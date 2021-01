Bombardier : va fournir 33 trains OMNEO Regio 2N à SNCF pour la Région Hauts-de-France22 décembre 2020 Transport

Un train fabriqué dans les Hauts-de-France, certifié Origine France Garantie, pour moderniser les lignes les plus fréquentées de la région

Le train OMNEO Regio 2N allie avantageusement capacité, confort et accessibilité

Bombardier Transport, un chef de file mondial du secteur des technologies ferroviaires, a reçu une commande de 33 rames BOMBARDIEROMNEO Regio2N de SNCF pour le compte de la Région Hauts-de-France.

Le budget voté par la Région s'élève à environ 565 millions d'euros (688 millions de dollars US), incluant des hausses de prix basées sur une évaluation des hypothèses à venir en toute bonne foi. Il s'inscrit dans le cadre du contrat signé entre Bombardier et SNCF en 2010 qui prévoit la fabrication d'un maximum de 860 trains de la plateforme OMNEO pour les Régions.

La Région Hauts-de-France compte déployer ces nouveaux trains, plus spacieux et plus confortables, sur les lignes les plus fréquentées de son réseau, notamment celles reliant la Picardie au bassin Parisien. Les nouvelles rames, équipées du système européen de gestion du trafic ERTMS, assureront également de nouvelles dessertes ferroviaires dans le cadre du projet Picardie - Roissy, dont la mise en service est planifiée pour 2025. Les 33 trains de cette commande seront livrés progressivement entre 2024 et 2025.

« Ceux qui voyagent entre Amiens, Saint-Quentin et Paris vont découvrir un nouveau style de voyage en train avec le Regio 2N de Bombardier. Nos ingénieurs ont misé sur l'espace au profit des voyageurs, sur des équipements intérieurs modernes ainsi que sur la capacité, de manière à assurer des places assises pour tout le monde », a déclaré Laurent Bouyer, Président de Bombardier Transport, France et Benelux. « Ces trains, entièrement conçus et fabriqués sur notre site de Crespin, dans la Région Hauts-de-France, ont reçu la certification Origine France Garantie. »

La Région disposera à terme d'une flotte de 77 rames Bombardier OMNEO :

18 rames composées de 7 voitures, livrées entre 2014 et 2017 à l'ancienne Région Nord-Pas-de-Calais

7 rames de type extra-longues composées de 10 voitures, livrées en 2017 à l'ancienne Région Picardie

19 rames de type Intercités commandées en 2018 dans le cadre du transfert à la Région Hauts-de-France des lignes Intercités Paris - Amiens et Paris - Saint-Quentin - Maubeuge/Cambrai (qui seront livrées en 2022 et 2023)

ainsi que les 33 rames, dont la commande est annoncée aujourd'hui.

Le choix de la Région de disposer d'une flotte de matériel de la même plateforme permettra de gagner en flexibilité d'exploitation et d'optimiser les coûts de maintenance. Ces nouvelles rames permettront également d'améliorer la régularité du service.

OMNEO Regio2N, un succès Made in France

Pour la 3e année consécutive, Bombardier Transport a obtenu pour le train OMNEO Regio2N le label « Origine France Garantie », la seule certification qui atteste l'origine française d'un produit grâce à un audit indépendant et garantit un haut niveau d'exigence.

« C'est une reconnaissance du savoir-faire des salariés du site de Crespin et un gage de notre engagement envers nos clients, les voyageurs et l'ensemble de la filière ferroviaire française », a conclu Laurent Bouyer.

Des trains plus spacieux et plus confortables

Un travail spécifique sur le confort de ces nouvelles rames a été mené par les équipes de Bombardier en lien avec SNCF et la Région Hauts-de-France. Ces nouveaux trains OMNEO Regio 2N ont été imaginés pour permettre aux voyageurs de retrouver le plaisir des trajets du quotidien. Les rames disposeront par exemple de climatisation et d'un plancher chauffant, assurant un haut niveau de confort thermique, de plans de lignes dynamiques dans l'ensemble des espaces voyageurs, améliorant ainsi l'information des usagers, ainsi que d'une accessibilité adaptée pour les personnes à mobilité réduite (avec notamment une entrée de plain-pied et un comble-lacune à déploiement automatique).

