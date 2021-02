BONDUELLE : affiche sa résilience

Bonduellle gagne 1,95% à 19,9 euros après la publication d'un résultat net semestriel de 31,9 millions d'euros, en hausse de 8,3%. Le résultat opérationnel courant a reculé de 1,5% à 56,3 millions, faisant ressortir une marge opérationnelle courante de 3,9%, en baisse de 6 points de base. En données comparables, soit à taux de change et périmètre constants, le résultat opérationnel courant grimpe toutefois de 5,2% grâce à la bonne performance en Europe de la longue conservation en grande distribution et à la bonne résistance du frais préparé, en dépit de la baisse du chiffre d'affaires.



Le chiffre d'affaires total du spécialiste des légumes a atteint 1,4415 milliard, stable en données publiées et en progression de 3,9% en données comparables.



En termes de perspectives, le groupe familial cible une croissance de 1% à 2% de son chiffre d'affaires et une marge opérationnelle courante de 3,6% à 3,8% en données comparables. Il tablait auparavant sur 3,8%



LCM Midcap Partners a confirmé sa recommandation Neutre et son objectif de cours de 20 euros sur Bonduelle dans le sillage de résultats semestriels qualifiés de "résilients". Toutefois ajoute le broker, des incertitudes demeurent, et en particulier les négociations avec la grande distribution.