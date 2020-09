Bonduelle : Comptes consolidés au 30 juin 2020 /

Compte de résultat consolidé (en milliers d'euros) Notes Au 30/06/2019 Chiffre d'affaires 3.1 2 777 120 2 854 876 Achats et charges externes 3.2 (2 014 385) (2 025 193) Charges de personnel 4.1 (560 814) (598 242) Amortissements et pertes de valeur (89 422) (112 214) Autres produits opérationnels 3.3 43 806 26 790 Autres charges opérationnelles 3.3 (32 641) (37 362) Résultat opérationnel courant 123 665 108 654 Éléments non récurrents 3.4 (7 851) (6 766) Résultat opérationnel 115 814 101 888 Coût de l'endettement financier net (21 887) (20 344) Autres produits et charges financiers ( 750) (5 514) Résultat financier 5.2 (22 637) (25 858) Résultats des sociétés mises en équivalence (48) (80) Résultat avant impôts 93 128 75 950 Impôts sur le résultat 6.1 (20 555) (21 348) RÉSULTAT NET 72 574 54 602 • Part du groupe 72 617 54 620 • Part des minoritaires (44) (18) RÉSULTAT DE BASE PAR ACTION 7.1 2,26 1,71 RÉSULTAT DILUÉ PAR ACTION 7.1 2,24 1,68 Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres (en milliers d'euros) Au 30/06/2019 Résultat net de la période 72 574 54 602 Dont reclassable en résultat 16 414 (25 224) Couverture de flux de trésorerie (1 915) (277) Écarts de conversion 17 672 (25 119) Impact fiscal 657 172 Dont non reclassable en résultat (996) (7 855) Écarts actuariels sur les régimes à prestations définies (1 483) (1 581) Impact fiscal 487 343 Pertes et gains latents sur actifs financiers (1) 0 (6 616) Produits et charges comptabilisés directement en capitaux propres 15 419 (33 079) TOTAL PRODUITS ET CHARGES COMPTABILISÉS 87 992 21 523 dont quote-part du groupe 88 036 21 541 dont quote-part des minoritaires (44) (18) Comprend en particulier les variations de juste valeur des autres titres non consolidés évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global. Bonduelle - 1

Bilan consolidé Actif (en milliers d'euros) Notes Au 30/06/2019 Actifs non courants 1 122 884 1 203 975 Autres immobilisations incorporelles 8.2 57 098 58 478 Goodwill 8.1 481 881 483 183 Immobilisations corporelles 8.3 527 614 523 618 Droits d'utilisation 8.4 0 83 669 Titres mis en équivalence 278 1 589 Autres actifs financiers non courants 5.4 38 519 30 175 Impôts différés 6.1 14 588 21 133 Autres actifs non courants 5.3 2 908 2 130 Actifs courants 988 406 968 904 Stocks et encours 3.5 627 426 627 128 Clients et autres débiteurs 3.6 324 163 311 075 Créances d'impôt 4 392 9 004 Autres actifs courants 5.3 11 883 8 336 Autres actifs financiers courants 5.3 3 849 6 723 Trésorerie et équivalents de trésorerie 5.6 16 693 6 638 TOTAL ACTIF 2 111 290 2 172 879 Passif (en milliers d'euros) Notes Au 30/06/2019 Capitaux propres, part du groupe 717 398 709 853 Capital social 56 942 56 942 Primes liées au capital 38 559 38 559 Réserves consolidées 621 897 614 352 Intérêts minoritaires 1.1 2 7 574 16 Capitaux propres 724 972 709 868 Passifs non courants 637 651 680 833 Dettes financières 5.6 564 215 541 442 Dettes de location 5.6 0 64 580 Engagements envers le personnel 4.2 26 076 28 007 Autres provisions non courantes 9.1 9 103 10 798 Impôts différés 6.1 8 344 9 683 Autres passifs non courants 5.3 29 913 26 325 Passifs courants 748 668 782 177 Dettes financières courantes 5.6 127 659 117 915 Dettes de location courantes 5.6 0 19 647 Provisions courantes 9.1 7 866 7 677 Fournisseurs et autres créditeurs 3.7 607 456 628 387 Dettes d'impôt 3 800 6 348 Autres passifs courants 5.3 1 887 2 203 TOTAL PASSIF 2 111 290 2 172 879 Bonduelle - 2

Tableau de flux de trésorerie consolidé (en milliers d'euros) Notes Au 30/06/2019 Résultat net 72 574 54 602 Résultat des sociétés mises en équivalence 48 80 Amortissements et perte de valeur 5.1 88 254 114 603 Autres ressources (emplois) sans impact sur la trésorerie (2 189) 629 Impôt différé 6.1 (2 604) (5 508) Intérêts courus (1 637) ( 554) Marge brute d'autofinancement 154 446 163 852 Variation du besoin en fonds de roulement (35 449) 16 207 Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 118 997 180 059 Acquisition de sociétés consolidées, trésorerie acquise déduite Investissements industriels et acquisition d'actifs incorporels (1) Investissements financiers Cession d'immobilisations et d'actifs financiers (2) Variation nette des prêts et des autres valeurs immobilisées Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement (28 142) (1 391) 8.2 & 8.3 (118 426) (97 596) (114) (911) 3.3 1 475 748 448 567 (144 759) (98 582) Transactions avec les détenteurs d'intérêts ne conférant pas le contrôle 2.1 0 (18 539) (Acquisition) Cession d'actions propres (1 306) (2 653) Augmentation (Diminution) des passifs financiers à plus d'un an 5.6 128 583 (19 525) Augmentation (Diminution) des passifs financiers à moins d'un an 5.6 (100 278) (11 210) Augmentation (Diminution) des dettes de location 5.6 0 (20 825) Dividendes payés aux actionnaires du groupe et aux minoritaires 5.4 (8 893) (16 339) Flux de trésorerie liés aux activités de financement 18 106 (89 091) Incidence des variations des taux de change 456 (2 440) Variation de trésorerie (7 200) (10 054) Trésorerie à l'ouverture 23 893 16 693 Trésorerie à la clôture 16 693 6 638 VARIATION DE TRÉSORERIE (7 200) (10 054) Les investissements correspondent aux acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles décrites dans les notes 8.2 et 8.3 auxquelles s'ajoute la variation des dettes fournisseurs associées présentées dans la note 3.7. Les cessions d'immobilisations correspondent au produit reçu diminué des avances et acomptes sur immobilisations. Bonduelle - 3

Variation des capitaux propres consolidés En nombre Écarts Actions Réserves de Résultats Capitaux propres Intérêts Capitaux (en milliers d'euros) d'actions Capital Primes actuariels propres conversion accumulés part du groupe minoritaires propres totaux Capitaux propres 32 281 118 56 492 31 738 (3 903) (7 802) (95 810) 658 524 639 239 7 577 646 817 au 1 er juillet 2018 Résultat comptabilisé directement en capitaux (995) 17 672 (1 258) 15 419 (1) 15 418 propres Résultat 30/06/2019 72 617 72 617 (44) 72 574 Attribution gratuite 978 978 0 978 d'actions Puts sur minoritaires (63) (63) 88 26 Variation de périmètre ( 5) ( 50) ( 55) (47) ( 102) Actions Propres ( 755) (364) (1 119) 0 (1 119) Autres (726) (726) 0 (726) Dividendes versés 257 222 450 6 822 (16 165) (8 893) 0 (8 893) Capitaux propres au 32 538 340 56 942 38 559 (4 903) (8 557) (78 138) 713 495 717 398 7 574 724 972 30 juin 2019 Capitaux propres 32 538 340 56 942 38 559 (4 903) (8 557) (78 138) 713 495 717 398 7 574 724 972 au 1 er juillet 2019 Résultat comptabilisé directement en capitaux (1238) (25 119) (6 722) (33 079) 0 (33 079) propres Résultat 30/06/2020 54 620 54 620 (18) 54 602 Attribution gratuite 2 084 2 084 0 2 084 d'actions Puts sur minoritaires (37) (37) 18 ( 18) Transactions avec les ( 139) (10 842) (10 980) (7558) (18539) minoritaires Actions Propres (2 142) (345) (2 487) 0 (2 487) Autres (1328) (1328) 0 (1328) Dividendes versés (16 339) (16 339) 0 (16 339) Capitaux propres au 32 538 340 56 942 38 559 (6 280) (10 699) (103 257) 734 588 709 853 16 709 868 30 juin 2020 Bonduelle - 4

Annexes aux comptes consolidés annuels 1. Principes comptables NOTE 1.1 MODALITES D'ELABORATION Les comptes consolidés du Groupe Bonduelle et de ses filiales (« le groupe ») au titre de l'exercice 2019-2020 sont établis en conformité avec les normes « IFRS » (International Financial Reporting Standards) publiées par l'IASB (International Accounting Standards Board) et dont le règlement d'adoption est paru au journal officiel de l'Union européenne. L'annexe aux comptes consolidés annuels est établie en conformité avec les normes IFRS et suit la recommandation 2012-02 de l'Autorité des normes comptables. Les normes, mises à jour et interprétations nouvellement applicables au titre de l'exercice 2019-2020 : Applicables aux exercices ouverts au plus tard à compter du 1er juillet 2019 : Les principaux textes nouvellement applicables en 2019 concernant le groupe sont les suivants : la norme IFRS 16 « Contrats de location » (voir note 1.1.1.) ;

l'interprétation IFRIC 23 « Incertitudes relatives aux traitements fiscaux » clarifie les principes de reconnaissance et d'évaluation applicables aux risques fiscaux portant sur l'impôt sur le résultat. Ces risques naissent lorsqu'il y a une incertitude liée à une position fiscale retenue par la société qui pourrait être remise en cause par l'administration fiscale. Cette interprétation n'a eu qu'un impact de reclassement sur les états financiers, entre les provisions sur risques fiscaux et les dettes d'impôts. Il n'y a pas d'autres nouvelles normes, mises à jour et interprétations publiées et d'application obligatoire dont l'impact est significatif pour le groupe. Les normes IFRS, applicables aux exercices ouverts à partir du 1er juillet 2020 qui n'ont pas été appliquées par anticipation lors de cet exercice Les nouvelles normes IFRS, amendements ou interprétations IFRIC obligatoires pour les périodes ouvertes à partir du 1er janvier 2020 (et non appliqués par anticipation) sont les suivantes : Amendement à IFRS 3 : Définition d'un « business » ;

» ; Amendements à IAS 1 et à IAS 8 : Définition de « significatif » ;

Amendements à IFRS 9, IAS 39 et IFRS 7 : Réforme des taux d'intérêt de référence ;

Nouveau cadre conceptuel de l'information financière révisé en remplacement du cadre de 2010. Le groupe n'anticipe pas d'impact significatif sur ses états financiers lors de la première application de ces nouveaux textes à compter du 1er juillet 2020. 1.1. 1. Impact de la première application d'IFRS 16 Principes comptables Le 13 janvier 2016, l'IASB a publié la norme IFRS 16 « Contrats de location ». IFRS 16 remplace IAS 17 ainsi que les interprétations IFRIC et SIC associées. La norme IFRS 16 introduit des changements dans les principes d'évaluation, de comptabilisation et de présentation des contrats de location. Pour les bailleurs, la distinction actuelle entre les contrats de location simple et les contrats de location-financement subsiste, avec une comptabilisation substantiellement inchangée. Pour le preneur, elle impose désormais à celui-ci de comptabiliser la grande majorité de ses contrats de location selon un modèle unique équivalent à celui appliqué pour comptabiliser les contrats de location financement selon IAS 17. Les hypothèses retenues par le Groupe Bonduelle parmi les options de transition et traitement permanent prévues par la norme IFRS 16 sont les suivantes : Mesures de transition : utilisation de la méthode rétrospective simplifiée. Pas de retraitement des périodes comparatives ;

maintien du traitement des anciens contrats de location identifiés selon IAS 17 et classification des actifs et passifs correspondants dans les droits d'utilisation et passifs de location, comme autorisé par la norme ;

le passif au titre de la location est évalué à la valeur actuelle des paiements de location restant dus. Le groupe utilise des connaissances acquises a posteriori, par exemple pour déterminer la durée d'un contrat de location qui contient des options de renouvellement ou de résiliation ;

le droit d'utilisation à la date de transition est égal au passif du contrat de location, ajusté du montant des loyers payés d'avance ou à payer. Les coûts directs initiaux sont exclus de l'évaluation du droit d'utilisation à la date de première application ; Bonduelle - 5

exemption des anciens contrats de location dont la durée résiduelle est inférieure à 12 mois au 1 er juillet 2019 et des contrats de faibles valeurs retenus par le groupe ;

juillet 2019 et des contrats de faibles valeurs retenus par le groupe ; les taux d'actualisation appliqués à la date de transition sont basés sur les taux d'emprunt marginaux par zone géographique auxquels est ajouté un spread lié au groupe. Ces taux d'actualisation ont été déterminés en tenant compte de la duration résiduelle des contrats en date de transition. Le taux d'endettement marginal moyen pondéré au 1er juillet 2019 s'élève à 2,8

% ;

lié au groupe. Ces taux d'actualisation ont été déterminés en tenant compte de la duration résiduelle des contrats en date de transition. Le taux d'endettement marginal moyen pondéré au 1er juillet 2019 s'élève à 2,8 % ; concernant l'impôt différé, le groupe a choisi de comptabiliser un impôt différé pour toute différence temporelle issue des contrats de location. Traitement permanent : exemption des nouveaux contrats de location de courte durée (durée inférieure à 12 mois y compris périodes de renouvellement économiquement incitatives) et les contrats de faible valeur (cinq mille euros) ; la durée de location correspond à la période non résiliable de chaque contrat, à laquelle il convient de rajouter toute option de renouvellement que le groupe est raisonnablement certain d'exercer, et toute option de résiliation que le groupe est raisonnablement certain de ne pas exercer.

Le 16 décembre 2019 le Comité d'Interprétation des normes IFRS (« IFRS IC») a publié une décision d'agenda relative aux modalités d'appréciation de la durée à retenir pour la détermination des passifs liés aux engagements locatifs. Ainsi ces passifs sont déterminés selon une durée d'utilisation plutôt qu'une durée contractuelle, en particulier dans le cas des baux commerciaux. Le groupe a tenu compte de cette décision pour la détermination des passifs liés aux engagements locatifs dès le 1er juillet 2019 ; le taux d'actualisation correspond au taux marginal d'emprunt déterminé sur la duration résiduelle des contrats pour l'ensemble du groupe ; ce taux est défini en fonction de la durée du contrat afin de prendre en compte les profils de paiement ; prise en compte des composantes non-locatives (essentiellement maintenance des véhicules).

leur date de prise d'effet, les contrats de location tels que définis par la norme IFRS 16 « Contrats de location » sont inscrits :

en immobilisation à l'actif (droit d'usage) pour le montant de la dette de loyers, augmentée des paiements d'avance faits au bailleur, des coûts directs initiaux encourus, moins les avantages reçus, ainsi que d'une estimation des coûts de démantèlement ou de remise en état du bien loué selon les termes du contrat, le cas échéant ; et en dette financière pour le montant des loyers sur la durée de location telle que déterminée ci-dessus, actualisés au taux tel que déterminé ci-dessus.

