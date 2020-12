Bombardier : remporte un contrat pour fournir jusqu'à 117 nouveaux tramways FLEXITY à la BVG à Berlin16 décembre 2020 Transport

Les nouveaux tramways FLEXITY sont équipés de bogies innovants et peu bruyants qui réduisent considérablement les coûts du cycle de vie et disposent d'une climatisation avec une pompe à chaleur à économie d'énergie

Les trams de 50 mètres de long offrent plus de places assises

Bombardier fournira les pièces de rechange pendant tout le cycle de vie des véhicules

Le fournisseur mondial de solutions de mobilité Bombardier Transport a signé un accord-cadre avec la Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) pour fournir jusqu'à 117 tramways BOMBARDIER FLEXITY et leurs pièces de rechange pour une période maximum de 32 ans. La valeur totale de ce contrat-cadre s'élève à environ 571 millions d'euros (693 millions de dollars US). En même temps, la BVG a passé une première commande ferme de 20 tramways avec leurs pièces de rechange pour une période maximum de 32 ans. La valeur approximative de cette commande ferme est de 115 millions d'euros (140 millions de dollars US).

« Je tiens à remercier notre client BVG pour la confiance qu'il nous a témoignée et pour l'occasion qu'il nous a donnée d'écrire, avec cette nouvelle commande, un nouveau chapitre de notre partenariat de trente ans. Nous nous réjouissons de continuer à fournir à la BVG des tramways FLEXITY modernes. Pour la première fois avec la BVG, Bombardier prend en charge la fourniture complète de pièces de rechange et de matériaux pendant toute la durée de vie des véhicules. Nous proposons un prix fixe par kilomètre qui donne à la BVG une sécurité dans leur planification et leurs calculs à long terme », a déclaré Marco Michel, directeur Allemagne, Bombardier Transport.

« Les nouveaux véhicules FLEXITY sont le fruit d'un perfectionnement continu et cohérent des tramways qui ont fait leurs preuves. Comme ils sont équipés de bogies plus légers, ils rouleront plus efficacement et plus silencieusement, et contribueront ainsi à l'atteinte les objectifs de protection du climat de Berlin, » a déclaré Dirk Wunderlich, Chef de l'unité commerciale, Villes allemandes chez Bombardier Transport.

Avec cette commande ferme, ce sont 3 tramways de 5 voitures et 17 tramways de 9 voitures qui s'ajouteront au parc FLEXITY de Berlin. Ces tramways de longueur supérieure mesurent 50 mètres, soit 10 mètres de plus que tous les autres tramways de la BVG. Ils offrent également une capacité d'accueil et sont équipés d'un plancher de même niveau au-dessus des bogies, ainsi que de passages plus larges. La hauteur d'entrée réduite permet également un accès sans obstacle au tramway, ce qui permet un embarquement rapide, ce qui peut avoir un impact positif sur le respect des horaires.

De spacieuses aires multifonctions sans obstacle offrent amplement d'espace pour les passagers, les poussettes, les fauteuils roulants et les vélos. Les passagers assis profiteront d'une vue sans obstruction de l'extérieur. Les tramways seront également munis d'une technologie de sécurité de pointe, dont le premier Système d'Aide à la Détection d'Obstacles (ODAS) approuvé du monde pour éviter les collisions. Le grand champ de vision du conducteur et son poste de travail spacieux et ergonomique à écrans tactiles lui permettent d'avoir une bonne vue d'ensemble, ce qui rehausse encore la sécurité.

Avec cette commande ferme, le parc FLEXITY de Berlin comptera 251 tramways au total. Le dernier des 231 tramways du parc actuel devrait être livré en 2021. Il y a environ 1 000 tramways Bombardier FLEXITY en service dans 42 villes allemandes. Plus de 5 000 tramways et véhicules légers sur rail de Bombardier ont été commandés par des exploitants ou transportent déjà des passagers dans le monde.

Bombardier Transport est un fournisseur mondial de solutions de mobilité avant-gardistes qui possède le plus vaste portefeuille de l'industrie du rail. La société offre une gamme complète de solutions ferroviaires, des trains aux sous-systèmes et de la signalisation aux systèmes de transport clé en main, sans oublier la technologie de mobilité électrique et les services de maintenance axés sur les données. Alliant technologie, performance et empathie, Bombardier Transport réalise sans cesse de nouvelles avancées en matière de mobilité durable et fournit des solutions intégrées très avantageuses pour les exploitants, les passagers et l'environnement. Bombardier Transport, dont le siège mondial est situé à Berlin, en Allemagne, emploie environ 36 000 personnes, et ses produits et services sont en exploitation dans plus de 60 pays.

Comptant plus de 52 000 employés répartis entre deux secteurs d'activité, Bombardier est un leader mondial de l'industrie du transport, créant des avions et des trains novateurs qui changent la donne sur leur marché. Nos produits et nos services offrent des expériences de transport de calibre international qui établissent de nouvelles normes en matière de confort des passagers, d'efficacité énergétique, de fiabilité et de sécurité.

Avec son siège social situé à Montréal, au Canada, Bombardier possède des installations de production et d'ingénierie dans plus de 25 pays, couvrant les secteurs de l'aéronautique et du transport. Les actions de Bombardier se négocient à la Bourse de Toronto (BBD). Pour l'exercice clos le 31 décembre 2019, nos revenus ont été de 15,8 milliards de dollars. Vous trouverez nouvelles et information à l'adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier.

