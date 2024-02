Bon Natural Life Ltd est une société basée en Chine dont l'activité principale est la fabrication et la vente d'ingrédients de soins personnels, tels que des composés de parfums extraits de plantes destinés aux fabricants de parfums, de compléments alimentaires naturels, tels que des boissons en poudre, et d'ingrédients alimentaires bioactifs utilisés principalement comme additifs alimentaires et compléments nutritionnels. Les catégories de produits de la société comprennent les composés de parfum, les compléments de santé (ingrédients actifs naturels et fonctionnels pour les boissons en poudre) et les ingrédients alimentaires bioactifs. La catégorie des composés parfumés comprend les produits à base d'extrait de sauge sclarée. Les ingrédients alimentaires bioactifs comprennent le stachyose, les extraits de chardon-Marie, les extraits de pomme, la phlorétine et les extraits de grenade. Les produits de la société sont utilisés dans les industries des aliments fonctionnels, des soins personnels, des cosmétiques et des produits pharmaceutiques.

Secteur Produits pharmaceutiques