Les droits d'utilisation sont amortis selon la méthode linéaire sur la durée de location. Lorsque le contrat a pour effet de transférer au preneur la propriété du bien ou lorsqu'il comprend une option d'achat, qui sera exercée avec une certitude raisonnable, le droit d'utilisation est amorti sur la durée d'utilité de l'actif sous-jacent selon les mêmes conditions que celles appliquées aux actifs détenus en propre. Dans les états des flux de trésorerie consolidés, les paiements des passifs de location sont présentés dans les flux de trésorerie liés aux activités de financement, conformément à IFRS 16 « Contrats de location ». Impacts sur les états financiers consolidés au 30 juin 2020 Le retraitement du bilan d'ouverture au 1er juillet 2019 se présente comme suit : (en milliers d'euros) Actif Passif Total actifs non courants 92 307 Total passifs non courants 72 606 Immobilisations corporelles (2 192) Dettes financières (1 825) Droits d'utilisation 94 499 Dettes de location 74 431 Total actifs courants (1 182) Total passifs courants 18 519 Autres actifs courants (1 182) Dettes financières courantes (132) Dettes de location courantes 18 966 Fournisseurs et autres créditeurs (315) TOTAL ACTIF 91 125 TOTAL PASSIF 91 125 Les principaux contrats correspondent à des locations d'usines, de sièges sociaux et de terres agricoles en Europe et aux Etats-Unis. Les autres contrats concernent la location de véhicules, d'équipements industriels et agricoles. La réconciliation entre les engagements de paiements minimaux futurs au titre des contrats de location simple selon IAS 17 au 30 juin 2019 et la dette financière de location comptabilisée sous IFRS 16 au 1er juillet 2019 se présente comme suit : (en milliers d'euros) Engagements sur contrats de location simple au 01/07/2019 101 354 Reclassement des contrats de location-financement (IAS 17) 2 192 Autres (289) Actualisation (9 860) DETTE DE LOCATION AU 01/07/2019 93 397 Bonduelle - 6

Les impacts liés à la norme IFRS 16 au 30 juin 2020 sont les suivants : Résultat Résultat Impôts sur le opérationnel Résultat net REBITDA financier résultat (en milliers d'euros) courant Publié au 30/06/2020 108 654 (25 858) (21 348) 54 602 221 198 IFRS 16 817 (2 541) 380 (1 345) 22 797 Publié au 30/06/2020 (Hors IFRS 16) 107 837 (23 316) (21 728) 55 947 198 401 Publié au 30/06/2019 123 665 (22 637) (20 555) 72 574 213 087 Flux de Flux de Actifs non Actifs courants Capitaux Endettement net trésorerie liés trésorerie liés courant propres aux activités aux activités de (en milliers d'euros) opérationnelles financement Publié au 30/06/2020 1 203 975 968 904 709 868 715 235 180 059 (89 091) IFRS 16 84 033 (1 203) (1 214) 84 227 20 825 (20 825) Publié au 30/06/2020 (Hors IFRS 16) 1 119 942 970 107 711 083 631 008 159 234 (68 266) Publié au 30/06/2019 1 122 884 988 406 724 972 654 748 118 997 18 106 1.1. 2. Informations relatives au groupe et événements marquants Cotée sur Euronext (Compartiment B), Bonduelle SCA est une société en commandite par actions de droit français. Bonduelle, acteur de référence de l'alimentation végétale, détient notamment des positions de leader sur le marché des légumes transformés en Europe et hors Europe. Elle intervient sur trois technologies, à savoir : la conserve, le surgelé et le frais prêt à l'emploi (traiteur et 4e gamme). La Gérance a arrêté les comptes consolidés en normes IFRS et a autorisé la publication des états financiers arrêtés au 30 juin 2020 qui seront soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale en date du 3 décembre 2020. Bonduelle optimise son financement grâce à la mise en place d'un programme de Neu CP de 300 millions d'euros Dans une logique de recherche constante d'optimisation de ses financements, Bonduelle a mis en place un programme de titres de créances négociables à court terme (Neu CP) de 300 millions d'euros. L'émission inaugurale a été réalisée le 29 juillet 2020 à des conditions particulièrement compétitives, soulignant une nouvelle fois la confiance des investisseurs dans la solidité financière du groupe. Ce programme, permettant d'accéder à une nouvelle ressource de financement court terme désintermédiée et flexible, se substitue à des lignes de financement confirmées qui restent disponibles pour le groupe. Prise de participation conjointe minoritaire dans la start-up russe Elementaree Bonduelle a annoncé le 4 mai 2020 avoir participé à un tour de table avec le fonds souverain de la Fédération de Russie RDIF et pris une participation minoritaire au capital d'Elementaree, une société de fabrication et de livraison de kits de repas préparés (« meal kits »), l'un des leaders du marché en très forte croissance des meal kits dans les agglomérations de Moscou et Saint-Pétersbourg. Cette opération, d'un montant financier limité, illustre l'ambition du Groupe Bonduelle d'être le référent mondial du bien-vivre par l'alimentation végétale au travers ici d'une commercialisation directe aux consommateurs sous des canaux innovants. Evolution de l'actionnariat de la société Soléal (France) Présent depuis plus de 40 ans dans le Sud-Ouest de la France, Bonduelle, actionnaire à 48 % de la société Soléal, a acquis en juillet 2019 l'essentiel des participations des coopératives Euralis, Maïsadour et Vivadour dans la société. La société Soléal comprend 2 sites de transformation de maïs doux et de légumes dans le Sud-Ouest de la France (Labenne et Bordères). Cette évolution de l'actionnariat de Soléal s'accompagne d'engagements d'approvisionnement, renforçant ainsi le partenariat long terme avec les producteurs, et permettra une compétitivité accrue pour le Groupe Bonduelle. Impact de l'épidémie de COVID-19 sur l'activité et le résultat de l'exercice 2019-2020 Face à la crise sanitaire actuelle, la première priorité du groupe est la sécurisation du milieu du travail pour protéger et rassurer ses salariés, mais également ses fournisseurs, partenaires et clients. Ainsi, le Groupe Bonduelle a mis en place une organisation du travail spécifique et veille au respect strict des règles d'hygiène et de sécurité renforcées durant cette période. Depuis le mois de mars, le groupe a engagé des actions visant à limiter les impacts défavorables de la crise COVID-19. Dans ce contexte, le Groupe Bonduelle observe une évolution contrastée de son activité selon les métiers - demande soutenue en grande distribution en conserve et surgelé au détriment de l'activité frais, impactée par la baisse de la fréquentation et effondrement des activités de restauration hors foyer - et zones géographiques, et subit des surcoûts. Ainsi, l'impact global sur le chiffre d'affaires est non significatif, la hausse de l'activité en conserve/surgelé en retail compensant la baisse d'activité de la restauration hors foyer et du frais en retail. Les surcoûts liés à cette crise sanitaire (engagements agricoles, primes aux employés, distanciation sociale et mesures d'hygiène renforcées), compensés par des économies (dépenses marketing, déplacements) impactent négativement le résultat opérationnel courant de l'exercice 2019-2020 d'un montant estimé entre 7 et 10M€. Bonduelle - 7

Par ailleurs, la COVID-19 n'a pas eu d'autres effets que ceux décrits ci-dessus sur l'activité opérationnelle. En effet, le groupe n'a pas identifié de risque de défaillance majeure parmi ses clients et à ce titre, n'a pas comptabilisé de dépréciations complémentaires significatives pour pertes attendues sur ses créances. De plus, la COVID-19 n'a entraîné aucune modification ou renégociation substantielle des contrats conclus par Bonduelle et qui aurait pu avoir des effets significatifs sur les comptes consolidés. Les impairments tests ont été réalisés dans le contexte de la crise sanitaire et n'ont pas remis en cause la recouvrabilité des actifs. S'agissant du risque de liquidité, le groupe dispose au 30 juin d'un portefeuille de 349 millions d'euros de lignes confirmées non utilisées. De plus, le groupe n'a pas eu recours aux dispositifs de financement garantis accordés par certains Etats. Bonduelle a également mis en place un programme de titres de créances négociables à court terme (Neu CP) de 300 millions d'euros. L'émission inaugurale a été réalisée le 29 juillet 2020 à des conditions particulièrement compétitives, soulignant une nouvelle fois la confiance des investisseurs dans la solidité financière du groupe. Par ailleurs, et conformément au communiqué de presse daté du 29 mai 2020, il sera proposé à l'Assemblée Générale des actionnaires du 3 décembre 2020, au titre du dividende de l'exercice 2019-2020, une réduction de 20 % des ratios habituels de distribution du groupe. Ce projet a reçu le soutien du Conseil de Surveillance. Les membres du Conseil de Surveillance de Bonduelle SCA et les administrateurs de Bonduelle SA ont décidé de renoncer à 20 % de leurs jetons de présence. Le Président et les membres de la Direction générale ont, quant à eux, diminué de 20 % leur rémunération fixe sur la période de confinement. Ces sommes contribuent à financer la prime destinée aux collaborateurs qui n'ont jamais cessé de travailler en usine et se sont engagés avec fierté, en mettant de côté leurs inquiétudes légitimes, pour assurer l'accès à l'alimentation de tous. Les sommes collectées permettent également de compenser la perte de salaire des collaborateurs dont le niveau de rémunération est le plus faible et d'aider les salariés confrontés à des situations médicales difficiles. L'engagement citoyen du groupe et de ses équipes dans le combat contre le coronavirus ne s'arrête donc pas au seul rôle d'acteur responsable de la filière alimentaire. Il se manifeste en interne comme en externe, à tous les niveaux, pour bénéficier à un maximum de publics, ponctuellement quand il faut répondre à des urgences ou dans la durée quand les situations le nécessitent. 1.1. 3. Méthodes de consolidation Les états financiers consolidés regroupent, par intégration globale, les comptes de toutes les filiales dont le groupe détient, directement ou indirectement, le contrôle. Le contrôle est défini et apprécié, conformément à IFRS 10, sur la base de trois critères : le pouvoir de décision, l'exposition aux rendements variables et le lien entre pouvoir et ces rendements. L'intégration globale permet de prendre en compte, après élimination des opérations et résultats internes, l'ensemble des actifs, passifs et éléments du compte de résultat des sociétés concernées, la part des résultats et des capitaux propres revenant aux sociétés du groupe (« Part du groupe ») étant distinguée de celle relative aux intérêts des autres actionnaires (« Intérêts minoritaires »). Les sociétés dans lesquelles Bonduelle n'a pas le contrôle exclusif et exerce une influence notable ou un contrôle conjoint, sont mises en équivalence. Toutes les sociétés intégrées du groupe clôturent leurs comptes au 30 juin 2020 à l'exception des sociétés suivantes : Bonduelle Kuban, Coubanskie Conservi, Bonduelle do Brasil, Bonduelle Kazakhstan, Agro Rost et Bonduelle Belgorod. L'ensemble de ces sociétés est consolidé sur la base d'une situation comptable établie au 30 juin 2020. Certaines sociétés dans lesquelles le Groupe Bonduelle détient directement ou indirectement le contrôle ou une influence notable pourraient ne pas être consolidées dès lors qu'elles ne seraient pas significatives. Concernant plus particulièrement la société Coopérative France Champignon, compte tenu des relations commerciales et des règles de gouvernance statutaires de cette dernière et en accord avec les normes IFRS, le Groupe Bonduelle n'en détient pas le contrôle. La société France Champignon n'est donc pas consolidée et les titres détenus apparaissent dans le poste « Autres actifs financiers non courants ». Conformément à IFRS 9, ces titres sont évalués à la juste valeur par autres éléments du résultat global. L'entrée d'une entreprise dans le périmètre de consolidation est effective à la date de prise de contrôle ou d'influence notable. La sortie d'une entreprise du périmètre de consolidation est effective à la date de perte de contrôle ou d'influence notable. Les produits et charges de filiales acquises ou cédées en cours d'exercice sont enregistrés dans le compte de résultat consolidé à compter de la date d'acquisition ou jusqu'à la date de cession. Toutes les transactions entre les sociétés intégrées ainsi que les résultats internes à l'ensemble consolidé (y compris les dividendes) sont éliminés. 1.1. 4. Information sectorielle L'information sectorielle est donnée sur la base des secteurs opérationnels du reporting interne dénommé également management approach. Les deux secteurs opérationnels sont : zone Europe et zone hors Europe. La zone Europe couvre les zones géographiques suivantes : France, Allemagne, Italie et Péninsule ibérique qui forment l'Europe du Sud, Europe du Nord et Europe centrale. La zone hors Europe couvre l'Europe orientale, l'Asie, le Mercosur, l'Amérique du Nord, et les marchés Export. Les principaux indicateurs publiés sont ceux utilisés par la Direction générale. Au titre des informations complémentaires, le chiffre d'affaires, résultat opérationnel et actifs non courants sont déclinés par zones géographiques, le chiffre d'affaires est également détaillé par secteur d'activités. 1.1. 5. Conversion des opérations en devises et conversion des états financiers des sociétés étrangères Conversion des opérations en devises Bonduelle - 8

