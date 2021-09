Bombardier réègre l'indice composite S&P/TS : Bombardier réintègre l'indice composite S&P/TSX

Déclaration de Bart Demosky, vice-président principal et chef de la direction financière

La réintégration de Bombardier dans l'indice composite S&P/TSX témoigne de la poursuite de la bonne performance des équipes de Bombardier à tous les échelons pour exécuter le plan présenté lors de la Journée des investisseurs, plus tôt cette année.

La mise en œuvre du plan que nous avons présenté en mars dernier reste en bonne voie. Nous demeurons axés sur notre objectif de devenir une entreprise d'aviation d'affaires plus prévisible, plus rentable et plus résiliente.

Bombardier a réalisé des progrès considérables dans le cadre de toutes les priorités qu'elle a annoncées. Le programme Global 7500 progresse comme prévu, et nous sommes en bonne voie de livrer notre 100e avion. Jusqu'à maintenant, notre plan de réduction des coûts est en avance sur l'échéancier prévu pour l'année. L'expansion des services après-vente que nous avons entreprise reste sur la bonne voie et, avec l'augmentation du nombre d'heures de vol, nos établissements restent occupés par plus d'interventions de service.

Sur le plan de la gestion de la dette, nous avons satisfait à l'un de nos impératifs stratégiques clés, soit dégager l'horizon de nos échéances jusqu'en décembre 2024. Avec 55 avions d'affaires livrés pendant le premier semestre de 2021, Bombardier arrive au premier rang mondial en fonction des revenus tirés des ventes d'avions d'affaires et en fonction des livraisons d'avions d'affaires sur les marchés où elle livre concurrence.

Bien entendu, le succès que nous connaissons actuellement n'a été possible que grâce au travail d'équipe collectif incroyable qui a été réalisé, de la production aux services techniques et à la maintenance, jusqu'aux campagnes de ventes efficaces. Le récent lancement de l'avion Challenger 3500 en est un parfait exemple, et le point culminant de cette collaboration. La version évoluée de l'avion qui est déjà le plus vendu de sa catégorie donnera à Bombardier l'occasion de rafler une plus grande part de marché dès son entrée en service.

Nous restons axés sur nos priorités stratégiques et comptons bâtir sur les progrès importants que nous avons déjà réalisés cette année. Nous continuons de communiquer de façon claire et transparente avec nos parties prenantes en continuant de franchir de nouvelles étapes.

