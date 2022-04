Déclaration de Bombardier concernant la demande d'arbitrage d'Alstom

MONTRÉAL, 25 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier (TSX : BBD.B) a annoncé aujourd’hui qu’elle a reçu un avis d’Alstom S.A. selon lequel Alstom demande l’arbitrage devant la Chambre de commerce internationale en vertu de la convention relative à la vente par Bombardier de son secteur Transport (Transport) le 29 janvier 2021 (opération). Dans sa demande d’arbitrage, Alstom allègue que Bombardier viole certaines dispositions contractuelles.



Bombardier a des raisons légitimes de se défendre contre la réclamation d’Alstom et elle a l’intention de le faire avec vigueur. Comme il est indiqué dans son communiqué de presse publié le 29 janvier 2021, Bombardier a aussi l’intention de contester certains ajustements du prix d’achat qui ont fait en sorte que le produit tiré de l’opération s’est avéré moins élevé que les estimations précédentes.

La procédure arbitrale pourrait s’étendre sur plusieurs années. Étant donné que Bombardier est assujettie à des obligations en matière de confidentialité, elle s’abstiendra de commenter davantage cette procédure à moins d’y être tenue selon les lois applicables.