Les transactions libellées en devises sont évaluées en fonction des cours de change en vigueur à la date de réalisation des transactions. Les créances et les dettes en devises figurant au bilan à la clôture de la période sont évaluées en fonction des cours de change applicables à cette date. Les pertes et profits de change résultant de la conversion de transactions en devises figurent dans les rubriques « produits financiers » et « charges financières » du compte de résultat, à l'exception de ceux relatifs à des emprunts en devises ou autres instruments affectés à la couverture d'investissements à long terme dans la même devise, qui sont inclus dans le poste "Différences de conversion" des capitaux propres consolidés. Conversion des états financiers des sociétés étrangères Les bilans des sociétés dont la devise fonctionnelle n'est pas l'euro sont convertis en euros aux cours officiels de fin d'exercice. Les produits et les charges de chaque compte de résultat doivent être convertis au cours de change en vigueur aux dates des transactions. Pour des raisons pratiques, un cours moyen annuel arithmétique est utilisé pour convertir les éléments de produits et de charges. Toutefois, si les cours de change connaissent des fluctuations importantes, un calcul autre que le taux moyen annuel arithmétique peut être utilisé, en lien avec la saisonnalité de l'activité. Les différences de conversion résultant de l'application de ces différents cours de change sont incluses dans le poste « Différences de conversion » dans les capitaux propres consolidés jusqu'à ce que les investissements étrangers auxquels elles se rapportent soient vendus ou liquidés. 1.1. 6. Regroupements d'entreprises Tous les regroupements d'entreprises sont comptabilisés selon la méthode de l'acquisition, par application de la norme IFRS 3 Révisée (Regroupements d'entreprises) depuis le 1er juillet 2009, et selon IFRS 3 pour les acquisitions ayant eu lieu avant cette date. Cette méthode implique la comptabilisation des actifs acquis et des passifs assumés identifiables à leur juste valeur sauf exceptions prévues dans IFRS 3R. Pour tous les regroupements ayant été réalisés après le 1er juillet 2009, les frais connexes à l'acquisition sont comptabilisés en charges. De même, à compter du 1er juillet 2009, toute part d'intérêt dans l'entité acquise ne conférant pas le contrôle (minoritaires) peut soit représenter une quote-part dans la juste valeur des actifs acquis et passifs assumés identifiables (IFRS 3 2004), soit être évaluée à leur juste valeur (on parle dans ce cas de goodwill complet). Cette option s'applique transaction par transaction. La différence entre le coût d'acquisition des titres et l'évaluation à la juste valeur de la quote-part acquise des actifs et passifs identifiables à la date d'acquisition est comptabilisée en goodwill. Si le coût d'une acquisition est inférieur à la juste valeur des actifs nets de la filiale acquise alors le goodwill négatif (badwill) est comptabilisé directement en résultat. L'analyse des goodwill est finalisée durant la période d'évaluation, soit 12 mois à compter de la date de prise de contrôle. NOTE 1.2 PRINCIPES COMPTABLES Les états financiers consolidés au 30 juin 2020 sont présentés en milliers d'euros et reflètent la situation comptable de la société et de ses filiales (ci-après « le groupe »). Ils sont préparés sur la base du coût historique à l'exception des actifs et dettes définis ci-après inscrits à la juste valeur. 1.2. 1. Immobilisations incorporelles Goodwill Lors de l'acquisition de titres de sociétés consolidées par intégration globale ou mises en équivalence, le coût d'acquisition des titres est affecté aux actifs, passifs et passifs éventuels acquis évalués à leur juste valeur. L'écart positif entre le coût d'acquisition et la quote- part du groupe dans la juste valeur des actifs et passifs acquis et les passifs éventuels représente le goodwill. Il est inscrit à l'actif du bilan consolidé dans la rubrique « Goodwill » pour les sociétés intégrées globalement et dans la rubrique « Titres mis en équivalence » pour les sociétés mises en équivalence. Les goodwill relatifs aux sociétés étrangères sont comptabilisés dans la devise fonctionnelle de la société acquise. Les goodwill négatifs (badwill) sont directement comptabilisés en compte de résultat en éléments non récurrents. Autres immobilisations incorporelles Les marques acquises, individualisables, dont la durée d'utilité est considérée comme indéterminée, sont inscrites au bilan consolidé dans la rubrique « Autres immobilisations incorporelles ». Les licences, brevets ainsi que les autres actifs incorporels acquis sont enregistrés à leur coût d'achat dans la rubrique « Autres immobilisations incorporelles » du bilan consolidé. Ils sont amortis linéairement en fonction de leurs durées d'utilité estimées. Les frais de développement sont obligatoirement immobilisés comme des actifs incorporels dès que l'entreprise peut démontrer qu'ils génèrent des avantages économiques futurs et que leurs coûts soient bien identifiés. Les coûts de développement des logiciels informatiques à usage interne sont portés à l'actif du bilan lorsqu'il est probable que ces dépenses généreront des avantages économiques futurs. Ces coûts sont amortis linéairement sur la durée d'utilisation estimée des logiciels qui varie de un à cinq ans. Les autres coûts d'acquisition et de développement des logiciels sont immédiatement portés en charges. 1.2. 2. Immobilisations corporelles Les immobilisations corporelles figurent au bilan pour leur coût diminué du cumul des amortissements et des pertes de valeur. La valeur brute des immobilisations corporelles correspond à leur coût d'acquisition ou de production. Elle ne fait l'objet d'aucune réévaluation. Le coût d'acquisition ou de production inclut, lorsque applicable, les coûts de démantèlement et de remise en état des sites d'exploitation. Compte tenu de la nature de nos investissements, les coûts d'emprunts ne sont pas inclus dans le coût des immobilisations. Jusqu'au 30 juin 2019, les immobilisations détenues au travers de contrats de location financement sont comptabilisées à l'actif du bilan hauteur de la valeur actualisée des paiements minimaux futurs ou la valeur de marché si elle est inférieure lorsque le contrat transfère au groupe, en substance, la majeure partie des risques liés à la propriété de l'actif. L'évaluation du niveau de risque transféré s'effectue Bonduelle - 9

au travers de l'analyse des termes du contrat. La dette financière résultant de l'acquisition de l'actif est inscrite au passif du bilan consolidé. L'amortissement est calculé suivant la méthode linéaire sur la base du coût d'acquisition, sous déduction le cas échéant d'une valeur résiduelle à compter de la date à laquelle le bien est prêt à être mis en service. Sauf cas particuliers, les valeurs résiduelles sont nulles. Les durées d'utilité sont revues périodiquement, notamment dans le cas de décisions de changements de lieux de production. Constructions : 10 à 40 ans.

Matériels, mobiliers, installations : 5 à 15 ans.

Autres immobilisations : 3 à 10 ans. Lorsque des circonstances ou événements indiquent qu'une immobilisation a pu perdre de la valeur, le groupe procède à l'examen de la valeur recouvrable de cette immobilisation (ou du groupe d'actifs auquel elle appartient). La valeur recouvrable est la valeur la plus élevée entre la juste valeur diminuée des coûts de cession et la valeur d'utilité. La valeur d'utilité est estimée par actualisation des flux de trésorerie futurs attendus de cette immobilisation (ou du groupe d'actifs auquel elle appartient) dans le cadre des conditions d'utilisation prévues par le groupe. Une perte de valeur est comptabilisée lorsque la valeur recouvrable d'une immobilisation devient inférieure à sa valeur nette comptable. 1.2. 3. Pertes de valeur sur actifs immobilisés Selon la norme IAS 36 « Dépréciation d'actifs », la valeur recouvrable des immobilisations corporelles et incorporelles est testée dès l'apparition d'indices de perte de valeur et au minimum une fois par an pour les actifs à durée de vie indéfinie,qui sont essentiellement les écarts d'acquisition et les marques. Les indices de perte de valeur sont notamment une baisse significative de volumes d'activités, une dégradation de la rentabilité à long terme attendue, une évolution de la notoriété ou de la réglementation qui impacte défavorablement l'activité. La valeur des actifs immobilisés de chaque unité génératrice de trésorerie (UGT), comprenant notamment les goodwill, les immobilisations incorporelles, immobilisations corporelles et, depuis cet excercice, les droits d'utilisation nets des passifs de location (IFRS 16) est soumise à un test de dépréciation lors de l'arrêté annuel et lorsque des événements et circonstances indiquent qu'une réduction de valeur est susceptible d'être intervenue. Une perte de valeur est constatée lorsque la valeur recouvrable d'une UGT devient inférieure à leur valeur nette comptable. Les pertes de valeurs éventuelles sont imputées en priorité sur les goodwill affectés à l'unité génératrice de trésorerie (UGT), puis à la réduction de la valeur nette comptable de chaque actif de l'unité. La valeur recouvrable des goodwill, qui sert au calcul d'une éventuelle perte de valeur à constater dans les comptes, correspond à leur valeur d'utilité estimée sur la base de la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs, dont sont désormais exclus les paiements des loyers des droits d'utilisation. Si cette valeur d'utilité ne couvre pas la valeur comptable des actifs, la valeur recouvrable retenue (si celle-ci est plus élevée) correspond à leur juste valeur diminuée des coûts liés à la vente. Les UGT correspondent à des regroupements de filiales appartenant à un même secteur d'activité et générant des flux de trésorerie nettement indépendants de ceux générés par d'autres UGT. Les flux de trésorerie servant de base au calcul des valeurs d'utilité sont issus des plans stratégiques des UGT couvrant les cinq prochains exercices. Le taux de croissance utilisé pour extrapoler les projections de flux de trésorerie au-delà de la période couverte par les plans stratégiques de 5 ans est de 1 %. Les flux de trésorerie font l'objet d'une actualisation sur la base d'un coût moyen pondéré du capital (WACC de 6,3 %) déterminé en fonction des données du marché de Bonduelle et de son secteur d'activité. Le WACC est calculé sur la base d'un endettement de marché à hauteur de 25 % des capitaux permanents et d'un taux sans risque de 0,5 %. Les UGT suivies par le groupe sont les secteurs d'activités suivants pour chaque secteur opérationnel : zone Europe et zone hors Europe. Pour la zone Europe : les activités de la conserve et du surgelé ;

les activités du frais prêt à l'emploi. Pour la zone hors Europe : l'activité de la conserve et du surgelé en Amérique du Nord et du Sud ;

l'activité de la conserve et du surgelé en Europe orientale ;

l'activité du frais prêt à l'emploi en Amérique du Nord. La juste valeur diminuée des coûts liés à la vente correspond au montant qui pourrait être obtenu de la vente de l'actif (ou groupe d'actifs) dans des conditions de concurrence normale, diminué des coûts directement liés à la cession. 1.2. 4. Actifs financiers En application de la norme IFRS 9, les actifs financiers sont comptabilisés dans l'une des trois catégories suivantes : au coût amorti ;

à la juste valeur en contrepartie des autres éléments du résultat global ;

à la juste valeur par résultat. Bonduelle - 10

La classification et l'évaluation des actifs financiers reposent sur deux critères : le modèle économique de l'entité (collecte de flux contractuels ou monétisation par cession) pour la gestion des actifs financiers et les caractéristiques des flux de trésorerie contractuels de l'actif financier. Les actifs financiers à la juste valeur par le compte de résultat Il s'agit d'actifs financiers détenus par le groupe à des fins de réalisation d'un profit de cession à court terme, ou encore d'actifs financiers volontairement classés dans cette catégorie. Ces actifs sont évalués à la juste valeur avec enregistrement des variations de valeur en résultat. Classés en actifs courants dans les équivalents de trésorerie, ces instruments financiers comprennent le cas échéant les parts d'OPCVM de trésorerie et les dérivés actifs. Les prêts Les prêts sont comptabilisés selon la méthode du coût amorti sur la base du taux d'interêt effectif. Clients et comptes rattachés Créances vis-à-vis des clients Les créances vis-à-vis des clients sont comptabilisées au bilan au coût amorti. Le groupe, dans sa politique de financement, peut avoir recours à des programmes de cessions de créances commerciales. Ces cessions sont sans recours. Le risque est intégralement transféré à l'établissement ayant racheté la créance. De ce fait, ces dernières ne sont plus comptabilisées à l'actif du bilan. Le groupe ne conserve aucune implication continue dans les actifs décomptabilisés. Provisions pour dépréciation Les provisions pour dépréciation concernent principalement des litiges sur lesquels Bonduelle est en discussion avec les clients. Des provisions pour dépréciation pour pertes attendues sont comptabilisées à hauteur des pertes attendues sur la durée de vie de la créance. Créances rattachées à des participations Les créances rattachées à des participations figurent en actifs financiers et sont comptabilisées au coût amorti. Autres titres non consolidés Les autres titres non consolidés sont enregistrés au bilan consolidé à leur juste valeur. Les variations de juste valeur comme les résul- tats de cession sont enregistrés en capitaux propres consolidés dans la rubrique des autres éléments du résultat global et ne sont pas recyclés en résultats. Autres immobilisations financières Les autres immobilisations financières comprennent principalement des dépôts de garantie essentiellement requis par la réglementation fiscale de certains pays ainsi que des fonds couvrant couvrant des régimes postérieurs à l'emploi. Ces actifs sont enregistrés au coût amorti. 1.2. 5. Passifs financiers La dette financière comprend : les emprunts obligataires ;

les intérêts courus non échus ;

les encours de locations financements (jusqu'au 30 juin 2019) ;

les emprunts et concours bancaires ;

les instruments dérivés passifs. Les dettes financières sont évaluées et comptabilisées au coût amorti selon la méthode du taux d'intérêt effectif. Elles sont enregistrées à leur date de règlement. En application de la norme IFRS 9 qui a amendé IAS 39 sur les principes de la comptabilité de couverture en juste valeur, la dette obligataire, swappée à l'émission, a été réévaluée à sa valeur de marché. Les variations de juste valeur de la dette et des dérivés associés passent en résultat de la période. Concernant les dettes de location voir note 1.1.1. 1.2. 6. Instruments financiers dérivés Afin de gérer son exposition aux risques de change et de taux d'intérêt, le groupe utilise des instruments dérivés conclus de gré à gré. La politique du groupe est de ne pas opérer sur les marchés financiers à des fins spéculatives. Les instruments dérivés sont enregistrés au bilan consolidé à leur juste valeur : les instruments dérivés en gestion de la dette nette et de couverture d'investissements nets à l'étranger sont comptabilisés en

Instruments dérivés actifs ou passifs ;

Instruments dérivés actifs ou passifs ; les instruments dérivés de change opérationnel sont comptabilisés dans la ligne instruments financiers dérivés actifs ou passifs :

si l'instrument dérivé est désigné de couverture de juste valeur d'actifs ou passifs inscrits au bilan consolidé, ses variations de valeur et celles de l'élément couvert sont enregistrées en résultat sur la même période ;

Bonduelle - 11

si l'instrument dérivé est désigné de couverture d'investissements nets à l'étranger, ses variations de valeur sont enregistrées en capitaux propres en écarts de conversion et sont recyclées en résultat lors de la décomptabilisation de l'actif ;

si l'instrument dérivé est désigné comme couverture de flux de trésorerie futurs :

les variations de valeur de sa part efficace sont enregistrées en capitaux propres en autres éléments du résultat global et sont recyclées en résultat lorsque l'élément couvert est lui-même reconnu en résultat et ce, dans la même rubrique ; la valeur temps (report/déport et prime d'option de change, basis spread des cross-currency swaps ) est enregistrée en capitaux propres en en autres éléments du résultat global et est prise dans le compte de résultat à l'échéance du sous-jacent, conformément aux principes retenus par le groupe.

Les variations de juste valeur de la part inefficace des instruments qualifiés de couvertures et les variations de juste valeur des instruments dérivés pour lesquels la comptabilité de couverture n'est pas appliquée sont enregistrées directement dans le compte de résultat de la période. Les dérivés sont enregistrés à leur date de transaction. La norme IFRS 7.27A distingue 3 niveaux dans les méthodes de détermination de la juste valeur : niveau 1 : prix cotés sur un marché actif pour un instrument identique et sans aucun ajustement ;

niveau 2 : juste valeur déterminée à partir de données observables, soit directement (tel qu'un prix), soit indirectement (calculées à partir d'un autre prix), mais autres qu'un prix coté sur un marché actif relevant du niveau 1 ;

niveau 3 : juste valeur déterminée à partir de données non observables sur un marché. La méthode retenue par Bonduelle est le niveau 2 en accord avec IFRS 13. Par ailleurs, les données de marchés utilisées dans les outils de valorisation sont les fixings Banques Centrales ainsi que les données contribuées de plateformes de type Reuters. 1.2. 7. Stocks Les stocks de matières sont valorisés au coût moyen unitaire pondéré. Les stocks d'encours et de produits finis sont valorisés au coût de production qui inclut le coût d'acquisition des matières consommées, les charges directes et indirectes de production (y compris les frais fixes industriels). Les coûts d'emprunts ne sont pas inclus dans le coût des stocks. Les dépréciations jugées nécessaires sont constatées : pour les matières premières, lorsque le cours du jour est inférieur à la valeur d'inventaire ;

