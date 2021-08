Bonduelle - Chiffre d'affaires annuel 2020-2021 : chiffre d'affaires annuel en ligne avec les objectifs annoncés

BONDUELLE

Société en commandite par actions au capital de 57 102 699,50 euros

Siège social : "La Woestyne" 59173 - Renescure

RCS Dunkerque 447 250 044





Chiffre d’affaires annuel 2020-2021

(1er juillet 2020 - 30 juin 2021)

Chiffre d’affaires annuel en ligne avec les objectifs annoncés

Une activité en croissance en données comparables* mais contrastée du fait de la crise sanitaire selon les technologies et canaux de distribution

Un chiffre d’affaires publié fortement impacté par les changes

Un 4 ème trimestre encourageant en restauration hors foyer, porté par la levée progressive des restrictions sanitaires et de circulation

Confirmation de l’objectif annuel de rentabilité

Le chiffre d’affaires 2020-2021 du Groupe Bonduelle s’établit à 2 778,6 millions d’euros, conforme aux objectifs initiaux de croissance en données comparables* et ce malgré la poursuite, tout au long de l’exercice, de la crise sanitaire et des manques de produits liés aux campagnes agricoles déficitaires de l’été 2020. Dans un environnement de consommation très différent de celui ayant présidé à l’élaboration des objectifs annuels, Bonduelle démontre son extrême résilience grâce à un portefeuille d’activités diversifié tant au plan des technologies que des circuits de distribution et des géographies.

Chiffre d’affaires global

Répartition du chiffre d’affaires par zone

CA consolidé

(millions d’euros) 12 mois 2020-2021 12 mois 2019-2020 Variation à taux de change courants Variation à taux de change et périmètre constants 4e

trimestre

2020-2021 4e

trimestre

2019-2020 Variation à taux de change courants Variation à taux de change et périmètre constants Zone Europe 1 271,7 1 299,5 - 2,1 % - 1,9 % 316,3 309,3 + 2,2 % + 2,3 % Zone hors Europe 1 506,9 1 555,3 - 3,1 % + 4,6 % 346,3 342,- + 1,2 % + 8,4 % Total 2 778,6 2 854,9 - 2,7 % + 1,6 % 662,5 651,4 + 1,7 % + 5,5 %

Répartition du chiffre d’affaires par technologie

CA consolidé

(millions d’euros) 12 mois 2020-2021 12 mois 2019-2020 Variation à taux de change courants Variation à taux de change et périmètre constants 4e

trimestre

2020-2021 4e

trimestre

2019-2020 Variation à taux de change courants Variation à taux de change et périmètre constants Conserve 1 087,7 1 121,5 - 3,- % + 1,1 % 247,7 265,4 - 6,7 % - 5,3 % Surgelé 655,1 685,- - 4,4 % - 0,2 % 150,1 146,7 + 2,3 % + 5,6 % Frais 1 035,8 1 048,4 - 1,2 % + 3,5 % 264,8 239,3 + 10,7 % + 17,3 % Total 2 778,6 2 854,9 - 2,7 % + 1,6 % 662,5 651,4 + 1,7 % + 5,5 %

À 2 778,6 millions d’euros, le chiffre d’affaires du groupe affiche sur l’exercice 2020-2021 (1er juillet 2020 - 30 juin 2021) une progression de + 1,6 % en données comparables* et un repli de - 2,7 % en données publiées. Les variations des devises ont eu, cette année, un effet particulièrement défavorable, amputant de près de - 4,3 % la croissance du groupe (affaiblissement du dollar américain, rouble russe et dollar canadien, principalement). Comme anticipé, le 4ème trimestre affiche une progression notable de + 1,7 % en données publiées mais surtout de + 5,5 % en données comparables*, aidée par des bases de comparaison favorables marquant le redressement de l’activité de restauration hors foyer, l’activité en grande distribution restant solide.

Zone Europe

La zone Europe, qui représente 45,8 % de l’activité sur l’exercice 2020-2021, affiche un repli global de - 2,1 % en données publiées et - 1,9 % en données comparables*.

En grande distribution, la quasi stabilité du chiffre d’affaires est pour l’essentiel liée à des bases de comparaison défavorables (achats de précaution des 3ème et 4ème trimestres 2019-2020) et des ruptures de produits issues des campagnes agricoles déficitaires de l’été 2020. Celles-ci masquent de remarquables progressions des ventes à la marque Cassegrain en conserve et à la marque Bonduelle en surgelé.

Le frais prêt à consommer est resté particulièrement pénalisé par la fréquentation limitée des points de vente sur une large partie de l’année, et affectant l’ensemble du marché. La crise sanitaire et ses effets sur la restauration hors foyer ont à nouveau fortement impacté le surgelé et le frais prêt à l’emploi sur une large partie de l’exercice, le 4ème trimestre, avec la levée progressive des restrictions sanitaires et de circulation, enregistrant une progression significative de ces deux technologies.

Zone hors Europe

Le chiffre d'affaires de la zone hors Europe au titre de l’exercice 2020-2021, représente 54,2 % de l'activité, soit une progression de + 4,6 % en données comparables* et un repli de - 3,1 % en données publiées. Les trois technologies affichent, sur l’ensemble de l’exercice, une croissance positive en données comparables*.

