assurer une passation en douceur de ses responsabilités à Annie.

« Nous sommes ravis d'accueillir Annie au sein de l'équipe de direction de Bombardier, a déclaré Éric Martel. Elle est une dirigeante reconnue possédant une vaste expérience en matière de gouvernance d'entreprise, de conformité, de droit des valeurs mobilières et de soutien dans des transactions financières et stratégiques complexes. La profonde expertise juridique et le sens aigu des affaires d’Annie en font un excellent ajout à notre équipe de direction. »

Annie apporte plus de 20 ans d'expérience dans les domaines du droit des sociétés et du droit commercial, occupant récemment un poste de vice-présidente exécutive chez Stornoway Diamonds, où elle a dirigé diverses fonctions, notamment les services juridiques, le développement de l'entreprise, les finances et la protection des actifs. Avant de se joindre à Stornoway Diamonds, elle était conseillère juridique principale pour la division Minerai de fer, Est du Canada chez Cliffs Natural Resources. Auparavant, Annie a exercé le droit pendant plus de 12 ans dans le groupe Droit des affaires de Stikeman Elliott et de Blake, Cassels & Graydon, dont quatre ans en Chine au bureau de Blake à Beijng. Elle est titulaire d'un diplôme en droit de l'Université d'Ottawa, d'un MBA pour cadres du Programme Kellogg-Schulich et est membre du Barreau du Québec.

« Annie sera un formidable ajout à notre entreprise. Sa vaste expérience, sa grande énergie et son excellent jugement nous seront utiles alors que nous compléterons notre repositionnement stratégique et nous concentrerons sur la réalisation du plein potentiel de nos activités d’aviation d'affaires à l’avant-garde de l’industrie, a ajouté Martel.

« Alors que nous accueillons Annie au sein de l'entreprise, je tiens aussi à remercier Steeve et à souligner ses nombreuses contributions à Bombardier, y compris le rôle essentiel qu'il a joué dans notre repositionnement stratégique. Steeve a été le fer de lance des négociations fructueuses nous menant à la vente de Bombardier Transport à Alstom, à la vente de nos activités liées aux aérostructures à Spirit AeroSystems et à la vente des jets régionaux à Mitsubishi Heavy Industries. Qui plus est, tout cela a été accompli pendant l'une des périodes les plus difficiles pour l'industrie du transport. Le repositionnement stratégique étant presque terminé, Steeve a choisi de relever de nouveaux défis à l'extérieur de l'entreprise, et nous lui souhaitons la meilleure des chances dans ses activités futures. »

À propos de Bombardier

Avec plus de 52 000 employés répartis entre deux secteurs d’activité, Bombardier est un leader mondial de l’industrie du transport, créant des avions et des trains novateurs qui changent la donne sur leur marché. Nos produits et nos services offrent des expériences de transport de calibre international qui établissent de nouvelles normes en matière de confort des passagers, d’efficacité énergétique, de fiabilité et de sécurité.

Avec son siège social situé à Montréal, au Canada, Bombardier a des installations de production et d’ingénierie dans plus de 25 pays, couvrant les deux secteurs Transport et Aviation. Les actions de Bombardier se négocient à la Bourse de Toronto (BBD). Pour l’exercice clos le 31 décembre 2019, nos revenus ont été de 15,8 milliards $. Vous trouverez nouvelles et information à l’adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier.

Bombardier est une marque de commerce de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