pour les produits finis et marchandises revendues en l'état, chaque fois que la valeur nette probable de réalisation est inférieure au coût de production ou d'acquisition. Le montant de toute dépréciation des stocks pour les ramener à leur valeur nette de réalisation, et toutes les pertes de stocks, sont comptabilisés en charges de la période au cours de laquelle la dépréciation ou la perte se produit. Le montant de toute reprise d'une dépréciation des stocks résultant d'une augmentation de la valeur nette de réalisation est comptabilisé comme une réduction du montant des stocks comptabilisé en charges dans la période au cours de laquelle la reprise intervient. Les marges réalisées entre sociétés du groupe sont éliminées. 1.2. 8. Actions propres Les actions Bonduelle détenues par la société sont inscrites en diminution des capitaux propres consolidés, dans la ligne "actions propres", pour une valeur correspondant à leur prix de revient. Le produit de la cession éventuelle des actions propres est imputé directement en augmentation des capitaux propres, de sorte que les éventuelles plus ou moins-values de cession n'affectent pas le résultat net de l'exercice. 1.2. 9. Trésorerie et équivalents de trésorerie Les disponibilités consistent en des placements pouvant être rendus immédiatement disponibles et dont l'échéance, à l'origine, est égale ou inférieure à trois mois. Ces placements sont évalués à leur valeur de marché. Les éléments constitutifs de la trésorerie sont les liquidités en compte courant bancaire et les éventuelles parts d'OPCVM monétaires ou BMTN mobilisable à court terme dont le risque de changement de valeur est considéré comme négligeable. 1.2. 10. Subventions d'investissement Les subventions d'investissement figurent au bilan dans la rubrique « Autres passifs non courants ». Elles sont inscrites dans la rubrique « Autres produits opérationnels » au compte de résultat et reprises au même rythme que l'amortissement des immobilisations qu'elles ont permis d'acquérir. 1.2. 11. Impôts La charge d'impôt sur le résultat correspond à l'impôt exigible de chaque entité fiscale consolidée, corrigée des impositions différées. En France, Bonduelle SCA est la société tête du groupe fiscal constitué par les sociétés Bonduelle SA, Bonduelle Europe Long Life SAS, Bonduelle Development SAS, Champiloire SAS, Bonduelle Frais Traiteur SAS, Bonduelle Frais France SAS, Bonduelle Traiteur International SAS, Champignonnières des Roches SAS, Champignonnières de la Vienne SAS, Euromycel SAS, MOD Bond SAS (ex- Coviju2 SAS), Coviju3 SAS, Coviju4 SAS. L'impôt exigible au titre de la période est classé au passif du bilan dans les dettes courantes dans la mesure où il n'a pas encore été décaissé. Les sommes versées en excès par rapport aux sommes dues au titre des impôts sur les sociétés sont classées à l'actif du bilan en créances courantes. Des impôts différés sont constatés sur les différences temporelles entre les valeurs comptables des actifs et des passifs et leurs valeurs fiscales, à l'exception toutefois des goodwill. Selon la méthode du report variable, ils sont calculés sur la base du taux d'impôt attendu Bonduelle - 12

sur l'exercice au cours duquel l'actif sera réalisé ou le passif réglé et sont classés en actifs et passifs non courants. Les effets des modifications des taux d'imposition d'un exercice sur l'autre sont inscrits dans le résultat de l'exercice au cours duquel la modification est constatée. Les impôts différés relatifs à des éléments comptabilisés directement en capitaux propres sont également comptabilisés en capitaux propres. Les impôts différés actifs résultant de différences temporelles, des déficits fiscaux et des crédits d'impôts reportables sont limités au montant estimé de l'impôt récupérable. Celui-ci est apprécié à la clôture de l'exercice, en fonction des prévisions de résultat des entités fiscales concernées. Les actifs et passifs d'impôts différés ne sont pas actualisés. Les impôts différés sont comptabilisés en charges et produits dans le compte de résultat sauf lorsqu'ils sont engendrés par des éléments imputés directement en capitaux propres. Dans ce cas, les impôts différés sont également imputés sur les capitaux propres. C'est en particulier le cas des impôts différés relatifs aux marques lorsque le taux d'impôt attendu vient à être modifié. 1.2. 12. Engagements de retraite, indemnités de fin de carrière et prévoyance Le groupe offre des avantages à travers, soit des régimes à cotisations définies, soit des régimes à prestations définies. Les principaux engagements du groupe au titre des régimes à prestations définies consistent en des indemnités de fin de carrière et en des médailles du travail en France, des régimes de retraites en Allemagne, des régimes de cessation d'activité en Italie. Les caractéristiques de ces différents régimes sont : France Allemagne Italie Indemnités de fin de carrière et Médailles du Régimes de retraite Régimes de cessation Types de régime travail d'activité Taux d'actualisation 0,90% 0,90% 0,90% Taux de rendement des actifs 0,90% N/A N/A Progression future des salaires 1,95% 1,75% N/A Age de départ à la retraite 63 ans 65 ans 62 ans A l'exception du programme américain pour indemnisation des accidents du travail (worker's compensation) décrit au paragraphe 1.2.13, le groupe ne possède pas d'engagements au titre des coûts médicaux. Le taux d'actualisation est uniforme pour le calcul des engagements des différents régimes (0,90 %). Il a été déterminé au regard des taux de rendement obligataires d'émetteurs privés de la zone euro de notation AA. Le taux de progression des salaires présenté est un taux moyen par plan. Conformément à la norme IAS 19 « Avantages au personnel », dans le cadre des régimes à prestations définies, les engagements de retraites et assimilés sont évalués suivant la méthode des unités de crédits projetées, en tenant compte notamment d'hypothèses d'évolution des salaires, de rotation du personnel, d'âge de départ et de mortalité. Les engagements actuariels correspondants sont pris en charge soit sous forme de cotisations versées à des compagnies d'assurances, soit sous forme de provisions. Conformément à IAS 19 révisée, le Groupe Bonduelle reconnaît les écarts actuariels générés dans l'année en contrepartie des capitaux propres. Les écarts actuariels correspondent à des changements d'hypothèses actuarielles retenues d'un exercice sur l'autre dans la valorisation des engagements et des fonds, ainsi qu'à des écarts d'expérience correspondant aux variations de la base de données individuelles. Les lignes « Effet de l'actualisation » et « Rendement attendu des actifs du régime » sont comptabilisées en résultat financier. Dans le cadre des régimes à cotisations définies, le groupe n'a pas d'autre obligation que le paiement des primes versées. Ces dernières sont constatées en résultat de l'exercice. 1.2. 13. Autres provisions non courantes et provisions courantes Des provisions sont comptabilisées pour des risques et charges nettement précisés quant à leur objet et dont l'échéance ou le montant est incertain, lorsqu'il existe une obligation vis-à-vis de tiers et qu'il est certain ou probable que cette obligation provoquera une sortie de ressources sans contrepartie au moins équivalente. Dans le cas des restructurations, une obligation est constituée dès lors que la restructuration a fait l'objet d'un début d'exécution ou d'un plan détaillé qui a d'une manière suffisamment explicite créé chez les personnes concernées une attente fondée que l'entreprise mettra en œuvre la restructuration. Concernant les sociétés américaines ayant des programmes de workers' compensation, les demandes d'indemnisation nées et non encore réglées à la date d'arrêté des comptes, qu'elles soient reportées ou non, sont couvertes par des provisions déterminées sur la base d'une estimation du coût de leur règlement ainsi que des dépenses relatives à leur traitement. Lorsqu'il existe un historique suffisant de données, provenant du groupe ou du marché, relatives aux demandes d'indemnisations émises et à leurs règlements, la Direction de ces sociétés, avec l'assistance d'actuaires externes, procède à l'estimation des risques couverts par ces sociétés au titre des demandes non encore déclarées en s'appuyant sur une méthode actuarielle d'évaluation des demandes nées mais non encore reportées (IBNR - Incurred But Not Reported). Ces provisions sont enregistrées en provisions pour risques et charges sociales dans les comptes du Groupe Bonduelle et sont réévaluées lors de chaque exercice. 1.2. 14. Chiffre d'affaires Le chiffre d'affaires est principalement composé des ventes de produits finis. Il est enregistré dans le compte de résultat lorsque le transfert du contrôle des produits aux clients est effectif, c'est-à-dire lorsque le client détient la capacité de décider de l'utilisation des biens et d'en tirer la quasi-totalité des avantages restants. Bonduelle - 13

Le chiffre d'affaires est enregistré net des remises et ristournes accordées aux clients, des coûts liés aux accords commerciaux, des coûts de référencement et/ou des coûts liés aux actions promotionnelles ponctuelles facturées par les distributeurs ainsi que des pénalités éventuelles supportées par Bonduelle. Ces montants sont evalués au moment de la reconnaissance du chiffre d'affaires, sur la base des accords et des engagements avec les clients concernés. Le chiffre d'affaires peut également comprendre des prestations de transport effectuées par Bonduelle pour ses clients. Le chiffre d'affaires est alors reconnu lorsque la prestation est réalisée. 1.2. 15. Autres produits et charges opérationnels courants Ce poste rassemble essentiellement, des subventions, des produits de cessions d'actifs, des ventes non classées en chiffre d'affaires (notamment les ventes à partenaires) ainsi que des produits liés à des régularisations ou des indémnisations perçues. 1.2. 16. Éléments non récurrents Les éléments non récurrents comprennent des éléments significatifs qui, en raison de leur nature et de leur caractère inhabituel, ne peuvent être considérés comme inhérents à l'activité opérationnelle du groupe. Ils incluent principalement les badwill, les pertes de valeur constatées sur des actifs incorporels (y compris les goodwill) relatifs à des participations consolidées, les coûts de restructuration et de réorganisation, les frais d'acquisitions, les franchises d'assurances et les coûts liés aux sinistres non couverts, les pertes financières découlant de fraudes subies ou de sanctions ainsi que les effets liés aux changements d'estimations. 1.2. 17. Paiements fondés sur des actions Les options de souscription ou d'achat d'actions, et les attributions gratuites d'actions accordées aux salariés sont évaluées à leur juste valeur à la date d'attribution. La juste valeur est déterminée en utilisant le modèle de valorisation Black & Scholes pour les plans d'options et l'actualisation de la valeur de l'action ajustée de la valeur des dividendes pour les plans d'attributions gratuites d'actions. La juste valeur des actions gratuitement attribuées est également calculée sur la base de conditions de présence et de performance déterminées par la Direction générale. Elle est constatée dans le compte de résultat sur la période d'acquisition des droits d'exercice par les salariés, avec pour contrepartie une augmentation équivalente des capitaux propres. Les charges constatées au titre d'options devenues caduques avant d'être exerçables sont reprises dans le compte de résultat de la période au cours de laquelle la caducité est constatée. 1.2. 18. Résultat par action et résultat dilué par action Le résultat par action est obtenu en divisant le résultat net part du groupe par le nombre moyen d'actions en circulation au cours de l'exercice. Pour la détermination du résultat dilué par action, le nombre moyen pondéré d'actions est ajusté de l'impact de la conversion des instruments dilutifs en actions ordinaires. 1.2. 19. Actifs et passifs détenus en vue de leur vente et activités arrêtées, cédées ou en cours de cession Les actifs et passifs destinés à être cédés, c'est-à-dire immédiatement disponibles pour être vendus et dont la vente est hautement probable, sont présentés sur des lignes séparées du bilan consolidé de la période au cours de laquelle la décision de cession a été prise, les bilans consolidés des périodes antérieures n'étant pas retraités. La vente est hautement probable quand un plan de vente de l'actif ou du groupe d'actifs destinés à être cédés a été engagé par la Direction et un programme actif de recherche d'un acquéreur a été lancé. Les actifs destinés à la vente sont évalués au montant le plus bas entre leur valeur comptable et leur juste valeur diminuée du coût de leur vente, l'amortissement sur de tels actifs cesse. Par ailleurs, le résultat et les flux de trésorerie des activités arrêtées, cédées ou en cours de cession sont présentés respectivement sur une ligne séparée du compte de résultat et du tableau d'analyse de la variation de trésorerie, et ce pour toutes les périodes présentées. 1.2. 20. Utilisation d'estimations Dans le cadre du processus normal d'établissement des comptes consolidés, la détermination de certaines données figurant dans les états financiers nécessite l'utilisation d'hypothèses, estimations ou appréciations. Il s'agit notamment de la valorisation des actifs incorporels, des impôts différés sur les déficits reportables et de la détermination du montant des provisions pour risques et charges ou des provisions pour engagements sociaux et commerciaux. Ces hypothèses, estimations ou appréciations sont établies sur la base d'informations ou situations existant à la date d'établissement des comptes, qui peuvent a posteriori se révéler différentes de la réalité. 1.2. 21. Reclassements La présentation de certains éléments des états financiers des périodes antérieures a pu être modifiée afin de la rendre homogène avec les règles adoptées pour la dernière période présentée. Aucun reclassement significatif n'a été effectué sur l'exercice. 1.2. 22. Indicateurs alternatifs de performance Le groupe présente dans sa communication financière des indicateurs de performance non définis par les normes comptables. Les principaux indicateurs définis dans les notes annexes sont les suivants : données comparables : à taux de change et périmètre constants. Le chiffre d'affaires en devise de la période en cours est converti aux taux de change de la période de comparaison et l'impact des acquisitions (ou prises de contrôle) ou des cessions est traité comme suit :

à taux de change et périmètre constants. Le chiffre d'affaires en devise de la période en cours est converti aux taux de change de la période de comparaison et l'impact des acquisitions (ou prises de contrôle) ou des cessions est traité comme suit : pour les acquisitions (ou prises de contrôle) d'activités au cours de la période actuelle, le chiffre d'affaires réalisé sur la période depuis la date d'acquisition est exclu du calcul de la croissance interne ; pour les acquisitions (ou prises de contrôle) d'activités au cours de l'exercice précédent, le chiffre d'affaires réalisé sur la période actuelle allant jusqu'au 1 er anniversaire de l'acquisition est exclu ; pour les cessions (ou pertes de contrôle) d'activités au cours de l'exercice précédent, le chiffre d'affaires réalisé sur la période comparative de l'exercice précédent jusqu'à la date de cession est exclu ; pour les cessions (ou pertes de contrôle) d'activités au cours de l'exercice actuel, le chiffre d'affaires réalisé sur la période commençant 12 mois avant la date de cession et allant jusqu'à la date de clôture de la période comparative de l'exercice précédent est exclu.

