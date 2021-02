Agenda AOF / Sociétés France - Semaine du 1er février 2021

© AOF 2021

BONDUELLELe groupe agroalimentaire publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier semestre.ROCHE BOBOISLe spécialiste du mobilier haut de gamme publiera son chiffre d'affaires annuel.UMANISLa société de conseil spécialisée en architecture des systèmes d'information et stratégie digitale publiera publiera son chiffre d'affaires annuel.ASSYSTEMLe groupe d'ingénierie publiera son chiffre d'affaires annuel.CAPELLILe promoteur immobilier publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.PUBLICISLe groupe de communication publiera ses résultats annuels.DASSAULT SYSTEMESL'éditeur de logiciels spécialisé dans la conception 3D publiera ses résultats annuels.HEXAOMLe spécialiste de la construction et de la rénovation de maisons publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires annuel.LNA SANTEL'exploitant de résidences médicalisées publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires annuel.NRJ GROUPLe groupe audiovisuel publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires annuel.BNP PARIBASLe groupe bancaire publiera ses résultats annuels.DELFINGENL'équipementier automobile publiera son chiffre d'affaires annuel.SANOFILe groupe pharmaceutique publiera ses résultats annuels.VINCILe groupe de concession et de construction publiera (avant Bourse) ses résultats annuels.