Dassault lance le Falcon 10X, nouveau jet d'affaires à long rayon d'action

Paris (awp/afp) - Dassault Aviation a annoncé jeudi le lancement du Falcon 10X, un jet d'affaires à large cabine permettant à l'avionneur français de compléter sa gamme face à la concurrence sur le créneau des appareils à très long rayon d'action.

Le biréacteur pourra franchir une distance de 7.500 milles nautiques, soit 13.890 km. C'est près de 1.000 milles de plus que le Falcon 8X, ce qui lui permettra de relier sans escale New York à Shanghai ou Paris à Santiago, affirme le groupe dans un communiqué.

En lançant ce nouvel avion qui doit entrer en service en 2025, Dassault vient affronter ses concurrents nord-américains sur les jets de 7.500 milles de rayon d'action.

Le Global 7500 du canadien Bombardier est en service depuis fin 2018 tandis que l'américain Gulstream prévoit une entrée en service de son G700 fin 2022.

"Le Falcon 10X disposera de la cabine la plus spacieuse et la plus confortable du marché", promet Dassault.

De 2,03 mètres de haut et 2,77 de large, elle sera également "la plus lumineuse du marché" avec 38 hublots et silencieuse, ajoute-t-il.

Cet argument du confort est essentiel pour des avions d'affaires long-courriers, qui permettent d'aménager une chambre, une douche ou encore une salle à manger selon les configurations.

La vitesse maximale de l'avion, propulsé par des moteurs Rolls Royce, sera de Mach 0,925 (1.133 km/h).

L'appareil, lancé deux mois après le premier vol du Falcon 6X, sera par ailleurs doté de "systèmes de sécurité innovants issus des technologies utilisées sur nos avions de combat", selon le PDG de Dassault Aviation Eric Trappier, cité dans le communiqué.

Il sera notamment doté de commandes de vol numériques et de systèmes d'affichage "tête haute" permettant au pilote de ne pas avoir à détourner les yeux pour regarder le tableau de bord.

L'aviation d'affaires a elle aussi été mise à mal par la pandémie de Covid-19 et les restrictions de déplacements, dans une bien moindre mesure toutefois que l'aviation commerciale.

Depuis le début de l'année, le trafic est en hausse de 28%, même s'il reste en retrait de 9% par rapport à 2019, selon le cabinet spécialisé Wingx.

Dassault Aviation a livré 34 Falcon en 2020, contre 40 l'année précédente. Ce volet civil de l'activité du constructeur de l'avion de combat Rafale, a représenté 2,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires l'an passé, soit 41% de ses revenus.

afp/rp