Bonduelle - 14

éléments non récurrents : note 1.2.16 ;

endettement net : il représente la position créditrice ou débitrice de l'entreprise vis-à-vis des tiers et hors cycle d'exploitation. Il correspond aux dettes financières courantes et non courantes ajustées des dérivés actifs et passifs, des dettes de locations ainsi que de la trésorerie et des équivalents de trésorerie ;

il représente la position créditrice ou débitrice de l'entreprise vis-à-vis des tiers et hors cycle d'exploitation. Il correspond aux dettes financières courantes et non courantes ajustées des dérivés actifs et passifs, des dettes de locations ainsi que de la trésorerie et des équivalents de trésorerie ; gearing : le gearing correspond au ratio de l'endettement net (note 5.6) sur les capitaux propres totaux ;

: le correspond au ratio de l'endettement net (note 5.6) sur les capitaux propres totaux ; levier d'endettement : le levier d'endettement correspond à l'endettement net rapporté au REBITDA. Il exprime le nombre d'années nécessaires à l'entreprise pour rembourser sa dette sur la base de son REBITDA ;

le levier d'endettement correspond à l'endettement net rapporté au REBITDA. Il exprime le nombre d'années nécessaires à l'entreprise pour rembourser sa dette sur la base de son REBITDA ; marge brute d'autofinancement : elle correspond aux flux de trésorerie nets générés par l'exploitation hors variation du besoin en fonds de roulement. Elle correspond au résultat net corrigé du résultat des sociétés mises en équivalences et des éléments calculés (amortissements et provisions, impôts différés et autres éléments de résultat sans impact sur la trésorerie) ;

elle correspond aux flux de trésorerie nets générés par l'exploitation hors variation du besoin en fonds de roulement. Elle correspond au résultat net corrigé du résultat des sociétés mises en équivalences et des éléments calculés (amortissements et provisions, impôts différés et autres éléments de résultat sans impact sur la trésorerie) ; marge opérationnelle courante : la marge opérationnelle courante correspond au résultat opérationnel courant rapporté au chiffre d'affaires ;

la marge opérationnelle courante correspond au résultat opérationnel courant rapporté au chiffre d'affaires ; REBITDA (Recurring earnings before interest, taxes, depreciation and amortization ) : il correspond au résultat opérationnel courant retraité des amortissements et pertes de valeur sur immobilisations corporelles et incorporelles ;

résultat opérationnel : il correspond au résultat opérationnel courant ajusté des éléments non récurrents ;

il correspond au résultat opérationnel courant ajusté des éléments non récurrents ; résultat opérationnel courant : le résultat opérationnel courant correspond au résultat net avant prise en compte du résultat financier, des impôts sur le résultat et du résultat net des sociétés mises en équivalence. Le groupe utilise le résultat opérationnel courant comme principal indicateur de performance. Ce résultat opérationnel courant s'entend avant prise en compte des éléments non récurrents. Ces derniers correspondent aux éléments d'importance significative, inhabituels, anormaux et peu fréquents, qui n'entrent pas dans la performance récurrente de l'entreprise ;

le résultat opérationnel courant correspond au résultat net avant prise en compte du résultat financier, des impôts sur le résultat et du résultat net des sociétés mises en équivalence. Le groupe utilise le résultat opérationnel courant comme principal indicateur de performance. Ce résultat opérationnel courant s'entend avant prise en compte des éléments non récurrents. Ces derniers correspondent aux éléments d'importance significative, inhabituels, anormaux et peu fréquents, qui n'entrent pas dans la performance récurrente de l'entreprise ; ROCCE : ce ratio mesure la rentabilité des capitaux investis par les actionnaires et des fonds prêtés par les banques et autres partenaires financiers. Il s'obtient en divisant le résultat opérationnel courant par les capitaux employés, soit la somme des capitaux propres et de l'endettement net. 2. Périmètre de consolidation NOTE 2.1 ÉVOLUTION DU PERIMETRE DE CONSOLIDATION ET ACQUISITIONS D'ACTIFS ISOLES Evolution de l'actionnariat de la société Soléal (France) Présent depuis plus de 40 ans dans le Sud-Ouest de la France, Bonduelle, actionnaire à 48 % de la société Soléal, a acquis en juillet 2019 l'essentiel des participations des coopératives Euralis, Maïsadour et Vivadour dans la société, montant ainsi sa participation à près de 100 %. La société Soléal comprend 2 sites de transformation de maïs doux et de légumes dans le Sud-Ouest de la France (Labenne et Bordères). Cette évolution de l'actionnariat de Soléal s'accompagne d'engagements d'approvisionnement, renforçant ainsi le partenariat long terme avec les producteurs, et permettra une compétitivité accrue pour le Groupe Bonduelle. Avant cette opération, la société Soléal était déjà contrôlée par le Groupe Bonduelle et consolidée en intégration globale. 3. Données opérationnelles et éléments non récurrents NOTE 3.1 INFORMATIONS SECTORIELLES Zone Hors Total au (en milliers d'euros) Zone Europe Europe Éliminations 30/06/2019 Compte de Résultat Chiffre d'affaires 1 306 450 1 480 073 (9 402) 2 777 120 Ventes intersecteurs (9 402) 0 9 402 0 TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES 1 297 048 1 480 073 2 777 120 Résultat opérationnel courant 54 717 68 947 123 665 Zone Hors Total au (en milliers d'euros) Zone Europe Europe 30/06/2019 Actifs non courants France 321 505 0 321 505 Etats-Unis 0 428 225 428 225 Autres 165 997 207 155 373 153 TOTAL ACTIFS NON COURANTS 487 503 635 381 1 122 884 Bonduelle - 15

Zone Hors (en milliers d'euros) Zone Europe Europe Éliminations Compte de Résultat Chiffre d'affaires 1 310 905 1 555 332 (11 362) 2 854 876 Ventes intersecteurs (11 362) 0 11 362 0 TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES 1 299 543 1 555 332 2 854 876 Résultat opérationnel courant 51 210 57 444 108 654 Actifs non courants Zone Europe Zone Hors Europe France 329 300 0 329 300 Etats-Unis 0 486 910 486 910 Autres 170 496 217 270 387 765 TOTAL ACTIFS NON COURANTS 499 796 704 180 1 203 975 3.1. 1. Informations par activités Total au (en milliers d'euros) Conserve Surgelé Frais 30/06/2019 Chiffre d'affaires hors groupe 1 023 393 657 908 1 095 819 2 777 120 (en milliers d'euros) Conserve Surgelé Frais Chiffre d'affaires hors groupe 1 121 485 684 967 1 048 423 2 854 876 3.1. 2. Informations par zones géographiques de destination (en milliers d'euros) Au 30/06/2019 Etats-Unis 972 764 35% 975 779 34% France 636 421 23% 636 366 22% Canada 295 899 11% 336 521 12% Europe du Sud 238 501 9% 230 968 8% Allemagne 219 210 8% 214 423 7% Eurasie (1) 169 997 6% 195 360 7% Europe du Nord 126 988 5% 132 281 5% Europe centrale (2) 66 489 2% 81 533 3% Autres 50 851 1% 51 645 2% TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES 2 777 120 100% 2 854 876 100% Russie et autres pays de la CEI. Pays d'Europe de l'Est ayant intégré l'Union européenne NOTE 3.2 ACHATS ET CHARGES EXTERNES (en milliers d'euros) Au 30/06/2019 Au 30/06/2020 Achats de marchandises et autres approvisionnements (1 464 154) (1 466 102) Production stockée 14 469 6 792 Variation de stocks de marchandises et autres approvisionnements 31 426 15 214 Autres charges externes (596 126) (581 097) TOTAL ACHATS ET CHARGES EXTERNES (2 014 385) (2 025 193) NOTE 3.3 AUTRES PRODUITS ET AUTRES CHARGES OPERATIONNELS (en milliers d'euros) Notes Au 30/06/2019 Prestations opérationnelles 3 745 3 786 Reprises de provisions 9.1 2 989 2 098 Reprise de perte de valeur sur actif circulant 3.5 & 3.6 2 474 2 225 Subventions 3 822 4 042 Produits de cessions d'actifs 1 690 806 Autres produits opérationnels* 29 085 13 832 TOTAL AUTRES PRODUITS OPÉRATIONNELS 43 806 26 790 * Ce poste se compose essentiellement de ventes aux partenaires non classées en chiffre d'affaires, d'indémnités d'assurance et de régularisation de comptes de tiers Bonduelle - 16

(en milliers d'euros) Impôts et taxes Dotations aux provisions Pertes de valeur sur actif circulant Autres charges opérationnelles TOTAL AUTRES CHARGES OPÉRATIONNELLES NOTE 3.4 ÉLEMENTS NON RECURRENTS (en milliers d'euros) Frais de réorganisation et de restructuration Franchises d'assurance et coûts liés aux sinistres Frais et honoraires d'acquisition Autres (solde net) TOTAL ÉLÉMENTS NON RÉCURRENTS Notes Au 30/06/2019 (23 481) (25 743) 9.1 (2 964) (4 907) 3.5 & 3.6 (6 174) (6 862) ( 21) 150 (32 641) (37 362) Au 30/06/2019 Au 30/06/2020 (2 973) (2 308) (4 517) (4 215) (360) 0 0 (243) (7 851) (6 766) NOTE 3.5 STOCKS ET ENCOURS Valeurs Valeurs nettes Valeurs (en milliers d'euros) brutes Provisions au 30/06/2019 brutes Provisions Matières et emballages 181 159 (1 996) 179 163 185 678 (1 989) 183 689 Encours et produits finis 468 496 (20 233) 448 263 467 586 (24 147) 443 439 TOTAL STOCKS ET EN-COURS 649 655 (22 229) 627 426 653 264 (26 136) 627 128 Détail des provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (en milliers d'euros) Au 30/06/2019 Matières et emballages À l'ouverture de l'exercice (1 710) (1 996) Dotations (614) (760) Reprises 343 731 Écarts de conversion et autres (15) 37 À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE (1 996) (1 987) Encours et produits finis À l'ouverture de l'exercice (16 700) (20 233) Dotations (4 910) (5 216) Reprises 1 703 514 Écarts de conversion et autres (326) 788 À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE (20 233) (24 147) NOTE 3.6 CLIENTS ET AUTRES DEBITEURS Les clients et autres débiteurs se décomposent comme suit : Valeurs Valeurs nettes au Valeurs (en milliers d'euros) brutes Provisions 30/06/2019 brutes Provisions Clients 260 986 (2 041) 258 945 247 492 (1 850) 245 642 Créances fiscales et sociales 41 618 0 41 618 40 542 0 40 542 Autres créances 24 005 (405) 23 600 24 921 (30) 24 891 TOTAL CLIENTS ET AUTRES DÉBITEURS 326 609 (2 446) 324 163 312 956 (1 880) 311 075 Bonduelle - 17

Variation des pertes de valeurs sur clients et autres débiteurs (en milliers d'euros) 30/06/2019 Clients À l'ouverture de l'exercice (1 652) (2 041) Dotations (636) (885) Reprises 279 969 Écarts de conversion et autres (1) (32) 107 À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE (2 041) (1 850) Autres créances À l'ouverture de l'exercice (527) (405) Dotations (14) (1) Reprises 150 375 Écarts de conversion et autres (1) (15) 2 À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE (405) (30) Reclassements de compte à compte Échéanciers des clients et comptes rattachés (en milliers d'euros) 30/06/2019 Non échues 217 871 210 890 Échues • moins de 30 jours 35 647 25 573 • entre 30 et 90 jours 2 749 5 080 • plus de 90 jours 2 678 4 099 TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHÉS 258 945 245 642 NOTE 3.7 FOURNISSEURS ET AUTRES CREDITEURS (en milliers d'euros) Au 30/06/2019 Au 30/06/2020 Dettes fournisseurs 436 858 435 077 Dettes sur acquisitions d'actifs 15 483 15 791 Dettes fiscales et sociales 114 004 126 072 Autres dettes 41 110 51 447 TOTAL FOURNISSEURS ET AUTRES CRÉDITEURS 607 456 628 387 4. Charges, effectifs et avantages du personnel NOTE 4.1 REMUNERATIONS ET EFFECTIFS (en milliers d'euros et nombre de salariés) Au 30/06/2019 Frais de personnel des sociétés intégrées (560 814) (598 242) Effectif moyen annuel 14 589 14 617 Effectif permanent 10 655 10 861 NOTE 4.2 ENGAGEMENTS ENVERS LE PERSONNEL 4.2. 1 Régimes à cotisations définies Le groupe participe à la constitution des retraites de son personnel conformément aux lois et usages des pays dans lesquels les sociétés du groupe exercent leur activité. Les engagements correspondent aux cotisations dues. Le montant s'élève à 31 370 milliers d'euros au 30 juin 2020, contre 31 388 milliers d'euros au 30 juin 2019. 4.2. 2. Régimes à prestations définies Le groupe a par ailleurs principalement des engagements contractuels d'indemnités de départ et de fin de carrière dont il a la responsabilité. Les engagements sont évalués selon la méthode des Unités de Crédit Projetées. La description des plans se trouve note 1.2 12. L'évolution de la situation financière des régimes à prestations définies est la suivante : Bonduelle - 18

(en milliers d'euros) 2018-2019 Compte de résultat : Charge de Retraite Coût des services rendus dans l'année 1 316 1 461 Effet de l'actualisation 436 333 Rendement attendu des actifs du régime (45) (17) (Gains)/ Pertes liés à la liquidation du régime 0 0 CHARGE (PRODUIT) DE RETRAITE COMPTABILISÉE 1 707 1 777 (en milliers d'euros) 2018-2019 Variation de la valeur actualisée de l'obligation Valeur actualisée de l'obligation DBO (1) au 1 er juillet 26 430 27 521 Coût des services rendus dans l'année 1 316 1 461 Effet de l'actualisation 436 333 Cotisations employés 0 0 Réduction et amendement du régime 0 0 Effet de change 9 (18) Prestations versées (2 149) (1 652) (Gains)/ Pertes actuariels liés à des changements d'hypothèses démographiques 9 0 (Gains)/ Pertes actuariels liés à des changements d'hypothèses actuarielles 1 634 1 511 (Gains)/ Pertes actuariels liés à des écarts d'expérience (164) 87 VALEUR ACTUALISÉE DE L'OBLIGATION DBO (1) AU 30 JUIN 27 521 29 243 (1) DBO : Defined benefit obligation. (en milliers d'euros) 2018-2019 Variation de la juste valeur des actifs du régime Juste valeur des actifs du régime au 1er juillet 2 935 1 445 Rendement attendu des actifs du régime 45 17 Cotisations employeur 523 1 334 Cotisations employés 0 0 Liquidation du régime 0 0 Prestations versées (2 054) (1 577) Gains/(Pertes) actuariels liés à des écarts d'expérience (4) 17 JUSTE VALEUR DES ACTIFS DU RÉGIME AU 30 JUIN 1 445 1 236 (en milliers d'euros) 2018-2019 Réconciliation du montant reconnu au bilan Situation financière nette : surplus/(déficit) (26 076) (28 007) Effet de la limitation des surplus 0 0 (Provision) au 30 juin (26 076) (28 007) ACTIF NET AU 30 JUIN 0 0 (en milliers d'euros) 2018-2019 Écarts Actuariels (Gains)/Pertes actuariels générés au 1er juillet 5 279 6 763 (Gains)/Pertes actuariels générés entre le 1er juillet et le 30 juin 1 483 1 581 (en milliers d'euros) 2018-2019 Évolution des montants inscrits au bilan au cours de l'exercice (Passif) Actif net d'ouverture (23 495) (26 076) (Charge) Produit de retraite (1 707) (1 777) Prestations payées par l'employeur 618 1 409 Effet de change (9) 18 Reconnaissance des écarts actuariels par capitaux propres (1 483) (1 581) (PASSIF) ACTIF NET DE CLÔTURE (26 076) (28 007) Pour les hypothèses actuarielles en fin d'exercice, se référer à la note 1.2 12. Les actifs de couverture sont les actifs gérés par des établissements financiers en couverture des engagements d'indemnités de départ en retraite (IDR), adossés sur l'actif général. Au 30 juin 2020, la sensibilité des provisions pour engagements de retraite au taux d'actualisation était la suivante : une hausse de 0,50 point du taux d'actualisation aurait diminué l'obligation du groupe de 1 853 milliers d'euros. À l'inverse, une baisse de 0,50 point aurait augmenté l'obligation du groupe de 2 034 milliers d'euros. Bonduelle - 19

