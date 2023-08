Bonduelle est spécialisé dans la production et la commercialisation de légumes transformés destinés à la distribution grand public, à la restauration et à l'industrie. Les produits sont vendus sous les marques Bonduelle, Cassegrain, Arctic Gardens, Globus, Ready Pac et Del Monte. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - produits frais (45,7% ; n° 1 en européen) : salades traiteurs (crudités, taboulés, etc.), salades prêtes à l'emploi, etc. ; - légumes en conserve (43,5% ; n° 1 européen) ; - légumes surgelés (10,8%). A fin juin 2022, le groupe dispose de 55 sites de production dans le monde. La répartition géographique du CA est la suivante : France (30,3%), Allemagne (9,3%), Europe (20,2%), Etats-Unis (28,5%), Eurasie (9,2%) et autres (2,5%).

Secteur Transformation des aliments