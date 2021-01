Latitude 33 Aviation ajoute avec fierté un autre avion d'affaires Challenger 350 neuf à sa flotte

L’avion Challenger 350 offre une cabine inégalée, un vol en douceur et les plus faibles coûts d’exploitation directs dans sa catégorie

Latitude 33 Aviation proposera son avion d’affaires Challenger 350 tout neuf au nolisement depuis San Diego

MONTRÉAL, 11 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier et Latitude 33 Aviation ont l’honneur d’annoncer la récente livraison d’un biréacteur d’affaires Challenger 350 tout neuf, qui sera offert au nolisement depuis la côte ouest des États-Unis.

Latitude 33 Aviation, société de nolisement d’avions privés, de gestion d’avions d’affaires et de ventes et acquisitions d’avions de Californie, gérera l’avion d’affaires Challenger 350 au nom de son propriétaire au départ de San Diego. L’avion sera offert au nolisement à compter de janvier 2021.

« Le biréacteur d’affaires Challenger 350 constitue une solution de remplacement spacieuse, confortable et productive aux voyages commerciaux, surtout pour les passagers qui cherchent à éviter les foules », a déclaré Peter Likoray, vice-président principal des ventes et du marketing des avions neufs de Bombardier Avions d’affaires. « L’avion emblématique Challenger 350 en tête du marché compte parmi les premiers choix des voyageurs les plus avisés. »

L’avion Challenger 350 détient le titre très convoité d’avion d’affaires superintermédiaire le plus vendu depuis six années consécutives, et devient de plus en plus populaire en Californie. En effet, de 2017 jusqu’au troisième trimestre de 2020, le biréacteur d’affaires Challenger 350 représente 60 pour cent des livraisons d’avions superintermédiaires dans cet État, surclassant tous ses concurrents combinés.

Depuis San Diego, le rayon d’action de 3 200 milles marins de l’avion d’affaires Challenger 350 – avec le plein de carburant et huit passagers à bord – lui permet d’amener ses passagers à New York ou Honolulu, sans escale. Cet avion hautement performant peut également assurer un accès rapide et pratique à des stations de ski situées en haute altitude et exposées à des conditions météo variables comme Aspen (Colorado) et Jackson Hole (Wyoming).

« Depuis le premier jour, la mission de notre compagnie a toujours été de livrer un service de gestion d’avions supérieur qui ne se trouve nulle part ailleurs. Nous sommes ravis d’avoir procuré à notre client une autre expérience exceptionnelle d’acceptation de l’avion et nous sommes privilégiés de voir cet extraordinaire avion se joindre à notre flotte d’avions superintermédiaires grandissante » a dit Solomon Short, directeur des opérations de Latitude 33 Aviation.

Latitude 33 Aviation gère l’une des flottes d’avions légers, intermédiaires et superintermédiaires les plus récentes et les plus importantes en Amérique du Nord. L’avion Challenger 350 continue d’occuper l’avant-scène et d’être le choix de prédilection pour les expériences de voyage de luxe de Latitude 33 Aviation.

Véritable force dans l’industrie des avions d’affaires, l’avion Challenger 350 renforce sa position année après année par des améliorations et des mises à jour à sa combinaison gagnante de performances et d’expérience en cabine. Chez les pilotes, l’avion Challenger 350 est réputé pour être agile, fiable et agréable à piloter.

À propos de Latitude 33 Aviation

Latitude 33 Aviation gère l’une des flottes d’avions légers, intermédiaires et superintermédiaires les plus récentes et les plus importantes en Amérique du Nord. Fondée en 2006 à San Diego et dirigée par deux pilotes ambitieux qui cherchent à redéfinir l’expérience de l’aviation privée, Latitude 33 Aviation est une société de nolisement d’avions privés, de gestion d’avions d’affaires et de vente et d’acquisition d’avions de premier ordre qui sert un large éventail de voyageurs et de destinations dans le monde entier. N’accueillant qu’une sélection avisée d’avions neufs dans sa flotte en pleine évolution, dont quatre avions Challenger 350 directement sortis de l’usine, Latitude 33 rehausse l’expérience du voyage de luxe par un service à fort contenu humain et par des voyages hautement personnalisés. Des commodités avant l’arrivée et en vol jusqu’à des expériences uniques à destination, elle peaufine des voyages mémorables et personnalisés pour les passagers. À l’heure actuelle, la société gère plus de 30 avions d’affaires privés appartenant à des clients basés dans les aéroports de San Diego, du comté d’Orange et de Los Angeles, dont ceux Carlsbad, Van Nuys, Hawthorne, Santa Ana, Long Beach et Fresno, en Californie; ainsi qu’à Colorado Springs (Colorado), Scottsdale (Arizona), Houston (Texas), Redmond (Oregon), Seattle (Washington) et Nashville (Tennessee). Latitude 33 Aviation fait partie de la tranche supérieure de cinq pour cent des exploitants américains de nolisement d’avions privés à avoir obtenu la cote de sécurité rigoureuse ARGUS Platine.

Pour obtenir des devis de nolisement et des renseignements sur les services de Latitude 33 Aviation, visitez le site L33Jets.com ou composez le 1-800-840-0310.

À propos de Bombardier

Avec plus de 52 000 employés répartis entre deux secteurs d’activité, Bombardier est un leader mondial de l’industrie du transport, créant des avions et des trains novateurs qui changent la donne sur leur marché. Nos produits et nos services offrent des expériences de transport de calibre international qui établissent de nouvelles normes en matière de confort des passagers, d’efficacité énergétique, de fiabilité et de sécurité.

Outre son siège social à Montréal, au Canada, Bombardier dispose d’installations de production et d’ingénierie dans plus de 25 pays, couvrant les deux secteurs Transport et Aviation. Les actions de Bombardier se négocient à la Bourse de Toronto (BBD). Pour l’exercice clos le 31 décembre 2019, nos revenus ont totalisé 15,8 milliards $. Vous trouverez nouvelles et information à l’adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier.