NOTE 4.3 PAIEMENTS FONDES SUR DES ACTIONS La Gérance de Bonduelle SCA peut octroyer à certains dirigeants et collaborateurs du groupe des options d'achat d'actions et des attributions gratuites d'actions de la société Bonduelle. Caractéristiques des plans d'attributions gratuites d'actions (AGA) (1) Plan n°5 Plan n°7 Plan n° 8 Plan n° 9 Plan n° 10 Plan n° 11 Plan n°12 Date d'Assemblée : 03/12/2015 03/12/2015 06/12/2018 06/12/2018 06/12/2018 06/12/2018 06/12/2018 Date de la décision de la Gérance 16/09/2016 06/10/2017 07/12/2018 07/12/2018 07/12/2018 07/12/2018 07/12/2018 Nombre initial d'actions attribuées 76 801 47 582 72 066 7 616 26 429 24 141 24 373 • Dont nombre d'actions attribuées à Guillaume DEBROSSE, Représentant permanent de Pierre et Benoit Bonduelle SAS, N/A N/A 11 423 0 0 0 0 Gérant de Bonduelle SCA • Dont nombre d'actions attribuées à l'ensemble du comité 76 801 47 582 72 066 0 26 429 24 141 24 373 exécutif (2) • Dont autres 0 0 0 7 616 0 0 0 Nombre total d'AGA 76 801 47 582 72 066 7 616 26 429 24 141 24 373 Nombre total d'AGA annulées ou caduques 63 196 0 Date d'attribution effective 16/09/2019 06/10/2020 05/11/2021 07/12/2019 31/12/2020 28/02/2021 31/03/2021 Date de première cession possible 17/09/2019 06/10/2020 05/11/2021 07/12/2020 31/12/2020 28/02/2021 31/03/2021 Nombre d'actions effectivement attribuées au 30 juin 2020 13 605 0 0 7 616 0 0 0 Plan n°13 Plan n°14 Plan n°15 Plan n°16 Plan n°17 Plan n°18 Plan n°19 Date d'Assemblée : 06/12/2018 06/12/2018 06/12/2018 06/12/2018 06/12/2018 06/12/2018 06/12/2018 Date du Conseil de Gérance 07/12/2018 11/02/2019 12/12/2019 12/12/2019 12/12/2019 12/12/2019 12/12/2019 Nombre initial d'actions attribuées 18 619 23 024 21 231 21 230 21 230 35 535 3 581 • Dont nombre d'actions attribuées à Guillaume DEBROSSE, Représentant permanent de Pierre et Benoit Bonduelle SAS, 0 0 0 0 0 0 0 Gérant de Bonduelle SCA • Dont nombre d'actions attribuées à l'ensemble du comité 18 619 0 0 0 0 9 275 0 exécutif (2) • Dont autres 0 23 024 21 231 21 230 21 230 26 260 3 581 Nombre total d'AGA 18 619 23 024 21 231 21 230 21 230 35 535 3 581 Nombre total d'AGA annulées ou caduques Date d'attribution effective 31/12/2021 11/02/2022 13/12/2020 13/12/2021 13/12/2022 13/12/2022 13/12/2022 Date de première cession possible 31/12/2021 11/02/2022 13/12/2021 13/12/2021 13/12/2022 14/12/2022 14/12/2022 Nombre d'actions effectivement attribuées au 30 juin 2020 0 0 0 0 0 0 0 Plan n°20 Plan n°21 Plan n°22 Plan n°23 Plan n°24 Plan n°25 Plan n°26 Date d'Assemblée : 06/12/2018 06/12/2018 06/12/2018 06/12/2018 06/12/2018 06/12/2018 06/12/2018 Date du Conseil de Gérance 12/12/2019 12/12/2019 12/12/2019 12/12/2019 12/12/2019 12/12/2019 12/12/2019 Nombre initial d'actions attribuées 898 136 062 364 3 239 1 928 2 910 16 388 • Dont nombre d'actions attribuées à Guillaume DEBROSSE, Représentant permanent de Pierre et Benoit Bonduelle SAS, 0 18 339 0 0 0 0 0 Gérant de Bonduelle SCA • Dont nombre d'actions attribuées à l'ensemble du comité 0 94 163 0 0 0 0 12 786 exécutif (2) • Dont autres 898 41 899 364 3 239 1 928 2 910 3 602 Nombre total d'AGA 898 136 062 364 3 239 1 928 2 910 16 388 Nombre total d'AGA annulées ou caduques Date d'attribution effective 13/12/2022 13/12/2022 13/12/2022 13/12/2022 13/12/2022 13/12/2022 13/12/2022 Date de première cession possible 13/12/2022 13/12/2022 13/12/2022 13/12/2022 13/12/2022 13/12/2022 13/12/2022 Nombre d'actions effectivement attribuées au 30 juin 2020 0 0 0 0 0 0 0 L'attribution gratuite d'actions est d'une part basée sur un mécanisme d'intéressement long terme. Plans basés sur le critère de rentabilité des capitaux employés d'un montant à l'objectif de 50 % du salaire ou de la rémunération fixe et dont le bénéfice effectif est conditionné par la présence dans les effectifs à la date d'attribution effective. Et d'autre part, dans le cadre d'un mécanisme de fin de carrière des cadres dirigeants, sur la base de l'execution des plans de successions. Conformément aux dispositions du Code Afep-Medef, il n'existe pas d'opérations de couverture au bénéfice des mandataires sociaux. Group Executive Commitee jusqu'au plan 7 , Group Management Commitee à partir du plan 8 Valorisations des plans d'option et d'attributions gratuites d'actions Comme indiqué en note 1.2.17, les options d'achat d'actions et attributions gratuites d'actions accordées aux salariés sont valorisées à leur juste valeur à la date d'attribution, en utilisant le modèle de valorisation Black & Scholes pour les plans d'options et l'actualisation de la valeur de l'action ajustée de la valeur des dividendes pour les plans d'attributions gratuites d'actions. La juste valeur des actions gratuitement attribuées est également calculée sur la base de conditions de présence et de performance déterminées par la Direction générale. La charge IFRS 2 de la période s'élève à 2 993 milliers d'euros. 5. Financement et instruments financiers NOTE 5.1 GESTION DES RISQUES FINANCIERS Le groupe a mis en place une organisation permettant de gérer de façon centralisée l'ensemble de ses risques financiers de liquidité, de change, de taux et de contrepartie. La Direction financière a chargé la Direction des financements et de la trésorerie groupe de cette Bonduelle - 20

responsabilité, en mettant à sa disposition l'expertise et les outils nécessaires pour intervenir sur les différents marchés financiers dans les meilleures conditions d'efficacité et de sécurité. L'organisation et les procédures appliquées sont régulièrement revues par la Direction de l'audit interne et les Commissaires aux Comptes. La Direction générale du groupe, lors de réunions régulièrement organisées avec le Directeur financier et le Directeur des financements et de la trésorerie valide, sur la base d'un reporting diffusé mensuellement, l'exécution des stratégies de gestion qu'elle a précédemment autorisées. Dans un environnement mondial en rapide mutation, caractérisé par la volatilité des marchés et l'évolution des techniques financières, la mission de la Direction des financements et de la trésorerie groupe est : de garantir un financement optimal et suffisant pour le développement de l'ensemble des activités opérationnelles et la croissance du groupe ;

d'identifier, évaluer et couvrir l'ensemble des risques financiers en liaison étroite avec les organisations opérationnelles. L'objectif est de minimiser, au moindre coût, l'impact des fluctuations des marchés financiers sur les comptes de résultat, afin de minorer les besoins en fonds propres alloués à la gestion de ces risques financiers. Le groupe s'interdit de prendre des positions spéculatives. 5.1. 1. Risque de liquidité La Direction financière du groupe a pour mission de maintenir une liquidité suffisante à tout moment en gérant de manière efficace la trésorerie du groupe en assurant des financements sécurisés par leur durée et leurs conditions. Elle met notamment en place des lignes de crédit confirmées pour garantir la flexibilité optimale des financements du groupe (voir note 5.6 de l'annexe relative aux comptes consolidés au 30 juin 2020). La société a procédé à une revue spécifique de son risque de liquidité et considère être en mesure de faire face à ses échéances à venir. 5.1. 2. Risques de marché Risque de change Risques liés aux variations de taux de change Le groupe publie ses comptes consolidés en euros et a réalisé en 2019-2020, 44,1 % de son chiffre d'affaires et 40,8 % de son résultat opérationnel courant en euros. La partie de l'actif, du passif, des ventes et des résultats, exprimée en autres devises, essentiellement zloty polonais, forint hongrois, rouble russe, real brésilien, dollars américain et canadien est en constante évolution. De ce fait, le groupe subit les effets de fluctuation de ces devises par rapport à l'euro lors de la conversion en euros dans ses comptes consolidés. Par exemple, lorsque l'euro s'apprécie par rapport à ces devises, cela conduit à diminuer la contribution aux résultats consolidés des filiales établissant leurs comptes dans ces devises. Les ventes et dépenses des filiales du groupe sont généralement exprimées dans leur devise locale, à l'exception des importations, exportations et transactions financières qui font l'objet de couvertures de change centralisées et systématiques dès lors que l'exposition est de nature à pouvoir être couverte : Bonduelle estime donc que son exposition locale aux fluctuations des devises, après couverture, doit rester limitée. La stratégie de croissance à l'international suivie par le groupe contribue à augmenter la part des activités internationales dans le chiffre d'affaires, le résultat opérationnel et le résultat net consolidé. Politique de couverture des risques de variation de change Le but est de couvrir les risques liés à l'activité commerciale des filiales du groupe dans une devise autre que leur monnaie fonctionnelle et les risques portant sur les financements de certaines filiales opérant dans des pays dont la devise fonctionnelle n'est pas l'euro ; le cadrage actif/passif des financements est effectué par adossement naturel ou par mise en place d'instruments financiers. Le groupe utilise des instruments financiers disponibles sur les marchés de gré à gré, dans le but exclusif de couvrir des risques financiers qui découlent de son activité industrielle et commerciale. Les opérations de couverture sont prises en conformité avec les objectifs et procédures déterminés par la Direction générale de Bonduelle. Elles sont centralisées au niveau de la Direction des financements et de la trésorerie groupe. La politique du groupe à l'égard des fluctuations de change consiste à calculer périodiquement son exposition nette sur les devises et à recourir à des instruments financiers dérivés pour réduire ce risque. Le groupe utilise surtout des contrats de change à terme, des swaps de change et des options conclus avec des contreparties bancaires de premier rang. Le détail du portefeuille ainsi qu'une analyse de la sensibilité du taux de change sont repris en notes 5.2 et 5.5 de l'annexe relative aux comptes consolidés au 30 juin 2020. Risque de taux d'intérêt La politique de gestion des taux d'intérêt est coordonnée, contrôlée et gérée de manière centralisée, avec pour objectif la protection des flux de trésorerie futurs et la réduction de la volatilité de la charge financière. Le groupe utilise les divers instruments disponibles sur le marché, notamment des contrats d'options et d'échange de taux (swaps). Par ailleurs, en application de la norme IFRS 9, les fluctuations des taux d'intérêt peuvent avoir un impact sur les résultats et les capitaux propres consolidés du groupe. Le détail du portefeuille ainsi qu'une analyse de la sensibilité du taux d'intérêt sont repris en notes 5.2 et 5.5 de l'annexe relative aux comptes consolidés au 30 juin 2020. Risque de crédit Compte tenu de la qualité des principales contreparties, de la très grande dispersion de ses clients à travers le monde, et principalement dans le secteur de la grande distribution, le groupe considère qu'il est peu exposé à un risque de contrepartie significatif, risque qui fait néanmoins l'objet, pour très large partie, d'une couverture auprès d'un assureur de premier rang. La juste valeur des clients et comptes rattachés est considérée comme identique à leur valeur nette comptable compte tenu du degré de liquidité important de ces postes. Bonduelle - 21

Risque de contrepartie S'agissant des actifs financiers en général et donc les éventuelles disponibilités, le groupe ne travaille qu'avec des contreparties bancaires de premier rang. Ces éventuels excédents ponctuels de trésorerie sont généralement pilotés sous forme de dépôts à court terme rémunérés. Risque de matières premières travers les décisions d'implantation de ses usines, le Groupe Bonduelle a toujours privilégié le choix des meilleures terres agricoles et la diversification géographique de ses zones d'approvisionnement, afin de réduire les risques résultant des aléas climatiques et inhérents aux activités de culture. Par ailleurs, il n'existe pas de marché organisé des matières premières agricoles achetées par le Groupe Bonduelle. Cependant, l'évolution des cours des matières premières agricoles cotées sur un marché influence de façon plus ou moins significative, selon les alternatives agricoles ouvertes aux producteurs, les prix d'achat du groupe. Pour pérenniser ses sources d'approvisionnement en légumes, Bonduelle négocie annuellement avec les Organisations de Producteurs, très en amont des campagnes de récolte, principalement sur la base d'une marge nette à l'hectare pour le producteur. Bonduelle est donc contraint de répercuter dans ses prix de vente le résultat des négociations d'achats de légumes, qui varient selon les zones géographiques d'approvisionnement. Toutefois, la résilience de la rentabilité opérationnelle courante du Groupe Bonduelle démontre sa capacité globale à répercuter la hausse des coûts de matières premières dans les prix de vente. 5.1. 3. Gestion des capitaux propres Le Groupe Bonduelle veille en permanence à optimiser sa structure financière en respectant l'équilibre entre sa dette financière nette et ses capitaux propres et en maintenant une politique de distribution de dividendes régulière. Les objectifs recherchés sont la maîtrise du coût du capital, une politique de maximisation de la valeur et de croissance du dividende pour les actionnaires, et le maintien d'une flexibilité financière suffisante pour pouvoir profiter d'opportunités lorsque celles-ci se présentent. Les capitaux propres au 30 juin 2020 s'élèvent à 709,9 millions d'euros sur la base desquels la Gérance proposera, à l'Assemblée Générale du 3 décembre 2020, un dividende de 0,40 euro par action. NOTE 5.2 RESULTAT FINANCIER Le résultat financier du groupe au 30 juin 2020 s'élève à -25,9 millions d'euros contre - 22,6 millions d'euros un an auparavant. (en milliers d'euros) Au 30/06/2019 Coût de l'endettement financier A (21 887) (20 344) Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie Intérêts au taux d'intérêt effectif Gains et pertes sur dettes couvertes en juste valeur Gains et pertes sur dérivés de couverture de juste valeur 107 311 (21 994) (20 717) (7 480) 149 7 480 (87) Autres produits et charges financiers B (750) (5 514) Gains et pertes de change Gains et pertes sur dérivés non éligibles à la comptabilité de couverture (change et taux) Autres charges et produits financiers (3 535) 503748 (2 727) RÉSULTAT FINANCIER A+B (22 637) (25 858) Le coût de l'endettement financier net, composante principale du résultat financier, s'affiche en baisse, passant de - 21,9 millions d'euros au 30 juin 2019 à - 20,3 millions d'euros au 30 juin 2020. Il est principalement composé des intérêts payés au taux d'intérêt effectif pour 20,7 millions d'euros. Suite à l'application de la norme IFRS 9, l'impact de l'inefficacité résiduelle entre les gains et pertes sur la dette couverte en juste valeur et les dérivés de couverture comptabilisés en juste valeur liés aux basis spread des cross-currency swaps est enregistré en capitaux propres et sera repris dans le compte de résultat à l'échéance du sous-jacent, conformément à l'option offerte par IFRS 9 et retenue par le groupe. La reduction du coût de l'endettement financier net est principalement expliquée par : l'effet dilutif du refinancement de l'EuroPP par l'USPP émis en mai 2019 ;

l'amortissement des instruments de dette USPP et Term Loan ;

; une baisse des taux d'intérêts des monnaies dans lesquelles le groupe emprunte. Le taux d'intérêt, calculé sur la dette moyenne du groupe toutes devises confondues et retraité des effets IFRS, s'établit à 2,15 % contre 2,41 % l'année précédente. Les autres produits et charges financiers (- 5,5 millions d'euros) se décomposent comme suit : - 2,8 millions d'euros de résultat de change correspondant au résultat des couvertures de change opérées sur les flux liées aux activités commerciales et de trésorerie en devises. Suite à l'application de la norme IFRS 9, l'impact de l'inefficacité ( valeur temps des options) est enregistré en capitaux propres et reclassé dans le compte de résultat à l'échéance du sous- jacent, conformément aux principes retenus par le groupe ;

- 2,7 millions d'euros d'autres charges et produits financiers principalement dues aux charges d'intérêts sur dettes de location

IFRS 16 pour un montant de -2,5 millions d'euros.

