Bombardier organise une cérémonie spéciale à Wichita

WICHITA, Kan., 18 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le mardi 19 avril 2022, Bombardier tiendra une cérémonie spéciale pour souligner le futur de son site de Wichita, ainsi que pour mettre en lumière les multiples possibilités d’emploi offertes. Les représentants des médias sont invités à assister à l’événement, et à profiter de l’occasion pour faire ensuite la visite du site.



M. Éric Martel, président et chef de la direction de Bombardier, de hauts dirigeants de Bombardier et des invités spéciaux participeront à l’événement.

Date et heure : Le mardi 19 avril 2022, à 13 h 30 (heure du Centre) Lieu : Bombardier, 1 Learjet Way, Wichita (Kansas), 67209 (côté est du site Bombardier de la sortie Eisenhower)

L’événement est ouvert aux représentants accrédités des médias. Veuillez utiliser le formulaire d’inscription en ligne de Bombardier pour vous inscrire à l’événement.



L'événement pourra également être suivi en direct sur LinkedIn et Facebook à partir des liens suivants :

Événement sur LinkedIn : https://www.linkedin.com/events/specialcelebrationinwichita6921819547368841216/about/

Événement sur Facebook : https://fb.me/e/3bpPXgOUM

L'événement se déroulera en anglais seulement. Une version sous-titrée en français de la vidéo sera disponible après l'événement.

