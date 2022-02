Invitation aux médias : Bombardier tiendra la Journée des investisseurs virtuelle le 24 février 2022

MONTRÉAL, 23 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier (TSX: BBD.B) fera une mise à jour sur l’avancement de son plan stratégique sur cinq ans dans le cadre d’une Journée des investisseurs virtuelle le 24 février 2022.



Le 24 février 2022 à 9 h HNE, Bombardier tiendra virtuellement sa Journée des investisseurs 2022. Éric Martel, président et chef de la direction de Bombardier, Bart Demosky, vice-président exécutif et chef de la direction financière, et Jean-Christophe Gallagher, vice-président exécutif, Services et soutien, et Stratégie de l’entreprise, présenteront les progrès réalisés sur les quatre principaux piliers du plan de Bombardier pour 2025 et feront le point sur les prochaines étapes.



Tous les renseignements sur la webdiffusion en direct de l’événement, ainsi que les numéros téléphoniques à composer pour participer à la séance des questions et réponses sont disponibles sur la page web de l’événement.

À propos de Bombardier

Bombardier est un leader mondial de l’aviation, axée sur la conception et la fabrication des jets d’affaires les plus exceptionnels au monde, ainsi que sur la prestation de services connexes. Les avions des gammes Challenger et Global de Bombardier sont reconnus pour les innovations de pointe qu'ils offrent, la conception de leur cabine, leurs performances et leur fiabilité. La flotte mondiale d’avions Bombardier compte environ 5000 avions en service auprès d’un large éventail de multinationales, de prestataires de services de vol nolisé ou de programmes de multipropriété et de particuliers. Les avions Bombardier sont aussi utilisés dans le monde entier dans le cadre de missions spéciales.

Bombardier, dont le siège social est à Montréal, au Québec, exploite des installations d'aérostructure, d'assemblage et de finition d’avions au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Le solide réseau de soutien à la clientèle de l’entreprise comprend des centres de service situés stratégiquement aux États-Unis ainsi qu’à Londres, Berlin, Singapour et Tianjin, et de nouvelles installations ouvriront en 2022 à Melbourne.

Pour des nouvelles et de l’information sur l’entreprise, y compris le rapport sur les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance de Bombardier, consultez le site bombardier.com. Pour en apprendre plus sur les produits à l’avant-garde de l’industrie et sur le réseau de service à la clientèle de Bombardier, consultez le site businessaircraft.bombardier.com. Suivez-nous sur Twitter @Bombardier.

Bombardier, Challenger et Global sont des marques de commerce de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

Pour information

Tinca Stokojnik Prouvost

Communications

Bombardier

T: +1-514-240-0356