Agenda AOF / Sociétés France - Semaine du lundi 27 septembre 2021

© AOF 2021

BonduelleLe groupe agroalimentaire publiera ses résultats annuels.QuadientLe groupe publiera (après Bourse) ses résultats semestriels.AtemeL'éditeur français d'équipements électroniques et de logiciels professionnels, spécialisé dans la compression vidéo, publiera ses résultats semestriels.NavyaLe spécialiste des systèmes de mobilité autonome publiera ses résultats semestriels.TotalEnergiesLe groupe pétrolier tiendra une journée Investisseurs.BeneteauLe fabricant de bateaux publiera (après Bourse) ses résultats semestriels.GenfitLa société biopharmaceutique publiera ses résultats semestriels.Solutions 30Le groupe spécialisé dans les solutions pour les nouvelles technologies publiera (après Bourse) ses résultats semestriels.Dontnod EntertainmentLe studio français indépendant de création et de développement de jeux vidéo publiera (après Bourse) ses résultats semestriels.RiberLe spécialiste des équipements pour l'industrie des semi-conducteurs publiera (avant Bourse) ses résultats semestriels.ArganLe spécialiste des plateformes logistiques publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.Kaufman et BroadLe groupe de construction et de développement immobilier publiera (après Bourse) ses résultats du troisième trimestre.