Des calculs de sensibilité permettant de mesurer l'exposition du groupe à des variations significatives des taux d'intérêt et des taux de change ont été effectués conformément à ce que prévoit la norme IFRS 7. Bonduelle - 22

S'agissant de l'exposition aux taux d'intérêt, le périmètre reprend l'ensemble des instruments financiers (dette et instruments dérivés). Les calculs sont établis à partir de la situation à la date d'arrêté qui est recalculée en opérant une translation de +/- 50 points de base sur l'ensemble des maturités de la courbe de taux. Les valeurs de marché des instruments sont issues des plateformes de valorisation utilisées par la Direction des financements et de la trésorerie groupe, et les données de marchés sont alimentées par des systèmes d'informations en temps réel (Reuters…). Étude de sensibilité aux taux d'intérêt Variation des taux d'intérêt de + 50 bp - 50 bp Impact Capitaux Impact Résultat Impact Capitaux Impact Résultat propres propres (en milliers d'euros) Intérêts sur les dettes 0 (3 592) 0 3 592 Valorisation mark to market des dettes 0 4 334 0 (4 459) Dettes 0 742 0 ( 867) Produits financiers des produits dérivés de taux 0 1 423 0 (892) Valorisation mark to market des produits dérivés de taux 1 445 (4 017) (836) 4 127 Produits dérivés de taux 1 445 (2 594) (836) 3 235 TOTAL 1 445 (1 852) (836) 2 368 S'agissant de l'exposition aux variations de change sur les devises utilisées par le groupe dans le cadre de son activité commerciale et de son endettement (USD, HUF, CAD, RUB, PLN…), les modalités de valorisation des instruments sont identiques à celles pratiquées pour les calculs de sensibilité sur le taux (systèmes d'informations et plateforme de valorisation…). Le périmètre retenu reprend les dettes et créances inscrites au bilan, la quote-part des flux commerciaux futurs à réaliser sur la période couverte, ainsi que l'ensemble des instruments dérivés utilisés pour couvrir ces expositions de change. Conformément à IFRS 7 §23, il est précisé que dans la mesure où il s'agit essentiellement de couverture de flux commerciaux en devises, l'échéance des flux couverts ainsi que celle des instruments de couverture associés est généralement inférieure à un an. Dans le cas d'actifs ou passifs plus longs, les couvertures peuvent aller au-delà d'un an, sans toutefois dépasser actuellement 5 ans. Pour les modalités d'élaboration des calculs de sensibilité aux variations des devises, une variation de +/- 5 % des expositions contre les principales devises a été retenue. Étude de sensibilité aux cours de change hors situation patrimoniale Variation des cours de change de + 5 %de variation - 5 %de variation Impact Capitaux Impact Résultat Impact Capitaux Impact Résultat (en milliers d'euros) propres propres HUF/EUR 35 36 (42) (127) USD/EUR 56 ( 43) (57) 27 PLN/EUR 17 ( 12) (17) 24 RUB/EUR (39) ( 336) 74 159 USD/CAD 17 ( 78) (15) 26 TOTAL 86 (433) (58) 108 NOTE 5.3 PRESENTATION DES ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS PAR CATEGORIE Au 30/06/2019 Bonduelle - 23

Actifs financiers relevant du champ Actifs exclus d'application de la norme IFRS 9 sur les du champ instruments financiers d'application Juste de la norme IFRS 9 sur les valeur par Juste instruments Valeur Juste Coût capitaux valeur par financiers (en milliers d'euros) au Bilan valeur amorti propres résultat Actif non courant Autres actifs financiers non courants 38 519 38 519 5 876 16 287 16 358 0 Titres de participation 16 061 16 061 0 16 061 0 0 Instruments financiers dérivés actifs 16 584 16 584 0 226 16 358 0 Autres immobilisations financières 5 875 5 875 5 876 0 0 0 Autres actifs non courants 2 908 2 908 1 428 0 0 1 480 Autres créances non courantes 1 428 1 428 1 428 0 0 0 Charges constatées d'avance 1 480 1 480 0 0 0 1 480 Actif courant Créances clients & autres débiteurs 330 012 330 012 330 012 0 0 0 Autres actifs courants 11 883 11 883 100 0 0 11 783 Prêts et créances rattachés non consolidés 93 93 93 0 0 0 Charges constatées d'avance 11 783 11 783 0 0 0 11 783 Autres actifs 7 7 7 0 0 0 Instruments financiers dérivés actifs 3 849 3 849 0 334 3 515 0 VMP et autres placements 286 286 286 0 0 0 Trésorerie et équivalents de trésorerie 16 407 16 407 16 407 0 0 0 Passifs financiers relevant du champ Passifs exclus du d'application de la norme IFRS 9 sur les champ instruments financiers d'application Juste de la norme valeur par Juste IFRS 9 sur les Valeur Juste Coût capitaux valeur par instruments (en milliers d'euros) au Bilan valeur amorti propres résultat financiers Passif non courant Dettes financières 564 215 564 620 540 033 2 432 22 155 0 Dette financière hors dérivés 561 783 562 188 540 033 0 22 155 0 Instruments financiers dérivés passifs 2 432 2 432 0 2 432 0 0 Autres passifs non courants 29 886 29 886 19 673 0 0 10 214 Produits constatés d'avance et autres 10 214 10 214 0 0 0 10 214 comptes de régularisation Dettes diverses 19 673 19 673 19 673 0 0 0 Passif courant Fournisseurs et autres créditeurs divers 609 559 609 559 609 559 0 0 0 Dettes financières courantes 127 659 127 689 123 057 439 4 192 0 Dette financière hors dérivés 126 229 126 259 123 057 0 3 201 0 Instruments financiers dérivés passifs courants 1 430 1 430 0 439 991 0 Autres passifs courants 1 887 1 887 0 0 0 1 887 Produits constatés d'avance et autres 1 887 1 887 0 0 0 1 887 comptes de régularisation Au 30/06/2020 Bonduelle - 24

Actifs exclus du champ d'application Juste de la norme IFRS 9 sur les valeur par Juste instruments Valeur Juste Coût capitaux valeur par financiers (en milliers d'euros) au Bilan valeur amorti propres résultat Actif non courant Autres actifs financiers non courants 30 175 30 175 4 835 10 396 14 944 0 Titres de participation 10 353 10 353 0 10 353 0 0 Instruments financiers dérivés actifs 14 988 14 988 0 43 14 944 0 Autres immobilisations financières 4 835 4 835 4 835 0 0 0 Autres actifs non courants 2 130 2 130 1 238 0 0 892 Autres créances non courantes 1 238 1 238 1 238 0 0 0 Charges constatées d'avance 892 892 0 0 0 892 Actif courant Créances clients & autres débiteurs 311 075 311 075 311 075 0 0 0 Autres actifs courants 8 336 8 336 42 0 0 8 294 Prêts et créances rattachés non consolidés 33 33 33 0 0 0 Charges constatées d'avance 8 294 8 294 0 0 0 8 294 Autres actifs 9 9 9 0 0 0 Instruments financiers dérivés actifs 6 723 6 723 0 728 5 994 0 VMP et autres placements 178 178 178 0 0 0 Trésorerie et équivalents de trésorerie 6 460 6 460 6 460 0 0 0 (en milliers d'euros) Passif non courant Dettes financières Dette financière hors dérivés Instruments financiers dérivés passifs Autres passifs non courants Produits constatés d'avance et autres comptes de régularisation Dettes diverses Passif courant Fournisseurs et autres créditeurs divers Dettes financières courantes Dette financière hors dérivés Instruments financiers dérivés passifs courants Autres passifs courants Produits constatés d'avance et autres comptes de régularisation Passifs exclus du champ d'application Juste de la norme valeur par Juste IFRS 9 sur les Valeur Juste Coût capitaux valeur par instruments au Bilan valeur amorti propres résultat financiers 541 442 541 751 524 969 2 052 14 730 0 539 390 539 699 524 969 0 14 730 0 2 052 2 052 0 2 052 0 0 24 919 24 919 16 563 0 0 8 356 8 356 8 356 0 0 0 8 356 16 563 16 563 16 563 0 0 0 628 387 628 387 628 387 0 0 0 117 915 117 939 111 218 1 102 5 619 0 115 019 115 043 111 218 0 3 825 0 2 896 2 896 0 1 102 1 794 0 2 203 2 203 0 0 0 2 203 2 203 2 203 0 0 0 2 203 Compensation des actifs et passifs financiers (amendement IFRS 7) : Le groupe souscrit des dérivés de gré à gré avec des banques de première catégorie dans le cadre de conventions qui prévoient de compenser les montants dus et à recevoir en cas de défaillance de l'une des parties contractantes. Ces accords de compensation conditionnels ne répondent pas aux critères de la norme IAS 32 pour permettre la compensation des instruments dérivés actifs et passifs au bilan. Ils entrent cependant dans le champ d'application des informations à fournir au titre de la norme IFRS 7.13 sur la compensation des actifs et passifs financiers. À ce titre, les effets des accords de compensation sont les suivants : montant net des instruments financiers dérivés actifs selon la norme IFRS 7.13 : + 21,7 millions d'euros ;

montant net des instruments financiers dérivés passifs selon la norme IFRS 7.13 : - 4,9 millions d'euros. La juste valeur de 11,5 millions d'euros enregistrée au bilan, relative aux instruments financiers dérivés actifs, concerne principalement les cross currency swaps en dollars américains. Ces derniers ont été mis en place pour couvrir la dette obligataire américaine d'un nominal de 87 millions de dollars US au 30 juin 2020. Ces opérations sont réparties de façon équilibrée sur trois partenaires bancaires de premier rang. Bonduelle - 25

NOTE 5.4 AUTRES ACTIFS FINANCIERS NON COURANTS Les mouvements des valeurs brutes et des pertes de valeur s'analysent de la façon suivante : Acquisition Cession (en milliers d'euros) Au 30/06/2018 ou dotation ou reprise Autres (3) Valeurs brutes (1) Titres de participation (2) 17 135 0 0 0 17 135 Instruments financiers dérivés actifs 13 297 0 0 3 287 16 584 Autres immobilisations financières 5 614 628 (143) (18) 6 080 36 046 629 (143) 3 268 39 800 Pertes de valeur Titres de participation (2) 1 075 0 0 0 1 075 Autres immobilisations financières 206 0 0 0 206 1 281 0 0 0 1 281 Valeurs nettes Titres de participation (2) 16 060 0 0 0 16 060 Instruments financiers dérivés actifs 13 297 0 0 3 287 16 584 Autres immobilisations financières 5 408 628 (143) (18) 5 876 34 765 629 (143) 3 268 38 520 Acquisition Cession (en milliers d'euros) Au 30/06/2019 ou dotation ou reprise Autres (3) Au 30/06/2020 Valeurs brutes (1) Titres de participation (2) 17 135 909 (5) 0 18 039 Instruments financiers dérivés actifs 16 584 0 0 (1 596) 14 988 Autres immobilisations financières 6 082 197 (635) (603) 5 041 39 800 1 106 (640) (2 199) 38 067 Pertes de valeur Titres de participation (2) 1 075 6 616 (5) 0 7 686 Autres immobilisations financières 206 0 0 0 206 1 281 6 616 (5) 0 7 892 Valeurs nettes Titres de participation (2) 16 060 (5 707) 0 0 10 353 Instruments financiers dérivés actifs 16 584 0 0 (1 596) 14 988 Autres immobilisations financières 5 876 197 (635) (603) 4 835 38 519 (5 510) (635) (2 199) 30 175 Les principes de valorisation sont précisés dans la note 1.2. Cette rubrique correspond à la valeur comptable des principaux titres des sociétés non consolidées détenus par le groupe. Elle contient essentiellement la participation du Groupe Bonduelle dans la société Coopérative France Champignon (France) dont le résultat sur l'exercice n'est pas significatif. Conformément à IFRS 10 et 11, cette société n'est pas consolidée (note 1.1 2), le groupe n'en détenant pas le contrôle. La variation de la juste valeur de ces titres est enregistrée dans les capitaux propres. (3) Reclassements et juste valeur des instruments financiers dérivés actifs. NOTE 5.5 INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES Afin de gérer son exposition au risque de change et de taux d'intérêt, le groupe utilise des instruments dérivés conclus de gré à gré. La politique du groupe est de ne pas opérer sur les marchés financiers à des fins spéculatives. 5.5. 1 Dérivés de Taux Couvertures de juste valeur Parmi les emprunts obligataires du groupe émis à taux fixe, deux ont été swappés à taux variable dès l'émission. La tranche EUR de l'USPP émis le 6 juillet 2017 a été swappée en totalité à taux variable. Ces swaps répondent aux critères de la comptabilité de couverture de juste valeur au sens de la norme IAS 39 amendée par IFRS 9. La quote-part de dette sous-jacente et les swaps sont comptabilisés au bilan pour leur valeur de marché. Couvertures de flux de trésorerie En août 2010, le groupe a émis un emprunt obligataire de type USPP de 145 millions de dollars à taux fixe. S'agissant de la quote-part de dette couverte par un instrument dérivé ramenant un taux fixe dollar en taux fixe euro, dans la mesure où les tests prospectifs ont validé l'efficacité de la relation de couverture, les variations de valeur de ces instruments sont enregistrées directement en capitaux propres. Concernant la tranche EUR de l'USPP émis en juillet 2017, des caps ont été mis en place pour se prémunir de la hausse éventuelle des taux d'intêrét. Ceux-ci répondent aux critères de comptabilisation en capitaux propres au sens de l'application de la norme IFRS 9. Couvertures non éligibles à la comptabilité de couverture IFRS La dette du groupe est pour partie composée d'encours de dettes swappées à taux variable. Le groupe est donc exposé aux hausses de taux d'intérêt en euros. Pour couvrir ce risque, le groupe a mis en place des instruments optionnels de type tunnels, ou caps, permettant de se prémunir d'une hausse importante des taux d'intérêt ; ces instruments répondent désormais aux critères de Bonduelle - 26

comptabilisation en capitaux propres au sens de l'application de la norme IFRS 9. Au 30 juin 2020, le groupe n'affiche aucune couverture de taux non éligible à la comptabilité de couverture 5.5. 2 Dérivés de Change Couvertures de juste valeur Le groupe est exposé au risque de variation de valeur en fonction de l'évolution de la parité EUR/USD sur l'emprunt obligataire en dollar américain émis en 2010. Des instruments dérivés : change à terme ou cross currency swap, répondant aux critères de la comptabilité de couverture au sens de la norme IAS 39 amendée par IFRS 9, ont été mis en place pour couvrir ce risque à hauteur de la totalité du nominal résiduel. l'instar des années précédentes, le groupe a mis en place des couvertures de change et de taux sur les financements intra-groupe couvrant les besoins de certaines de ses filiales situées en dehors de la zone euro (Canada, Russie, Brésil, Hongrie, Pologne, USA). Ces financements intra-groupe en devises font l'objet d'une couverture systématique et intégrale du risque de change, de telle sorte que les variations de valeur du sous-jacent (le prêt/emprunt intra-groupe en devises) soient parfaitement et intégralement compensées par les variations de valeur inverses de l'élément de couverture. Typiquement ces couvertures ont été réalisées par le biais de achats ou ventes à terme. Couvertures de flux de trésorerie Les ventes du groupe sont essentiellement libellées en euro. Toutefois, dans certains pays, le groupe peut facturer en devises, pour l'essentiel en dollars américain et canadien, en forint hongrois, en rouble russe et en zloty polonais. Le groupe publie ses comptes en euros, et les variations de valeur de ces devises par rapport à l'euro peuvent avoir un impact sur son résultat consolidé. Pour limiter la sensibilité de son résultat, le groupe met en place des couvertures de flux de trésorerie en négociant des dérivés fermes et optionnels. Les cross currency swaps englobent également une composante « taux d'intérêt » dans la couverture. Lorsqu'il s'agit de couvrir les variations de valeur des flux futurs de trésorerie en les figeant à l'aide d'un taux fixe, ces couvertures sont éligibles à un traitement de type cash flow hedge ; les variations de valeur sont alors enregistrées en capitaux propres, puis recyclées en résultat au fur et à mesure de la survenance des flux couverts. Couvertures non éligibles à la comptabilité de couverture IFRS Certains dérivés mis en place par le groupe en couverture des flux de trésorerie futurs ne répondent pas aux critères de la comptabilité de couverture au sens de la norme IFRS 9. Il s'agit essentiellement de stratégies optionnelles en dehors de la monnaie. Dans ce cas, les variations de valeur sont enregistrées directement en résultat. Instruments dérivés au 30/06/2019 Valeur de marché Valeur comptable (en milliers d'euros) Notionnel Actif Passif Actif Passif Dérivés de taux (A) Couvertures de Flux de trésorerie (1) 423 266 257 2 653 257 2 653 Couvertures de Juste Valeur 216 784 8 114 0 8 114 0 Couvertures non éligibles à la comptabilité de couverture IFRS 0 0 0 0 0 Dont instruments fermes : Swaps 0 0 0 0 0 Dont instruments conditionnels : Caps 0 0 0 0 0 Dont instruments conditionnels : Floors 0 0 0 0 0 Dont Courant 401 222 Dont Non courant 7 970 2 431 Dérivés de change (B) Couvertures de Flux de trésorerie 25 611 303 217 303 217 Dont instruments à terme 12 832 107 61 107 61 Dont instruments optionnels 12 778 197 156 197 156 Couvertures de Juste Valeur 157 639 11 558 235 11 558 235 Couvertures non éligibles à la comptabilité de couverture IFRS 65 609 201 756 201 756 Dont instruments à terme 35 043 133 214 133 214 Dont instruments optionnels 30 566 68 542 68 542 Dont Courant 3 448 1 208 Dont Non courant 8 614 1 TOTAL INSTRUMENTS DÉRIVÉS (A + B) Dont Courant 3 849 1 430 Dont Non courant 16 584 2 432 (1) Y compris caps non actifs Bonduelle - 27

