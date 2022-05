La nouvelle Jet Set : Comment le boom des jets privés provoqué par le COVID continue à voler haut

Voler est un mode de vie pour Stockbridge et les autres employés de sa société, Elite Team Offices, basée à Clovis. Pendant des années, ils ont volé à la fois à titre privé et sur des vols commerciaux à partir de Fresno, à environ 15 km de Clovis. Puis la pandémie de COVID-19 a frappé, et la possession d'un jet privé est devenue de plus en plus attrayante.

"L'achat d'un jet est dans mes pensées depuis des années, mais Covid a définitivement ajouté à l'équation !" a déclaré Stockbridge à Reuters par courriel.

Il n'est pas le seul.

L'évolution vers les vols privés, que les Américains les plus fortunés considéraient comme un luxe nécessaire pendant COVID-19, montre maintenant des signes de devenir autre chose : une alternative coûteuse mais recherchée à un billet premium sur un vol commercial.

Beaucoup sont restés pour la commodité, les analystes et les dirigeants de l'industrie disant qu'ils voient à la fois plus de propriétaires de jet pour la première fois et de familles et même de petites et moyennes entreprises voler en privé.

Selon Alton Aviation Consultancy, les compagnies aériennes détiennent une part de 80 % des voyages premium en 2021, contre 90 % avant le COVID-19.

Les jets d'affaires étaient souvent associés aux artistes et aux cadres supérieurs. Ils représentent désormais un quart des vols américains, soit environ le double de la part pré-pandémique, selon le cabinet de recherche et de conseil WINGX.

Et le cabinet de conseil McKinsey & Company a estimé qu'avant la pandémie, seuls 10 % des personnes ayant les moyens de voyager en privé le faisaient.

Les vols privés couvrent toute une gamme de transports. Pour certains, comme Stockbridge, cela signifie posséder un avion privé. Il existe aussi des opérateurs de vols charters qui vendent soit au siège, soit à l'avion entier, ainsi que des services qui vendent des fractions ou des parts de jets.

Tout cela a un coût.

Stockbridge a pris livraison ce mois-ci d'un Cessna Citation M2 Gen2, un jet léger fabriqué par Textron, qui, selon lui, peut transformer les déplacements vers ses entreprises hors de l'État en une excursion d'une journée. L'avion, qui peut accueillir jusqu'à sept personnes, se vend 5,85 millions de dollars.

Stockbridge a été clair quant aux avantages commerciaux. "Notre travail hors de l'État est à l'origine du besoin d'un jet privé, la distance et le temps pour se rendre au travail sont cruciaux."

"Oui, nous prenons encore des vols commerciaux, mais beaucoup moins fréquemment... probablement 10 % de vols commerciaux, et 90 % de jets/affrètements", a-t-il déclaré.

Les charters et autres services de jets privés sont peut-être moins chers que la possession d'un avion, mais ils sont toujours assortis de prix en or.

La réservation d'un Gulfstream G280 avec neuf sièges passagers pour un vol aller simple New York-Miami coûte 18 100 dollars, selon Jettly, une plateforme de réservation de charters. En comparaison, le coût moyen d'un billet simple en classe affaires, de New York à Miami, est de 421 $, avant taxes, selon les données de la société d'analyse des compagnies aériennes Cirium pour le mois de janvier.

Malgré tout, pour beaucoup, le prix n'est pas dissuasif.

"Je pense que les personnes que nous voyons se convertir du commercial ne vont pas revenir au commercial", a déclaré Jamie Walker, directeur général de la société américaine Jet Linx, qui gère des avions et opère des vols privés par le biais d'un programme de type abonnement "jet card".

Jet Linx facture une cotisation de 25 000 $ ainsi que des frais par vol, selon son site Web.

Wheels Up Experience, basé sur l'abonnement, a déclaré que son service coûte aux membres 80 000 $ par an.

Jet Linx a vu les ventes de jet cards bondir de 40 % l'année dernière par rapport à 2019, a déclaré Walker.

D'autres opérateurs constatent également des gains.

"Nous voyons toujours de nouveaux entrants continuer à venir sur le marché", a déclaré Megan Wolf, chef de l'exploitation chez Flexjet, un fournisseur mondial de jets à propriété fractionnée.

Malgré une légère hausse de l'offre de jets d'affaires d'occasion, le marché reste robuste, avec des sociétés comme Jet Linx qui plafonnent les ventes parce qu'elles ne peuvent pas répondre à la demande.

Le boom profite aux avionneurs comme Textron, Gulfstream de General Dynamics Corp, et Bombardier.

La semaine dernière, Textron a publié des résultats trimestriels qui ont dépassé les estimations, signalant que le ralentissement attendu de la demande de jets d'affaires ne s'est pas encore produit.

"La demande s'est plutôt accélérée", a déclaré Robert Stallard, analyste de Vertical Research Partners.

Le trafic de l'aviation privée aux États-Unis est en hausse d'environ 15 % par rapport à ses niveaux de 2019, tandis que le trafic aérien reste en baisse d'environ 13 %, selon les données du site Web de suivi des vols FlightAware.

Les analystes s'attendent effectivement à ce qu'un rebond des vols commerciaux finisse par ramener certains voyageurs fortunés vers les compagnies aériennes régulières. Mais certains signes indiquent qu'une partie du transfert vers les jets privés pourrait être permanente, en particulier sur les vols américains court-courriers.

Non seulement les grands transporteurs se retirent de ces routes en raison de la pénurie de pilotes, mais les vols sont comparativement moins coûteux que l'utilisation de jets privés pour les voyages à l'étranger.

REPRISE DES COMPAGNIES AÉRIENNES

La tendance n'est pas perdue pour les grandes compagnies aériennes.

Delta Air Lines, le numéro 3. compagnie aérienne américaine par la taille de sa flotte, détient une participation de 20 % dans Wheels Up.

Delta, comme d'autres transporteurs américains, voit la demande revenir. Ses revenus provenant des cabines premium à haut rendement ont atteint 77 % du niveau pré-pandémique au premier trimestre, contre 27 % il y a un an. Et Delta, dont le siège est à Atlanta, constate une demande plus forte de la part des voyageurs d'agrément qui paient plus cher pour compenser les 10 % de voyages d'affaires qui ne reviendront peut-être pas.

Ed Bastian, directeur général de Delta, a reconnu la montée en puissance des vols privés, mais a déclaré que beaucoup de ces passagers prenaient également des vols commerciaux.

"Je ne pense pas que cela ait enlevé beaucoup de trafic à notre avion - un peu, oui", a déclaré Bastian dans une interview.

Certains concurrents dans la sphère des jets privés voient les choses différemment.

Jettly a vu les vols demandés plus que tripler de décembre 2019 à décembre 2021, avec plus d'un quart de la demande estimée provenir de passagers qui voyageaient auparavant en classe affaires, a déclaré Justin Crabbe, chef de la société basée à Toronto.

"Certains d'entre eux sautent, au grand dam des compagnies aériennes", a-t-il déclaré.