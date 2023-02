Le président et chef de la direction de Bombardier, Éric Martel, fait évoluer la structure de son équipe dans le cadre de la stratégie de croissance tournée vers l'avenir de l'entreprise, afin de tirer parti de sa dynamique positive

Jean-Christophe Gallagher est nommé vice-président exécutif, Vente d’avions et Bombardier Défense.

Paul Sislian est nommé vice-président exécutif, Service après-vente et Stratégie.

David Murray est nommé vice-président exécutif, Fabrication, TI et Système Bombardier Excellence opérationnelle.

Éric Filion rejoint Bombardier dans le poste nouvellement créé de vice-président exécutif, Programmes et Chaîne d’approvisionnement.

Michel Ouellette dirigera l’équipe Ingénierie et Développement de produits jusqu’à son départ à la retraite prévu plus tard en 2023, après une carrière de 33 ans couronnée de succès.





MONTRÉAL, 06 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier a annoncé aujourd’hui une évolution de l’équipe de direction de l’entreprise afin de pouvoir poursuivre sur sa lancée dans l’exécution de ses stratégies d’optimisation et de croissance à long terme dans les domaines clés de la défense, des services, de l’amélioration continue des produits et des pratiques de fabrication de prochaine génération.

« Bombardier progresse avec succès à titre d’entreprise dont les activités sont développées autour de son portefeuille d’avions d’affaires de calibre international. Alors que nous continuons à atteindre et même à dépasser nos objectifs, c’est le moment idéal pour réorganiser des fonctions clés de la direction afin de nous assurer de prolonger le momentum grâce à nos fondations solides, a dit Éric Martel, président et chef de la direction de Bombardier. Les membres de notre équipe de direction sont très talentueux et ils ont été à la hauteur de leurs engagements plus d’une fois au cours des dernières années. Cette nouvelle structure nous permettra de construire sur les fondations solides qu’ils ont su poser pour Bombardier. »

Dans le cadre de l’évolution de la structure de direction, les nominations et les regroupements stratégiques suivants entreront en vigueur le 20 février. Les autres membres de la direction actuels de Bombardier sont maintenus dans leur poste.

Jean-Christophe Gallagher est nommé au poste de vice-président exécutif, Vente d‘avions et Bombardier Défense. M. Gallagher dirigera tous les aspects des activités en plein essor de Bombardier Défense, alors que l’offre de produits et son bassin de clients prennent de l’expansion. M. Gallagher supervisera l’équipe Vente d’avions de grand talent dirigée par Peter Likoray, vice-président principal, Vente de nouveaux avions. Sous la direction de Peter, Bombardier a étoffé son carnet de commandes et développé des racines locales dans le monde entier. Peter continuera d’alimenter sa passion, ainsi que celle de son équipe, d’élaborer pour les clients de Bombardier à partir de l’exceptionnel portefeuille de l’entreprise une expérience tout à fait unique qui réponde à leurs besoins exigeants.

Paul Sislian est nommé vice-président exécutif, Service après-vente et Stratégie de Bombardier. Après avoir passé 15 ans à optimiser et à diriger des installations et des processus de production d’avions d’affaires à l’avant-garde de l’industrie de Bombardier, M. Sislian sera responsable désormais de poursuivre, tout en l’accélérant, la croissance stratégique du secteur d’activité Service après-vente qui a permis à Bombardier en 2022 d’inaugurer quatre centres de service, nouveaux ou agrandis, dans le monde.

Toutes les activités liées aux aérostructures, à l’assemblage et aux activités de finition seront dirigées par David Murray qui ajoutera ces responsabilités à ses mandats actuels. Il est nommé vice-président exécutif, Fabrication, TI et Système Bombardier Excellence opérationnelle. Le regroupement stratégique de ces trois fonctions permettra de mettre l’accent sur l’accès des équipes aux technologies numériques de nouvelle génération afin d’améliorer davantage les processus névralgiques de Bombardier.

Éric Filion est nommé vice-président exécutif, Programmes et Chaîne d’approvisionnement, poste nouvellement créé. En cette qualité, M. Filion supervisera toutes les relations de Bombardier avec ses fournisseurs, et il dirigera les efforts d’amélioration continue de la compétitivité de tous les avions Bombardier en production. M. Filion a dirigé chez Bombardier des activités opérationnelles et des programmes, y compris la gestion des installations de production des avions Challenger. Plus récemment, il occupait le poste de vice-président exécutif et chef de l’exploitation et de l’expérience client chez Hydro-Québec. M. Filion prendra ses nouvelles fonctions chez Bombardier le 20 février 2023.

Pour terminer, Michel Ouellette dirigera l’équipe Ingénierie et Développement de produits à titre de vice-président exécutif. Après 33 ans de carrière chez Bombardier qui ont culminé avec la certification de l’avion Global 7500 et ultérieurement avec le lancement de l’avion phare Global 8000 aux performances à l’avant-garde de l’industrie, M. Ouellette est prêt à prendre sa retraite, ce qu’il fera à la fin du mois de juin 2023.

« Énumérer les contributions de Michel aux succès de Bombardier serait trop long et l’impact positif et durable de celles-ci sur nos employés, nos produits et notre entreprise est tout simplement incommensurable, a déclaré M. Martel. Au nom de tous les employés de Bombardier dont la vie a été marquée par Michel, je tiens à le remercier sincèrement pour le leadership et la passion dont il a fait preuve, et lui souhaiter le plus grand des succès dans le prochain chapitre de sa vie. Je me réjouis de continuer à collaborer avec lui au cours de prochains mois alors que nous progresserons dans le cadre de projets emballants. »

