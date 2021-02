Bombardier : nomme Stuart Bailey au poste de directeur général de son centre de services nouvellement acquis à Berlin

L'intégration de ce nouvel établissement élargit encore davantage l'empreinte mondiale du service à la clientèle de Bombardier et accroît la présence de l'entreprise en Europe

Bombardier a annoncé une nomination clé au sein de la direction à son centre de services nouvellement acquis à Berlin, en Allemagne. L'entreprise démontre ainsi son engagement ferme envers la poursuite de la croissance de son réseau de services en Europe.

Stuart Bailey est nommé directeur général, Centre de services, Berlin. Stuart a passé plus de 20 ans au service de Lufthansa et sa carrière l'a amené partout en Allemagne ainsi que dans la République de Malte et aux États-Unis dans le cadre d'autres mandats. Il possède une vaste expérience de la gestion des installations de maintenance en ligne et de révision générale. Son mandat à titre de directeur général sera de continuer de créer des conditions gagnantes pour assurer encore davantage la croissance et le développement des installations et de ses employés.

« Nous sommes ravis que Stuart se joigne à notre équipe, a déclaré Jean-Christophe Gallagher, vice-président exécutif, Services et soutien à la clientèle, et Stratégie d'entreprise, Bombardier. Stuart devra s'acquitter de la tâche importante de poursuivre la croissance des affaires au nouveau centre de services de Berlin en plus d'offrir une expérience client sans égal. L'intégration du nouveau centre de services permettra à Bombardier d'accentuer sa présence mondiale en matière de service à la clientèle en Europe et nous comptons offrir à nos clients l'expertise et le soutien exceptionnels que seul l'équipementier d'origine peut fournir. »

L'équipe du centre de services de Berlin offre depuis longtemps aux clients d'avions d'affaires de Bombardier un large éventail de services de maintenance, de réparation et de révision avec un niveau d'engagement élevé en matière d'excellence. L'ajout de cette installation au réseau de centres de services en propriété exclusive de Bombardier constitue une étape cruciale du vaste plan d'expansion mondiale du réseau de service à la clientèle de l'entreprise.

Cette nouvelle nomination au sein de la direction est la plus récente d'une série d'annonces qui souligne les améliorations apportées au réseau mondial de service à la clientèle de Bombardier. Parmi celles-ci, on compte l'expansion du réseau de centres de services de Bombardier à Berlin, Miami, Londres Biggin Hill, Singapour et la construction d'un nouveau centre de services à Melbourne, en Australie; les nouveaux postes de maintenance en ligne à des endroits stratégiques aux États-Unis et en Europe; ainsi que de nouveaux produits et services pour les clients, notamment les prochaines étapes de la transformation numérique de Bombardier.