En Amérique du Nord, l’activité de frais prêt à consommer affiche une croissance solide sur l’exercice, aidée par une base de comparaison favorable et une réouverture progressive des restaurants depuis le 3ème trimestre. Pour autant, le mix des ventes, lié à la situation sanitaire, ainsi que les importantes difficultés opérationnelles principalement liées à la pénurie de main d'œuvre et au contexte inflationniste ont continué de peser notablement sur la rentabilité.

Les activités de longue conservation en Amérique du Nord (conserve et surgelé), à l’instar des activités européennes, ont enregistré une activité contrastée entre réseaux de distribution, permettant néanmoins d’afficher une stabilité de l’activité sur l’exercice.

Les activités de longue conservation (conserve et surgelé) en Russie et pays d’Europe orientale enregistrent une croissance solide sur l’exercice malgré un contexte de consommation déprimé, grâce à une bonne résistance de la marque Bonduelle et la croissance de la marque Globus en conserve ainsi qu’à un fort développement en surgelé lié au lancement à succès de nouvelles références produites localement.

Autres informations significatives

L’Autorité de la Concurrence autorise la reprise des actifs industriels de la coopérative France Champignon

L’Autorité de la Concurrence a autorisé, par décision en date du 7 juillet 2021, la prise de contrôle exclusif par la société SCA Cultures France Champignon, filiale du Groupe Bonduelle, des actifs industriels de la coopérative agricole France Champignon, formalisée par une offre de reprise en date du 28 décembre 2020 et le jugement du tribunal judiciaire de Saumur en date du 18 février 2021. La reprise de l’activité est devenue ainsi définitive. Son impact sur les comptes de Bonduelle au 30 juin 2021 est non significatif.

Réalisation de l’augmentation de capital réservée aux partenaires agricoles

Bonduelle a annoncé le 18 juin 2021 la réalisation de son augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription réservée à des partenaires agricoles du groupe. Il a en conséquence procédé à l’émission de 91 774 actions ordinaires nouvelles au prix de 19,41 euros correspondant à la moyenne pondérée des cours des 30 dernières séances de bourse précédant le jour de la décision d’émission de la Gérance du 29 avril 2021, décotée de 10 %. Cette opération s’inscrit dans le cadre d’une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription décidée par la Gérance le 29 avril dernier, agissant dans le cadre de la délégation consentie par l’Assemblée Générale Mixte du 17 décembre 2020.

Le détail de cette opération ainsi que le communiqué complet sont disponibles sur le site internet du groupe.

Perspectives

Compte tenu de l’évolution de l’activité et malgré les impacts sur la rentabilité d’une crise sanitaire ayant pesé sur l’ensemble de l’exercice 2020-2021, la rentabilité opérationnelle courante du groupe devrait s’établir à environ 3,6 % du chiffre d’affaires, en ligne avec l’objectif annoncé.

* données comparables, soit à taux de change et périmètre constants. Le chiffre d’affaires en devise de la période en cours est converti aux taux de change de la période de comparaison et l’impact des acquisitions (ou prises de contrôle) ou des cessions est traité comme suit :

pour les acquisitions (ou prises de contrôle) d’activités au cours de la période actuelle, le chiffre d’affaires réalisé sur la période depuis la date d’acquisition est exclu du calcul de la croissance interne ;

pour les acquisitions (ou prises de contrôle) d’activités au cours de l’exercice précédent, le chiffre d’affaires réalisé sur la période actuelle allant jusqu’au 1 er anniversaire de l’acquisition est exclu ;

anniversaire de l’acquisition est exclu ; pour les cessions (ou pertes de contrôle) d’activités au cours de l’exercice précédent, le chiffre d’affaires réalisé sur la période comparative de l’exercice précédent jusqu’à la date de cession est exclu ;

pour les cessions (ou pertes de contrôle) d’activités au cours de l’exercice actuel, le chiffre d’affaires réalisé sur la période commençant 12 mois avant la date de cession et allant jusqu’à la date de clôture de la période comparative de l’exercice précédent est exclu.

Indicateurs alternatifs de performance : Le groupe présente dans sa communication financière des indicateurs de performance non définis par les normes comptables. Les principaux indicateurs sont définis dans les rapports financiers consultables sur www.bonduelle.com.

Prochain évènement financier :

- Résultats annuels 2020-2021 et perspectives 2021-2022 : 27 septembre 2021 (avant bourse)

A propos du Groupe Bonduelle

Nous voulons inspirer la transition vers l'alimentation végétale, pour contribuer au bien-être de l’Homme et à la préservation de la planète. Nous sommes une entreprise familiale française de 14 600 salariés et nous innovons avec nos partenaires agriculteurs depuis 1853. Nos produits sont cultivés sur 126 000 hectares et commercialisés dans 100 pays, pour un chiffre d'affaires de 2 855 M€.

Nos 6 marques fortes sont Bonduelle, Cassegrain, Globus, Arctic Gardens, Ready Pac Foods, Del Monte.

Bonduelle est coté sur Euronext compartiment B



Indices Euronext : CAC MID & SMALL – CAC FOOD PRODUCERS – CAC ALL SHARES

Bonduelle fait partie des indices Gaïa de performances extra-financières et IAS (Indice de l'actionnariat salarié)

Code ISIN : FR0000063935 - Code Reuters : BOND.PA - Code Bloomberg : BON FP

@ Retrouvez l’actualité du groupe sur Twitter @Bonduelle_Group et son actualité financière sur @BonduelleCFO

Pièce jointe