Avis aux médias : Bombardier organise une cérémonie spéciale au Salon européen de l'aviation d'affaires (EBACE) à Genève

GENÈVE, 20 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier sera l’hôte d’un événement spécial en présentiel et en ligne au Salon de l’aviation d’affaires européenne (EBACE) à Genève, le lundi 23 mai 2022.



L’événement, animé par Éric Martel, président et chef de la direction de Bombardier, soulignera l’ingéniosité, l’innovation et le leadership continus inscrits dans l’ADN de Bombardier.

Date : 23 mai 2022 Heure : de 11 h à 11 h 45 (heure avancée de de l’Europe centrale)

de 5 h à 5 h 45 (heure avancée de l’Est; Amérique du Nord) Lieu : Palais des expositions et des congrès (Palexpo), Genève

30, route François-Peyrot, 1218 Le Grand-Saconnex, Suisse

Stand de Bombardier Z117

Pour celles et ceux qui ne pourront être présents, l’événement sera diffusé en direct sur LinkedIn et sur Facebook, en cliquant sur les liens suivants :

Événement LinkedIn : https://www.linkedin.com/events/anewerabegins-unenouvelle-recom6931966844190781440/

Événement Facebook : https://fb.me/e/1TJdkC7rS

Événement YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=DdotViyJROc

À propos de Bombardier

Bombardier est un leader mondial en aviation axé sur la conception et la construction d’avions d’affaires exceptionnels et sur la prestation de services connexes. Les avions des gammes Challenger et Global de Bombardier sont reconnus pour les innovations de pointe qu’ils offrent, la conception de leur cabine, leurs performances et leur fiabilité. La flotte mondiale d’avions Bombardier compte environ 5 000 avions en service auprès d’un large éventail de multinationales, de fournisseurs de vols nolisés et de programmes de multipropriété, de gouvernements et de particuliers. Les avions Bombardier sont aussi utilisés dans le monde entier dans le cadre de missions spéciales.

Bombardier, dont le siège social est à Montréal, au Québec, exploite des installations d’activités liées aux aérostructures, d’assemblage ou de finition d’avions au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Le solide réseau de soutien à la clientèle de l’entreprise comprend des centres de service situés stratégiquement aux États-Unis et au Canada, ainsi qu’au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Suisse, en Italie, en Autriche, aux Émirats arabes unis, à Singapour, et en Chine, ainsi qu’un centre de service qui ouvrira ses portes en Australie en 2022.

On trouvera des nouvelles et des renseignements sur l’entreprise, y compris le rapport de Bombardier sur les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance sur le site bombardier.com. Pour en savoir plus sur les produits de Bombardier et son réseau de service clientèle à l’avant-garde de l’industrie, consultez le site businessaircraft.bombardier.com/fr. Suivez-nous sur Twitter @Bombardier.

