Sollicitations de consentements obtenues à l'égard des billets 7,45 % échéant en 2034 et des débentures 7,35 % échéant en 2026

MONTRÉAL, 21 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier (TSX : BBD.B) (la « Société ») a annoncé aujourd’hui qu’elle avait reçu les consentements requis de la part des porteurs de ses billets de premier rang 7,45 % échéant en 2034 (les « billets 2034 ») et des porteurs de ses débentures 7,35 % échéant en 2026 (les « billets canadiens ») en circulation en ce qui a trait à la déclaration de sollicitation de consentements de la Société précédemment annoncée datée du 3 mai 2021, en sa version complétée par le supplément à la déclaration de sollicitation de consentements daté du 18 mai 2021 (en sa version modifiée ou complétée de temps à autre, la « déclaration de sollicitation de consentements ») à l’égard de ses billets de premier rang et débentures en circulation (une telle sollicitation applicable à une série individuelle étant désignée une « sollicitation de consentements » et collectivement, les « sollicitations de consentements »).



La date d’expiration prévue dans les sollicitations de consentement était 17 h, heure de New York, le 21 mai 2021 (la « date d’expiration»), qui est maintenant dépassée. En conséquence, les porteurs de billets 2034 et de billets canadiens de la Société qui n’ont pas consenti à la date d’expiration ou avant celle-ci n’ont plus l’occasion de participer aux sollicitations de consentements.

COMME IL A ÉTÉ ANNONCÉ PRÉCÉDEMMENT, TOUS LES CONSENTEMENTS DONNÉS AVANT LE 18 MAI 2021 DANS LE CADRE DE LA SOLLICITATION DE CONSENTEMENTS VISANT LES BILLETS 2034 N’ÉTAIENT PLUS EN VIGUEUR ET TOUT PORTEUR DE BILLETS 2034 QUI DÉSIRAIT DONNER SON CONSENTEMENT DANS LE CADRE DE LA SOLLICITATION DE CONSENTEMENTS VISANT LES BILLETS 2034 DOIT AVOIR VALABLEMENT DONNÉ SON CONSENTEMENT À COMPTER DU 18 MAI 2021 ET AU PLUS TARD À LA DATE D’EXPIRATION.

Pour dissiper tout doute, tout porteur de billets 2034 qui avait précédemment consenti à la sollicitation de consentements visant les billets 2034 avant le 18 mai 2021 doit avoir soumis valablement son consentement de nouveau afin de recevoir le paiement au titre du consentement (au sens de l’expression Consent Payment, définie dans la déclaration de sollicitation de consentements).

Avec l’obtention des consentements requis de la part des porteurs de billets 2034 et de billets canadiens, les actes de fiducie complémentaires correspondants ont été conclus et sont en vigueur et exécutoires.

Tous les porteurs de billets 2034 et de billets canadiens dont les consentements ont été dûment donnés et n’ont pas été valablement révoqués au plus tard à la date d’expiration auront le droit de recevoir le paiement au titre du consentement applicable, sous réserve des modalités et conditions prévues dans la déclaration de sollicitation de consentements. La Société entend effectuer le paiement au titre du consentement à l’égard des billets 2034 et des billets canadiens le mardi 25 mai 2021.

À l’exception de ce qui est indiqué dans toute modification ou dans le supplément du 18 mai 2021 à la déclaration de sollicitation de consentements, les modalités et conditions relatives aux sollicitations de consentements demeurent les mêmes que celles énoncées et décrites dans la déclaration de sollicitation de consentements initiale datée du 3 mai 2021. Le présent communiqué de presse ne modifie aucune des modalités ou conditions de la déclaration de sollicitation de consentements. La Société se réserve le droit absolu, sous réserve des lois applicables, de modifier de nouveau les modalités des sollicitations de consentements ou d’y renoncer de quelque manière que ce soit. Pour consulter un énoncé complet des modalités et conditions relatives aux sollicitations de consentements, les porteurs sont priés de lire la déclaration de sollicitation de consentements.

Pour de plus amples renseignements concernant les modalités des sollicitations de consentements ou pour obtenir des exemplaires supplémentaires de la déclaration de sollicitation de consentements, veuillez communiquer avec Global Bondholder Services Corporation au (866) 807-2200 ou par courriel à l’adresse contact@gbsc-usa.com ou, à l’égard des billets canadiens, avec Kingsdale Partners LP au 1-888-518-6824 ou par courriel à l’adresse corpaction@kingsdaleadivors.com. Vous pouvez également vous adresser à votre courtier, banque commerciale, société de fiducie ou autre prête-nom pour obtenir de l’aide avec les sollicitations de consentements.

