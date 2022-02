Bonduelle : Anticipation d'un retournement 18/02/2022 | 09:25 Nicolas Chéron 18/02/2022 | 09:25 achat En cours

Cours d'entrée : 19.58€ | Objectif : 21.1€ | Stop : 19.18€ | Potentiel : 7.76% Bonduelle dispose d'arguments techniques intéressants pour anticiper un retournement de tendance de moyen terme.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 21.1 €. Synthèse La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts L'entreprise fait partie des plus attractives du marché en termes de valorisation basée sur les multiples de résultat.

Le titre présente un niveau de valorisation très faible avec une valeur d'entreprise estimée à 0.44 fois son chiffre d'affaires.

Le cours de la société rapporté à sa valeur nette comptable fait ressortir le dossier comme étant relativement bon marché.

Compte tenu des flux de trésorerie positifs que son activité génère, le niveau de valorisation de la société est un atout.

L'opinion des analystes qui couvrent le dossier s'est améliorée au cours des quatre derniers mois.

La visibilité sur les activités du groupe à venir est excellente. Les analystes couvrant le dossier ont des avis très proches concernant les revenus futurs de l'entreprise. Cette faible dispersion des estimations permet de confirmer la bonne prédictibilité du chiffre d'affaires de l'exercice en cours ainsi que du suivant.

Points faibles Le groupe fait partie des entreprises dont les perspectives de croissance apparaissent les plus faibles d'après les estimations d'analystes.

En pourcentage du chiffre d'affaires et sans tenir compte des dotations et amortissements, la société dispose de marges relativement réduites.

Sous-secteur Transformation de fruits et légumes Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. BONDUELLE -7.34% 705 CHONGQING FULING ZHACAI GRO.. -14.63% 4 519 AGRANA BETEILIGUNGS-AKTIENG.. -1.16% 1 207 LA DORIA S.P.A. 0.00% 572 ROCK FIELD CO., LTD. 5.05% 366 TIANYUN INTERNATIONAL HOLDI.. 4.05% 195 SUNSWEET PUBLIC COMPANY LIM.. -5.43% 122

Données financières EUR USD CA 2022 2 903 M 3 299 M - Résultat net 2022 67,4 M 76,6 M - Dette nette 2022 658 M 748 M - PER 2022 8,79x Rendement 2022 2,74% Capitalisation 621 M 705 M - VE / CA 2022 0,44x VE / CA 2023 0,40x Nbr Employés 10 956 Flottant 38,0% Prochain événement sur BONDUELLE 04/03/22 Premier semestre 2022 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 6 Dernier Cours de Cloture 19,32 € Objectif de cours Moyen 23,48 € Ecart / Objectif Moyen 21,5% Révisions de BNA Dirigeants et Administrateurs Guillaume Debrosse Chief Executive Officer Grégory Pierre Sanson Chief Finance & Digital Transformation Officer Martin Ducroquet Chairman-Supervisory Board Isabelle Danjou Vice Chairman-Supervisory Board Matthieu Duriez Member-Supervisory Board