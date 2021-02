BONDUELLE : soutenu par un premier semestre résistant

Bonduellle gagne 1,95% à 19,9 euros après la publication d'un résultat net semestriel de 31,9 millions d'euros, en hausse de 8,3%. Le résultat opérationnel courant a reculé de 1,5% à 56,3 millions, faisant ressortir une marge opérationnelle courante de 3,9%, en baisse de 6 points de base. En données comparables, soit à taux de change et périmètre constants, le résultat opérationnel courant grimpe toutefois de 5,2% grâce à la bonne performance en Europe de la longue conservation en grande distribution et à la bonne résistance du frais préparé, en dépit de la baisse du chiffre d'affaires.



Le chiffre d'affaires total du spécialiste des légumes a atteint 1,4415 milliard, stable en données publiées et en progression de 3,9% en données comparables.



En termes de perspectives, le groupe familial cible une croissance de 1% à 2% de son chiffre d'affaires et une marge opérationnelle courante de 3,6% à 3,8% en données comparables.