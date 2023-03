Bonduelle : Oddo rehausse son objectif de cours

Oddo maintient sa note 'neutre' sur le titre Bonduelle, avec un objectif de cours relevé de 13,5 à 14,6 euros.



Le bureau d'analyses indique que les hausses de prix avec un maintien des volumes ont permis de compenser l'inflation des coûts au S1 en Europe.



Néanmoins, le CA de BFA a baissé de 9.2% avec un repli marqué des Bowls de 13.5% dans un marché en retrait. 'Le groupe indique qu'il y a un transfert de consommation vers les salades Kits dans le contexte inflationniste actuel', rapporte le broker. Dans ce contexte, le groupe espère un retour à l'équilibre de BFA dans 24 /30 mois.



Jugeant cette publication 'encourageante', Oddo indique réviser marginalement ses prévisions de CA et remonte celle du ROC de 2022/23 et 2023/24 de 7.5% et 11.5%.



'Nous visons une marge de 2.6% (+20 pb) en 2022/23, soit un peu au-dessus de la guidance que nous jugeons un peu prudente. Le RNpg est en revanche ajusté de -38% après avoir inclus une charge exceptionnelle de 7 ME, des frais financiers et un taux d'IS plus élevés', conclut l'analyste.



