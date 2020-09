Bombardier : poursuit l'expansion mondiale de son service à la clientèle, préparant un service d'équipementier d'origine en Europe

Bombardier prépare l'instauration d'un centre de services en propriété exclusive à Berlin après entente avec Lufthansa Technik AG et ExecuJet Aviation Group AG

Bombardier franchit une étape stratégique d'expansion de son réseau de soutien à la clientèle alors que la société se concentre exclusivement sur l'aviation d'affaires

L'équipe formée par l'équipementier d'origine à l'établissement de Berlin procurera aux clients l'éventail complet de l'expertise et des capacités de maintenance, réparation et révision de Bombardier

Bombardier continue d'investir dans l'expansion mondiale extensive de son réseau de service à la clientèle en Europe, en Asie et en Amérique du Nord

Bombardier a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu des ententes d'achat d'actions avec Lufthansa Technik AG et ExecuJet Aviation Group AG pour acquérir l'ensemble des actions émises et en circulation de Lufthansa Bombardier Aviation Services (LBAS) qu'elle ne possède pas déjà. Cette transaction permet à Bombardier de se préparer à étendre encore plus son empreinte mondiale de soutien à la clientèle en établissant un centre de services en propriété exclusive à Berlin. Ces transactions sont soumises à des conditions de conclusion habituelles, leur conclusion devant survenir avant la fin de l'année.

« Bombardier a entretenu une solide présence en Allemagne pendant de nombreuses années et nous sommes fiers que ces importantes transactions viennent renforcer notre présence en Europe alors que nous travaillons à établir un centre de services Bombardier en propriété exclusive à Berlin », a affirmé Jean-Christophe Gallagher, vice-président et directeur général de l'Expérience Client de Bombardier Aviation. « Cet investissement est crucial pour l'expansion de l'empreinte de nos services en Europe et ailleurs dans le monde et, au moment où cet établissement se prépare à devenir un centre de services Bombardier en propriété exclusive, nos clients profiteront d'encore plus d'avantages et d'expertise d'équipementier d'origine. »

Situé stratégiquement à l'aéroport de Berlin-Schönefeld, le centre de services fournit d'exceptionnels services de maintenance, réparation et révision aux clients des avions d'affaires de Bombardier depuis 1997. Avec plus de 160 000 pieds carrés (15 000 mètres carrés) de capacité de service et quelque 240 employés hautement qualifiés sur place, le centre de services assure aux clients la maintenance et le soutien de la plus haute qualité pour la flotte croissante d'avions d'affaires Learjet, Challenger et Global de Bombardier basée en Europe, en Russie, en Afrique et au Moyen-Orient.

Le centre de services a reçu plusieurs prix pour son excellence technique et la satisfaction de la clientèle, surtout grâce à sa main-d'œuvre expérimentée et dévouée. Parmi les nombreuses marques franchies, il a été nommé meilleur établissement de service agréé en Europe plusieurs fois et a été le premier en Europe à assurer la maintenance de l'avion phare Global 7500 de Bombardier. Ce centre de services à la fine pointe de la technologie a récemment modernisé et transformé ses ateliers pour maximiser les gains d'efficacité et rationaliser les méthodes, offrant aux clients une expérience de service inégalée.

« Avec cette orientation, nous donnons encore de nouvelles raisons aux clients de ramener leurs avions à la maison - dans ce centre et nous cherchons de nouvelles façons pour qu'ils profitent de la plus haute qualité offerte par les équipes dévouées et qualifiées sur place », a ajouté M. Gallagher. « Au moment où Bombardier montre une nouvelle voie avec ses clients d'avions d'affaires au cœur de ses activités, nous restons en quête de nouveaux moyens d'étendre activement notre empreinte de service et d'optimiser la qualité du service pour nos clients des avions d'affaires. »

Ces annonces témoignent des récents investissements d'infrastructure visant à rehausser le réseau mondial de service à la clientèle de Bombardier. Nous avons récemment annoncé, entre autres, la construction d'un nouveau centre de services à la fine pointe de la technologie à l'aéroport d'affaires de Miami-Opa Locka, l'agrandissement en cours du centre de services de Biggin Hill, à Londres; l'expansion de notre centre de services de Singapour au Seletar Aerospace Park; de nouvelles escales de maintenance en ligne à des emplacements stratégiques aux États-Unis, en Europe; et de nouveaux produits et services pour les clients, y compris les prochaines étapes de la transformation numérique de Bombardier.