Citigroup Global Markets Inc. et UBS Securities LLC ont agi à titre d’agents de sollicitation à l’égard des sollicitations de consentements. Toute question concernant les modalités des sollicitations de consentements devrait être adressée à Citigroup Global Markets Inc. en composant le (212) 723-6106 (à frais virés) ou le (800) 558-3745 (sans frais) ou à UBS Securities LLC en composant le (203) 719-4210 (à frais virés) ou le (888) 719-4210 (sans frais).

Ni la Société, ni les fiduciaires à l’égard des billets, ni les placeurs pour compte aux termes des actes de fiducie respectifs visant les billets, ni les agents d’information, ni l’une de leurs filiales respectives ou l’un des membres de leurs groupes respectifs ou l’un de leurs administrateurs, dirigeants, employés ou représentants respectifs ne recommandent aux porteurs de remettre ou de s’abstenir de remettre leur consentement en réponse aux sollicitations de consentements, et aucune de ces personnes n’a autorisé quiconque à faire de telles recommandations. C’est aux porteurs qu’il incombe de décider s’ils donnent ou non leur consentement.

Le présent avis ne constitue pas une offre ou une invitation à acheter, ou une sollicitation d’une offre de vendre, les billets ou d’autres titres aux États-Unis ou dans tout autre territoire, ni ne fait partie d’une telle offre, invitation ou sollicitation, et ni cet avis ni quelque partie de celui-ci, ni le fait qu’il soit publié, ne doit constituer le fondement d’un contrat à cette fin ou être invoqué à l’égard d’un tel contrat ou relativement à un tel contrat. Les sollicitations de consentements sont faites seulement aux termes des modalités et conditions de la déclaration de sollicitation de consentements et les renseignements figurant dans le présent avis sont donnés sous réserve de la déclaration de sollicitation de consentements.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou d’achat ni la sollicitation d’une offre d’achat ou de vente de quelque titre que ce soit et ne constituera pas une offre, une sollicitation, une vente ou un achat de titres dans un territoire où une telle offre, sollicitation, vente ou un tel achat est illégal.

Les titres dont il est question dans les présentes n’ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la loi intitulée Securities Act of 1933 des États-Unis, en sa version modifiée, ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’un État américain quelconque ou des lois d’un autre territoire et ils ne peuvent pas être offerts ni vendus aux États-Unis en l’absence d’une inscription ou autrement que dans le cadre d’une opération dispensée des exigences d’inscription ou qui n’y est pas assujettie. Les titres dont il est question dans les présentes n’ont pas été et ne seront pas admissibles aux fins de placement public en vertu des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables et, par conséquent, toute offre et vente des titres au Canada doit être effectuée sous le régime d’une dispense des exigences d’établissement d’un prospectus prévues dans ces lois sur les valeurs mobilières.

À propos de Bombardier

Bombardier est un leader mondial de l’industrie de l’aviation en créant des avions novateurs qui changent la donne sur leur marché. Ses produits et services fournissent des expériences de calibre international établissant de nouvelles normes en matière de confort-passager, d’efficacité écoénergétique, de fiabilité et de sécurité. Ayant son siège social à Montréal, au Canada, Bombardier est présente dans plus de douze pays avec notamment des sites de production ou d'ingénierie et un réseau de soutien et de service à la clientèle. Bombardier offre du soutien pour sa flotte mondiale de plus de 4 900 avions exploités par un large éventail de multinationales, de fournisseurs de services de vol nolisé ou de multipropriété, de gouvernements et d’individus. Lisez nouvelles et information sur le site bombardier.com ou suivez-nous sur Twitter @Bombardier.

Bombardier est une marque de commerce de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

Cette annonce ne constitue pas une offre d’achat ni la sollicitation d’une offre de vente de quelque titre que ce soit dans un territoire ou dans des circonstances où une telle offre ou sollicitation est illégale. Dans les territoires où les lois en matière de valeurs mobilières ou de protection de l’épargne ou d’autres lois exigent que les sollicitations de consentements soient faites par un courtier inscrit, les sollicitations de consentements seront réputées être faites par un ou plusieurs courtiers inscrits autorisés en vertu des lois de ces territoires.

Certains énoncés figurant dans cette annonce sont des énoncés prospectifs fondés sur les attentes actuelles. De par leur nature, les énoncés prospectifs, y compris les énoncés concernant la capacité de la Société à réaliser les sollicitations de consentements, sont fondés sur des estimations, des projections, des croyances et des hypothèses qui, de l’avis de Bombardier, sont raisonnables, mais ne sont pas des garanties d’événements et de résultats futurs.

Les énoncés prospectifs exigent que nous formulions des hypothèses et sont assujettis à d’importants risques et incertitudes, connus et inconnus, de sorte que nos résultats réels des périodes futures pourraient différer de façon importante de ceux indiqués dans les énoncés prospectifs. Pour de plus amples renseignements relativement à ces risques et incertitudes et aux hypothèses sous-tendant les énoncés prospectifs, veuillez consulter la déclaration de sollicitation de consentements.

