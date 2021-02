Bombardier : perte réduite, de nouvelles mesures annoncées

Bombardier a publié jeudi des pertes réduites au titre de l'exercice 2020 et présenté de nouvelles mesures destinées à améliorer sa productivité et sa rentabilité.



Le constructeur canadien - désormais recentré sur les avions d'affaires - indique que sa perte nette sur l'exercice écoulé a été fortement réduite, passant à 568 millions de dollars contre une perte de 1,6 milliard de dollars à l'issue de l'exercice 2019.



Sa perte ajustée ressort néanmoins à 1,1 milliard de dollars, à comparer avec la perte de 406 millions de dollars présentée en 2019



Le chiffre d'affaires a baissé de 13% à moins de 6,5 milliards de dollars, même si les revenus tirés des activités liées aux avions d'affaires ont progressé de 3% à 5,6 milliards dollars, avec 114 livraisons d'avions.



Le groupe de Montréal a également annoncé la fin de la production des avions 'Learjet' d'ici à la fin de l'année, avec l'idée d'axer ses activités sur les gammes plus rentables que sont les familles 'Challenger' et 'Global'.



Bombardier - qui s'est donné comme objectif de réaliser des économies annuelles d'environ 400 millions de dollars d'ici 2023 - prévoit de supprimer quelque 1600 postes, une mesure devant ramener ses effectifs mondiaux à environ 13.000 employés d'ici la fin de l'année.



A la Bourse de Toronto, le titre Bombardier 'B' chutait de 9,5% après ces annonces.



