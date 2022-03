Déclaration de Bombardier

MONTRÉAL, 04 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tous les membres de l’équipe Bombardier continuent d'être profondément attristés par l'évolution de la crise humanitaire en Ukraine et en Europe. En tant qu'entreprise profondément enracinée dans des communautés à l’échelle mondiale, nous sommes d'abord et avant tout préoccupés par les pertes de vies humaines et par les conséquences de ce conflit sur les familles. Nous tenons à réitérer nos condoléances à tous ceux qui ont perdu des proches au cours des derniers jours. Nous ferons notre part, de toutes les manières possibles, pour aider les gouvernements du monde entier à mettre fin à cet horrible conflit.

Bombardier a suspendu toutes ses activités avec ses clients russes, y compris toute forme d'assistance technique. Nous continuerons de respecter les lois, réglementations et sanctions internationales au fur et à mesure de leur évolution.

Par ailleurs, Bombardier et la Fondation J. Armand Bombardier se sont conjointement engagés à verser 150 000 $ à la Croix-Rouge canadienne, et nous encourageons, sur tous les continents, les membres de notre équipe à faire aussi un don à des causes humanitaires dignes d'intérêt soutenant les victimes de ce conflit dans le monde entier. Bombardier est d'abord et avant tout une entreprise axée sur les personnes, construite autour du respect de la morale et de nos valeurs collectives, et nous continuerons à chercher des occasions de régler la crise humanitaire et de promouvoir la paix.

À propos de Bombardier

Bombardier est un leader mondial en aviation axé sur la conception et la fabrication d’avions d’affaires exceptionnels et sur la prestation de services connexes. Les avions des gammes Challenger et Global de Bombardier sont reconnus pour les innovations de pointe qu’ils offrent, la conception de leur cabine, leurs performances et leur fiabilité. La flotte mondiale d’avions Bombardier compte environ 5 000 avions en service auprès d’un large éventail de multinationales, de fournisseurs de vols nolisés et de programmes de multipropriété, ainsi que de gouvernements et de particuliers. Les avions Bombardier sont aussi utilisés dans le monde entier dans le cadre de missions spéciales.

Bombardier, dont le siège social est à Montréal, au Québec, exploite des installations d’activités liées aux aérostructures, d’assemblage ou de finition d’avions au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Le solide réseau de soutien à la clientèle de l’entreprise comprend des centres de service situés stratégiquement aux États-Unis et au Canada, ainsi qu’au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Suisse, en Italie, en Autriche, aux Émirats arabes unis, à Singapour, et en Chine, ainsi qu’un centre de service qui ouvrira ses portes en Australie en 2022.

On trouvera des nouvelles et des renseignements sur l’entreprise, y compris le rapport sur les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance de Bombardier sur le site bombardier.com. Pour en savoir plus sur les produits de Bombardier et son réseau de service clientèle à l’avant-garde de l’industrie, consultez le site businessaircraft.bombardier.com/fr. Suivez-nous sur Twitter @Bombardier.

Pour information

Mark Masluch

Directeur principal, Communications

Bombardier

+514 855-7167