Bombardier demandera l'autorisation pour des regroupements d'actions lors de sa prochaine assemblée des actionnaires

MONTRÉAL, 25 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier a émis aujourd’hui son avis de convocation à l'assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires qui se tiendra le 5 mai 2022 à 10 h 30 (HAE) (« l’Assemblée annuelle »), lequel inclut une résolution spéciale autorisant la Société à amender ses statuts constitutifs mis à jour pour réaliser, à la discrétion de son conseil d’administration, un regroupement des actions ordinaires classe A Bombardier et un regroupement des actions ordinaires classe B Bombardier. Les regroupements d’actions seraient fait à raison d’un ratio entre dix pour une (10 pour 1) et trente pour une (30 pour 1), le ratio exact des regroupements sera déterminé par le conseil d’administration de la Société à une date ultérieure.



Bombardier est désormais exclusivement axée sur la conception et la construction des meilleurs avions d’affaires au monde, ainsi que sur la prestation de services connexes. L’objet des regroupements d’actions est de ramener le nombre d’actions ordinaires Bombardier en circulation à un niveau comparable à celui d’entreprises ayant une capitalisation boursière similaire et dont les actions sont négociées sur la Bourse de Toronto (TSX).

« II s’agit d’une autre importante étape du cheminement de Bombardier pour être une entreprise d’avions d’affaires plus simplifiée et plus solide axée sur la création de valeur pour toutes ses parties prenantes, a dit Éric Martel, président et chef de la direction de Bombardier. Regrouper des actions est une étape logique et bénéfique de cette transformation afin d’offrir aux investisseurs un potentiel additionnel de liquidité des actions ordinaires Bombardier. »

Les porteurs d’actions ordinaires Bombardier inscrits à la clôture des registres le 7 mars 2022 auront le droit de voter sur les questions soumises au vote lors de l’Assemble annuelle, y compris sur la résolution spéciale en vue des regroupements d’actions.

Si la résolution spéciale est approuvée, le conseil d’administration continuera à surveiller les conditions du marché et pourra, à sa discrétion durant une période d’un an suivant l’Assemblée annuelle, déterminer le moment et le ratio exact des regroupements d’actions (y compris choisir de ne faire aucun regroupement d’actions), le conseil d’administration agissant au mieux des intérêts de la Société et de ses parties prenantes.

Les investisseurs et les actionnaires de Bombardier peuvent obtenir plus d’information sur les regroupements d’actions proposés et la résolution spéciale dans la Circulaire de sollicitation de procurations de la direction de Bombardier 2022 disponible sur SEDAR et sur le site Web de Bombardier.

À propos de Bombardier

Bombardier est un leader mondial en aviation axé sur la conception et la fabrication d’avions d’affaires exceptionnels et sur la prestation de services connexes. Les avions des gammes Challenger et Global de Bombardier sont reconnus pour les innovations de pointe qu’ils offrent, la conception de leur cabine, leurs performances et leur fiabilité. La flotte mondiale d’avions Bombardier compte environ 5 000 avions en service auprès d’un large éventail de multinationales, de fournisseurs de vols nolisés et de programmes de multipropriété, ainsi que de gouvernements et de particuliers. Les avions Bombardier sont aussi utilisés dans le monde entier dans le cadre de missions spéciales.

Bombardier, dont le siège social est à Montréal, au Québec, exploite des installations d’activités liées aux aérostructures, d’assemblage ou de finition d’avions au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Le solide réseau de soutien à la clientèle de l’entreprise comprend des centres de service situés stratégiquement aux États-Unis et au Canada, ainsi qu’au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Suisse, en Italie, en Autriche, aux Émirats arabes unis, à Singapour, et en Chine, ainsi qu’un centre de service qui ouvrira ses portes en Australie en 2022.

On trouvera des nouvelles et des renseignements sur l’entreprise, y compris le rapport sur les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance de Bombardier sur le site bombardier.com. Pour en savoir plus sur les produits de Bombardier et son réseau de service clientèle à l’avant-garde de l’industrie, consultez le site businessaircraft.bombardier.com/fr. Suivez-nous sur Twitter @Bombardier.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains énoncés figurant dans la présente annonce sont de nature prospective; ils sont fondés sur les attentes actuelles. De par leur nature, les énoncés prospectifs exigent que nous formulions des hypothèses et sont assujettis à d’importants risques et incertitudes, connus et inconnus, de sorte que nos résultats réels des périodes futures pourraient différer de façon importante de ceux indiqués dans les énoncés prospectifs.

