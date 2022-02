Bombardier : ouvre ses portes à l'Orchestre Métropolitain pour la présentation de son 6e gala-bénéfice

Sous la présidence d'honneur d'ÉRIC MARTEL, président et chef de la direction de Bombardier ainsi qu'en présence de YANNICK NÉZET-SÉGUIN, chef principal et directeur artistique de l'OM

L'Orchestre Métropolitain et Bombardier, deux grands fleurons québécois, s'unissent pour la toute première fois dans le déploiement de la 6e édition du gala-bénéfice de l'OM, présentée par le Groupe Banque TD sous la représentation d'Abe Adham, membre du C.A. de l'Orchestre Métropolitain et directeur général et chef de groupe, Valeurs mobilières TD Québec, en présence des autres membres du comité d'honneur de cette 6e édition formé d'Erik J. Ryan, président du conseil d'administration de l'Orchestre Métropolitain, vice-président directeur Marketing, stratégie et relations extérieures, SNC-Lavalin, et Jacques Marchand, président d'honneur de LCI Éducation.

L'événement aura lieu le jeudi 26 mai prochain au Centre de finition Laurent Beaudoin, l'installation de pointe où Bombardier conçoit, fabrique et installe les intérieurs inégalés de ses avions d'affaires Global.

Sous le thème « La rencontre des grands chefs », cet événement rassembleur et porteur d'espoir réunira deux grandes personnalités influentes québécoises et figures de proue dans leurs domaines respectifs : Éric Martel, président et chef de la direction de Bombardier qui pour l'occasion a généreusement accepté le rôle et titre de président d'honneur ainsi que Yannick Nézet-Séguin, directeur artistique et chef principal de l'Orchestre Métropolitain depuis plus de 20 ans.

« Bombardier est heureuse de recevoir chez elle l'Orchestre Métropolitain et ses invités pour ce gala-bénéfice. Nous sommes si fiers du travail accompli par nos 8000 employés du Québec, et d'avoir l'occasion de faire découvrir le lieu où se font la finition et la livraison de nos avions Global depuis presque 25 ans, a déclaré Éric Martel, président et chef de la direction de Bombardier. Sur une note plus personnelle, en tant qu'amateur de musique classique depuis toujours et grand admirateur de l'Orchestre Métropolitain, je me sens extrêmement privilégié d'être nommé président d'honneur de ce gala. »

Le gala-bénéfice est l'activité de financement privée la plus importante pour l'Orchestre Métropolitain dont les fonds amassés permettent de soutenir la mission musicale de l'Orchestre Métropolitain.

Bombardier et Global sont des marques déposées ou non déposées de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

