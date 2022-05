Bombardier annonce l'élection des membres de son conseil d'administration

MONTRÉAL, 05 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier a annoncé aujourd’hui que tous les candidats figurant dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction datée du 14 mars 2022 ont été élus administrateurs de Bombardier lors de son assemblée annuelle ayant eu lieu plus tôt aujourd'hui. Les résultats détaillés du scrutin pour l'élection des administrateurs se trouvent ci-dessous.



Élection des administrateurs

À l'issue d'un scrutin, chacun des 13 candidats suivants proposés par la direction a été élu administrateur de Bombardier :

Candidats Votes pour % pour Abstentions % d’abstentions Pierre Beaudoin 3 261 710 606 97,47 84 539 041 2,53 Joanne Bissonnette 3 297 721 536 98,55 48 528 111 1,45 Charles Bombardier 3 295 258 443

98,48 50 991 204 1,52 Diane Fontaine 3 286 159 634

98,20 60 090 013 1,80 Ji-Xun Foo 3 323 408 612

99,32 22 841 035 0,68 Diane Giard 3 272 496 656

97,80 73 752 429 2,20 Anthony R. Graham 3 300 720 730

98,64 45 528 917 1,36 August W. Henningsen 3 321 026 470

99,25 25 223 177 0,75 Éric Martel 3 317 021 064

99,13

29 228 567

0,87 Douglas R. Oberhelman 3 267 760 032

97,65

78 489 615

2,35 Melinda Rogers-Hixon 3 285 199 301

98,18 61 050 330

1,82 Eric Sprunk 3 309 508 008

98,90 36 741 639 1,10 Antony N. Tyler 3 296 433 869

98,51 49 815 778 1,49

