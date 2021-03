L'équipe Avions de démonstration de Bombardier reçoit la plus haute reconnaissance de l'IBAC pour le renforcement de sa culture de la sécurité

Cette cote Niveau 3 de IS-BAO témoigne de l’énergie que met Bombardier à développer et entretenir une culture efficace de la sécurité aérienne

Bombardier avait tout d’abord atteint la cote Niveau 3 de IS-BAO en 2018; le renouvellement de cette cote souligne ses efforts soutenus visant à dépasser tous les protocoles de sécurité aérienne

L’événement Bombardier Safety Standdown et les causeries mensuelles sur la sécurité aérienne mettent en lumière, devant toute l’industrie, son engagement envers la formation continue sur la sécurité axée sur les connaissances



MONTRÉAL, 15 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier a annoncé aujourd’hui que son équipe Avions de démonstration avait à nouveau obtenu la cote de niveau 3 de l’International Standard for Business Aircraft Operations (IS-BAO) pour son engagement soutenu à mettre en œuvre une solide culture de la sécurité aérienne.

La cote Niveau 3 est le plus élevé accordé par l’International Business Aviation Council (IBAC), et c’est la deuxième fois consécutive que l’obtient l’équipe Avions de démonstration de Bombardier. Cette équipe avait reçu la cote Niveau 3 pour la première fois en 2018, soit la cote de sécurité la plus élevée de l’IS-BAO pour le développement et le maintien d’un système de gestion de la sécurité (SMS) efficace pour ses avions de démonstration. Cette désignation, octroyée tous les trois ans, continue de mettre en lumière l’engagement général de Bombardier en faveur d’une culture de la sécurité exceptionnelle pour ses clients et ses employés.

« Bombardier entend veiller à ce que tous les aspects de ses activités répondent aux normes de sécurité les plus strictes, et cette reconnaissance de l’IBAC témoigne de façon éloquente de la qualité exceptionnelle du travail de notre équipe des avions de démonstration, a déclaré Andy Nureddin, vice-président, Soutien à la clientèle, chez Bombardier. Nous avons pour objectif de respecter et de dépasser les exigences des protocoles de sécurité et de faire preuve de professionnalisme dans toutes nos activités, et nous continuerons de veiller à ce que notre programme SMS dépasse toutes les normes de sécurité de l’industrie. »

Basée à Hartford, au Connecticut) l’équipe Avions de démonstration de Bombardier se fait un point d’honneur d’offrir à ses clients à la fois l’environnement de vol le plus sûr et une expérience de vol extraordinaire. Cette équipe tient à démontrer un niveau très élevé de responsabilité d’entreprise et de professionnalisme dans l’industrie de l’aviation en fournissant à ses clients de l’expertise, des conseils, de l’encadrement et des solutions de soutien créatives. En plus de mettre en œuvre des mesures rigoureuses pour atteindre le statut Niveau 3, l’équipe rehausse la culture de sécurité de l’entreprise en contrôlant les heures de vol des équipages des exploitants de vols nolisés, en tenant les réunions mensuelles du comité de sécurité et en appliquant des procédures draconiennes contre la COVID-19 pour les équipages et les passagers.

Reconnue officiellement comme la norme de sécurité mondiale pour l’aviation d’affaires par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), la norme IS-BAO aide les exploitants à appliquer les meilleures pratiques de l’industrie en les invitant à réexaminer leurs politiques, méthodes et procédures en matière de sécurité et à les comparer aux meilleures pratiques, et à y apporter des améliorations, les portant au niveau de référence mondial de l’aviation d’affaires.

Cet engagement en faveur des protocoles de sécurité les plus élevés couvre beaucoup plus que notre entreprise. Bombardier est depuis longtemps un chef de file et un promoteur du très large dossier de la sécurité aérienne. Avec son solide engagement dans la rédaction de l’ébauche de l’Annexe 19 de l’OACI sur les systèmes de gestion de la sécurité et son apport aux organismes internationaux en matière de sécurité aérienne et des accidents, Bombardier est un véritable leader dans le développement d’une robuste culture de la sécurité. Elle soutient également de nombreux ateliers et colloques sur la sécurité auprès d’associations de constructeurs et d’exploitants d’avions d’affaires dans le monde entier. En outre, Bombardier organise son colloque de premier ordre Safety Standdown, reconnu comme l’une des plus importantes rencontres annuelles en matière de sécurité en aviation civile, lequel colloque célèbre en 2021 son 25e anniversaire.

L’équipe Avions de démonstration de Bombardier est une des hôtes de notre colloque annuel Safety Standdown, qui offre aux professionnels de l’aviation la formation et l’apprentissage indispensables en aviation axés sur les connaissances. Tenu en plus d’une série de causeries mensuelles complètes sur la sécurité, ce colloque a pour but de faire la promotion d’une communauté de professionnels de l’aviation s'engageant à apprendre tout au long de leur carrière et à diffuser des normes plus élevées de sécurité et de professionnalisme dans toute l'industrie. ».

À propos de Bombardier

Bombardier est un leader mondial de l’industrie de l’aviation en créant des avions novateurs qui changent la donne sur leur marché. Ses produits et services fournissent des expériences de calibre international établissant de nouvelles normes en matière de confort-passager, d’efficacité écoénergétique, de fiabilité et de sécurité.

Ayant son siège social à Montréal, au Canada, Bombardier est présente dans plus de douze pays avec notamment des sites de production ou d'ingénierie et un réseau de soutien et de service à la clientèle. Bombardier offre du soutien pour sa flotte mondiale d’environ 4900 avions exploités par un large éventail de multinationales, de fournisseurs de services de vol nolisé ou de multipropriété, de gouvernements et d’individus.

Vous trouverez nouvelles et information à l’adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter @Bombardier.

Notes aux rédacteurs

Visitez le site Web de Bombardier Avions d’affaires pour en savoir plus sur nos produits et services de pointe dans l’industrie. Suivez @Bombardierjets sur Twitter pour obtenir les dernières nouvelles et mises à jour de Bombardier Aviation.

Bombardier est une marque déposée de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

Information

Matthew Nicholls

Bombardier Aviation

+1 514-243-8214

matthew.nicholls@aero.bombardier.com