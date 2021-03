Latécoère s'attend à une nouvelle baisse de son activité en 2021

Paris (awp/afp) - L'équipementier aéronautique Latécoère, qui a publié mardi une perte nette multipliée par cinq en 2020 à 189,6 millions d'euros, s'attend à une nouvelle réduction de son chiffre d'affaires cette année en raison de la crise du Covid-19.

Comme le reste du secteur aéronautique, dont la production s'est effondrée dans le sillage d'un trafic aérien atone, le groupe fondé en 1917 par Pierre-Georges Latécoère, pionnier de l'Aéropostale avec ses hydravions, a vu son chiffre d'affaires s'effondrer de 42,1%, à 413,2 millions d'euros.

A taux de changes et périmètre constants, celui-ci devrait afficher une baisse supplémentaire de 25%, prévoit le groupe, même si l'acquisition des activités de systèmes d'interconnexion et de câblage électrique du canadien Bombardier, finalisée en février, "réduira l'impact en données publiées à environ -10%", selon un communiqué.

"La situation de l'aviation reste difficile à court terme et plusieurs de nos clients ont déjà indiqué que leur production d'avions resterait réduite en 2021", justifie Philip Swash, directeur général du groupe, cité dans le communiqué.

L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) devrait en revanche s'améliorer de 20% mais le flux de trésorerie disponible rester négatif "en raison du déploiement du plan d'adaptation".

En 2020, à la perte opérationnelle courante (-74,5 millions d'euros) se sont ajoutés des dépréciations d'actifs et des coûts de restructuration pour près de 100 millions d'euros.

La chute de l'activité a touché aussi bien la division aérostructures (-43,1%), qui fabrique notamment des tronçons de fuselage que des portes d'avion, que les systèmes d'interconnexion (-37,5%) qui traitent des câblages, meubles avioniques et des équipements embarqués.

Pour faire face, Latécoère a taillé dans ses coûts, divisant par trois ses dépenses d'investissement et réduisant ses programmes d'achat (-43%) et le recours à la sous-traitance (-44%).

Le groupe, qui employait fin 2020 4.169 personnes dans 13 pays, a surtout réduit ses effectifs de 26% (-1.475 salariés) "hors déploiement du plan de transformation français à venir en 2021".

En France, où le groupe comptait 1.504 salariés, 246 postes doivent être supprimés, presque moitié moins qu'envisagé initialement, essentiellement grâce au dispositif de chômage partiel. Pour ce plan social, le groupe indique avoir provisionné 20 millions d'euros.

Latécoère a eu recours à un prêt garanti par l'Etat (PGE) de 88 millions d'euros en 2020 et à un prêt d'actionnaire de 35 millions d'euros, creusant sa dette d'un peu plus d'un quart, à 147,6 millions d'euros.

afp/al