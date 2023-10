Bonal International, Inc. fournit une gamme complète de services de conseil, de formation, de conception de programmes et de réduction des contraintes sur les métaux à plusieurs industries, notamment l'automobile, l'aérospatiale, l'exploitation minière, le pétrole, la construction navale, le soudage, les machines-outils, le moulage de plastique, la course automobile, la construction de moteurs, l'armement et le moulage sous pression. La technologie brevetée de la société et ses trois lignes de produits distinctes comprennent Meta-Lax Stress Relief, Pulse Puddle Arc Welding (PPAW) et Black Magic. Elle vend ses produits dans tous les États-Unis et dans 64 pays étrangers. L'équipement Meta-Lax est la principale ligne de produits de la société. L'équipement Meta-Lax peut être utilisé pour détendre les pièces métalliques au lieu de les soumettre à un traitement thermique et/ou peut être utilisé pendant le soudage. Ses installations ont une capacité de stockage d'environ 9 000 palettes. Son équipement Meta-Lax comprend les séries 2000, 2400 et 2800.

Secteur Machines et équipements industriels