Un nouveau siège sera développé avec une mousse à haute densité et une inclinaison de dossier optimisant le confort postural ainsi que des accoudoirs pour toutes les places assises.

L'aménagement de ces nouvelles rames OMNEO Regio2N a été adapté pour permettre d'atteindre 620 places assises fixes et 12 emplacements vélos par rame de 135 mètres. Les rames pouvant être exploitées en unités doubles, les nouveaux trains offriront donc jusqu'à 1 240 places assises (soit plus que les trains actuels).

Grâce à une largeur de caisse inégalée, le design du train proposera un aménagement avec 5 places assises de front dans les voitures à deux niveaux, tout en offrant un vaste couloir. La gestion des flux a également été améliorée avec un aménagement « 2+1 sièges » à proximité des portes d'accès.

La plateforme OMNEO, dont sont issus le Regio 2N et l'OMNEO Premium, est une famille de trains à deux niveaux extra-larges qui allie capacité, confort et accessibilité. Les différentes versions permettent d'assurer des services périurbains, régionaux et intervilles. La performance des 250 trains de cette famille qui circulent aujourd'hui contribue à la régularité du service.

À ce jour, les Régions françaises ont commandé 491 rames de la plateforme OMNEO soit 118 rames de version OMNEOPremium pour Centre-Val de Loire (32), Hauts-de-France (19) et Normandie (67); et 373 OMNEO Regio 2N pour Auvergne-Rhône-Alpes (59), Bretagne (26), Centre-Val de Loire (16), Hauts-de-France (58), Ile-de-France (145), Nouvelle Aquitaine (24), Occitanie (18), Pays-de-la-Loire (11), Provence-Alpes-Côte d'Azur (16).

Bombardier Transport est un fournisseur mondial de solutions de mobilité qui ouvre la voie avec le plus vaste portefeuille du secteur ferroviaire. Elle offre une gamme complète de solutions : des trains aux sous-systèmes et à la signalisation jusqu'à des systèmes de transport complets clé en main, la technologie de mobilité électrique et les services de maintenance axés sur les données. Combinant technologie et performance avec empathie, Bombardier fournit des solutions intégrées très avantageuses pour les exploitants, les passagers et l'environnement. Ses produits et services sont en exploitation dans plus de 60 pays. Bombardier Transport, dont le siège mondial est situé à Berlin, en Allemagne, emploie environ 36 000 personnes.

Avec plus de 52 000 employés répartis entre deux secteurs d'activité, Bombardier est un leader mondial de l'industrie du transport, créant des avions et des trains novateurs qui changent la donne sur leur marché. Nos produits et nos services offrent des expériences de transport de calibre international qui établissent de nouvelles normes en matière de confort des passagers, d'efficacité énergétique, de fiabilité et de sécurité.

Avec son siège social situé à Montréal, au Canada, Bombardier a des installations de production et d'ingénierie dans plus de 25 pays, couvrant les deux secteurs Transport et Aviation. Les actions de Bombardier se négocient à la Bourse de Toronto (BBD). Pour l'exercice clos le 31 décembre 2019, nos revenus ont été de 15,8 milliards $.

Vous trouverez nouvelles et information à l'adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier.

Pour des communiqués, de la documentation connexe et des photos, visitez notre galerie de presse à l'adresse www.rail.bombardier.com/en/newsroom.html.

Pour recevoir nos communiqués, visitez notre section fil de presse RSS ou suivez Bombardier Transport sur Twitter @BombardierRail.

Bombardier et OMNEO sont des marques de commerce de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

Relations avec les médias, France

Philippe Molitor

+33 7 76 00 97 79

philippe.molitor@rail.bombardier.com Relations avec les médias internationaux

press@rail.bombardier.com

​​​​​​​

Vous pouvez également adresser vos questions spécifiques à nos contacts mondiaux.