Bombardier : retenue dans le classement 2022 OTCQX® Best 50

Déclaration de Bart Demosky, vice-président exécutif et chef de la direction financière

« Le fait que Bombardier (TSX: BBD.B, OTCQX: BDRBF) ait été retenue dans le classement 2022 OTCQX® Best 50 qui regroupe les 50 entreprises les plus performantes transigées sur le marché OTCQX vient reconnaître une fois de plus les solides résultats et la discipline de notre entreprise au cours de l'année qui a commencé avec notre décision stratégique d'axer nos activités exclusivement sur la conception, la construction et l'entretien des meilleurs avions d'affaires du monde. Nous sommes fiers d'avoir été reconnue pour notre année exceptionnelle parmi un large éventail d'entreprises transigées sur le marché OCTQX.

Nous continuerons tous chez Bombardier de nous investir cœur et âme et de travailler avec acharnement pour tirer parti de notre portefeuille de produits à l'avant-garde de l'industrie et réaliser nos objectifs stratégiques afin de continuer à créer de la valeur pour toutes nos parties prenantes. »

À propos du OTCQX Best Market et du classement OTCQX® Best 50

Le marché OTCQX Best Market permet de transiger de façon transparente et efficace des entreprises américaines et internationales établies et axées sur l'investisseur. Pour être admissibles sur le marché OTCQX, les entreprises doivent satisfaire à des normes financières strictes, respecter une gouvernance d'entreprise exemplaire et se conformer aux lois sur les valeurs mobilières applicables. Le classement des 50 entreprises les plus performantes du classement OTCQX Best 50 est calculé sur la base d'une pondération égale du rendement total sur un an et de la croissance moyenne quotidienne du volume en dollars au cours de l'année civile précédente. Les entreprises figurant au classement 2022 OTCQX Best 50 ont été classées en fonction de leurs résultats en 2021.

La liste complète des entreprises du classement 2022 OTCQX Best 50 est disponible ici.