Instruments dérivés au 30/06/2020 (en milliers d'euros) Notionnel Actif Passif Actif Passif Dérivés de taux (A) Couvertures de Flux de trésorerie (1) 427 671 43 2 700 43 2 700 Couvertures de Juste Valeur 200 902 8 927 0 8 927 0 Couvertures non éligibles à la comptabilité de couverture IFRS 0 0 0 0 0 Dont instruments fermes : Swaps 0 0 0 0 0 Dont instruments conditionnels : Caps 0 0 0 0 0 Dont instruments conditionnels : Floors 0 0 0 0 0 Dont Courant 554 575 Dont Non courant 8 416 2 125 Dérivés de change (B) Couvertures de Flux de trésorerie 35 730 728 454 728 454 Dont instruments à terme 21 246 322 268 322 268 Dont instruments optionnels 14 485 406 186 406 186 Couvertures de Juste Valeur 86 530 11 359 720 11 359 720 Couvertures non éligibles à la comptabilité de couverture IFRS 61 128 653 1 074 653 1 074 Dont instruments à terme 36 874 525 551 525 551 Dont instruments optionnels 24 254 128 523 128 523 Dont Courant 6 169 2 248 Dont Non courant 6 571 0 TOTAL INSTRUMENTS DÉRIVÉS (A + B) Dont Courant 6 723 2 823 Dont Non courant 14 988 2 125 Y compris caps non actifs Position nette de change du groupe (hors exposition patrimoniale) 30/06/2019 (en milliers d'euros) USD/EUR HUF/EUR USD/CAD RUB/EUR PLN/EUR AUTRES Position nette avant couverture 2 663 13 640 14 430 (6 739) 4 178 (5 917) Position nette après couverture (1 852) (275) 9 182 (384) 1 436 (1 203) (en milliers d'euros) USD/EUR HUF/EUR USD/CAD RUB/EUR PLN/EUR AUTRES Position nette avant couverture 4 597 17 778 16 427 (7 761) 5 336 (10 659) Position nette après couverture (488) (1 363) (451) (902) (820) (2 077) NOTE 5.6 ENDETTEMENT NET 5.6. 1 Ventilation par nature de l'endettement net Au 30/06/2019 Bonduelle - 28

(en milliers d'euros) Nominal < 6 mois < 1 an 1 à 5 ans > 5 ans Total Dette obligataire USPP 436 525 28 767 0 126 275 299 559 454 601 Dette obligataire EuroPP 0 0 0 0 0 0 Locations Financements 1 957 66 66 913 913 1 957 Autres emprunts auprès des établissements de crédit 168 531 178 35 328 132 915 110 168 531 Emprunts et dettes financières diverses 2 906 903 903 549 549 2 906 Intérêts courus 3 100 3 100 0 0 0 3 100 Concours bancaires courants 56 918 56 918 0 0 0 56 918 Total endettement Brut avant dérivés 669 936 89 933 36 297 260 652 301 131 688 012 Dérivés - Passifs 0 1 318 112 2 431 0 3 862 Dont dérivés couvrant une dette en fair value hedge 0 0 0 0 0 0 Dont autres dérivés 0 1 318 112 2 431 0 3 862 Total endettement Brut après juste valeur des 0 91 251 36 409 263 083 301 131 691 874 instruments dérivés Dérivés - Actifs 0 3 702 147 10 228 6 355 20 433 Dont dérivés couvrant une dette en fair value hedge 0 3 241 0 10 002 6 355 19 599 Dont autres dérivés 0 461 147 226 0 834 VMP 286 286 0 0 0 286 Disponibilités 16 407 16 407 0 0 0 16 407 TOTAL ENDETTEMENT NET 70 856 36 261 252 855 294 775 654 748 Au 30/06/2020 (en milliers d'euros) Dette obligataire USPP 411 592 29 410 0 167 243 232 488 429 141 Dettes de location 84 227 10 712 8 935 44 602 19 978 84 227 Autres emprunts auprès des établissements de crédit 186 872 5 854 42 246 138 772 0 186 872 Emprunts et dettes financières diverses 1 276 194 194 887 0 1 276 Intérêts courus 2 575 2 575 0 0 0 2 575 Concours bancaires courants 34 544 34 544 0 0 0 34 544 Total endettement Brut avant dérivés 721 086 83 289 51 376 351 504 252 466 738 636 Dérivés - Passifs 0 1 910 913 2 125 0 4 948 Dont dérivés couvrant une dette en fair value hedge 0 720 0 0 0 720 Dont autres dérivés 0 1 190 913 2 125 0 4 228 Total endettement Brut après juste valeur des 0 85 199 52 289 353 629 252 466 743 583 instruments dérivés Dérivés - Actifs 0 2 619 4 105 8 000 6 987 21 711 Dont dérivés couvrant une dette en fair value hedge 0 1 504 3 839 7 957 6 987 20 287 Dont autres dérivés 0 1 115 266 43 0 1 424 VMP 178 178 0 0 0 178 Disponibilités 6 460 6 460 0 0 0 6 460 TOTAL ENDETTEMENT NET 715 234 TOTAL ENDETTEMENT NET - HORS IFRS 16 631 007 5.6. 2 Ventilation par taux des dettes financières nettes (en milliers d'euros) 30/06/2019 Dette financière nette - Hors IFRS 16 654 748 631 007 Avant couverture de taux Taux fixe 462 564 433 428 Taux variable 192 185 197 579 Après couverture de taux Taux fixe 521 882 445 471 Taux variable 132 866 185 537 Bonduelle - 29

5.6. 3 Ventilation par devise des dettes financières nettes (en milliers d'euros)/ (-) = disponibilités 30/06/2019 EUR 459 888 442 160 USD 178 750 178 303 CAD 17 492 6 873 HUF 9 681 8 398 RUB (26 927) (12 050) BRL 5 851 3 215 PLN 7 504 2 621 KZT 2 510 1 488 TOTAL ENDETTEMENT NET - HORS IFRS 16 654 748 631 007 5.6. 4 Endettement net (y compris instruments dérivés) et gearing Dettes de Variations de Variations de Juste Valeur location au Écarts de 30/06/2019 Augmentation (Diminution) Juste Valeur des Autres (1) 1er Juillet conversion de la dette instruments 2019 dérivés Passifs financiers 691 874 0 19 048 (49 603) (492) 1 130 (100) (2 500) 659 356 Dettes de location 0 91 440 18 606 (21 005) 0 0 (1 155) (3 659) 84 227 Placements et derivés actifs 37 126 0 0 (7 615) 0 1 315 (2 570) 92 28 349 Endettement net (A) 654 748 91 440 37 653 (62 993) (492) (186) 1 315 (6 251) 715 234 Endettement net - Hors IFRS 16 654 748 0 19 048 (41 988) (492) (186) 2 470 (2 593) 631 007 Capitaux propres totaux (B) 724 972 709 868 Capitaux employés (A+B) 1 379 720 1 425 103 Gearing (A/B) 90,3% 100,8% le poste "autres" correspond essentiellement au reclassement des anciens contrats IAS 17 dans les dettes de location (cf note 1.1.1.), à la variation des intérêts courus et à des modifications de contrats sans impact cash pour les dettes de location. 5.6. 5 Valeur de marché des actifs et passifs financiers hors dérivés Pour tous les autres actifs et passifs non repris dans ces tableaux, valeur de marché et valeur comptable correspondent à la valeur nominale. Au 30/06/2019 (en milliers d'euros) Valeur nominale Valeur de marché Valeur comptable Passifs Dettes Dette obligataire USPP 436 525 464 020 454 601 Dette obligataire EuroPP 0 0 0 Emprunts auprès des établissements de crédit 170 487 170 487 170 487 Emprunts et dettes financières diverses 2 906 2 906 2 906 Intérêts courus 3 100 3 100 3 100 Concours bancaires courants 56 918 56 918 56 918 TOTAL 669 936 697 431 688 012 Dont Dette Couverte en Juste valeur 237 177 223 798 Dont Dette Couverte en Flux de Trésorerie 318 204 318 204 Actifs Disponibilités et VMP 16 693 16 693 16 693 TOTAL 16 693 16 693 16 693 Au 30/06/2020 (en milliers d'euros) Valeur nominale Valeur de marché Valeur comptable Passifs Dettes Dette obligataire USPP 411 592 439 725 429 141 Dettes de location 84 227 84 227 84 227 Emprunts auprès des établissements de crédit 186 872 186 872 186 872 Emprunts et dettes financières diverses 1 276 1 276 1 276 Intérêts courus 2 575 2 575 2 575 Concours bancaires courants 34 544 34 544 34 544 TOTAL 721 086 749 219 738 636 Dont Dette Couverte en Juste valeur 219 521 208 938 Dont Dette Couverte en Flux de Trésorerie 247 985 247 985 Actifs Disponibilités et VMP 6 638 6 638 6 638 TOTAL 6 638 6 638 6 638 Bonduelle - 30

5.6. 6 Échéancier de la dette obligataire < 1 an 1 à 5 ans > 5 ans Échéance Notionnel Devises Nominal Intérêts * Nominal Intérêts * Nominal Intérêts * Nominal Intérêts * Émissions publiques Émissions privées 2022 145 000 USD 22 612 2 849 45 224 2 279 0 0 67 836 5 128 2022 15 175 EUR 3 035 362 6 070 290 0 0 9 105 653 2027 150 000 EUR 0 2 640 60 000 9 507 90 000 2 377 150 000 14 524 2027 50 000 USD 0 1 719 17 860 6 191 26 790 1 548 44 651 9 458 2029 140 000 EUR 0 2 597 28 000 10 409 112 000 5 212 140 000 18 218 * Montants exprimés en euros et avant éventuelle couverture de taux. Au 30 juin 2020 Les émissions sont soumises à des covenants financiers, principalement une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut sur remboursement de dette financière (cross default) et en cas de non-respect des ratios suivants : ratio de dettes long terme sur capitaux permanents inférieur ou égal à 0,60 ;

ratio d'actifs courants consolidés sur passifs courants consolidés supérieur ou égal à 1,10. Au 30 juin 2020, le groupe respecte ces covenants financiers. 5.6. 7 Liquidités Le RCF (Revolving Credit Facility), d'un montant total de 300 millions d'euros et d'une maturité finale juillet 2021, est utilisé à hauteur de 85 millions d'euros au 30 juin 2020. Par ailleurs, à cette même date, le groupe bénéficie de plusieurs ouvertures de crédits bancaires confirmées à échéances allant jusqu'à 2 ans portant le montant des lignes bancaires confirmées (y compris RCF) à 440 millions d'euros (idem juin 2019) utilisées à hauteur de 91 millions d'euros au 30 juin 2020. Les tirages réalisés dans le cadre des lignes de crédits bancaires (y compris RCF) confirmées à plus d'un an, sont classés au bilan consolidé en dettes financières non courantes. Par ailleurs, dans une logique de recherche constante d'optimisation de ses financements, Bonduelle a mis en place un programme de titres de créances négociables à court terme (Neu CP) de 300 millions d'euros. L'émission inaugurale a été réalisée le 29 juillet 2020 à des conditions particulièrement compétitives, soulignant une nouvelle fois la confiance des investisseurs dans la solidité financière du groupe. Ce programme, permettant d'accéder à une nouvelle ressource de financement court terme désintermédiée et flexible, se substitue à des lignes de financement confirmées qui restent disponibles pour le groupe. 6. Impôt sur le résultat NOTE 6.1 IMPOT SUR LE RESULTAT 6.1. 1 Analyse de la charge nette d'impôts La charge totale d'impôts sur les bénéfices s'analyse comme suit : Au 30/06/2019 Taux d'impôt moyen : 22,1% 28,1% Bonduelle - 31

6.1. 2 Rapprochement entre la charge d'impôts et le résultat avant impôt (en milliers d'euros) Au 30/06/2019 % Résultat net part du groupe 72 617 54 620 Intérêts minoritaires (44) (18) Résultat net des sociétés mises en équivalence 48 80 Charge d'impôt 20 555 21 348 RÉSULTAT AVANT IMPÔT 93 176 76 030 Charge d'impôt théorique (1) 32 081 34,43% 26 177 34,43% Rapprochement : Différences permanentes (1 918) -2,1% (253) -0,3% Différentiel de taux (pays étrangers) (2) (8 947) -9,6% (7 321) -9,6% Incidence des déficits reportables et autres (661) -0,7% 2 744 3,6% CHARGE RÉELLE D'IMPÔT 20 555 22,1% 21 348 28,1% En France, la contribution exceptionnelle sur l'impôt à laquelle le groupe est assujetti est de 3,3 % pour l'exercice 2019-2020. Le taux théorique de l'impôt, y compris cette contribution exceptionnelle, est donc de 34,43 % en 2019-2020. Les principaux pays contributeurs au différentiel de taux d'imposition sont le Canada, la Hongrie et la Russie. Au 30 juin 2020, le montant de l'impôt versé est de 27 157 milliers d'euros. 6.1. 3 Impôts différés (en milliers d'euros) Provisions et immobilisations Marges sur stocks Déficits reportables (1) Amortissements dérogatoires et provisions réglementées Autres (2) ACTIF (PASSIF) NET D'IMPÔTS DIFFÉRÉS En raison des perspectives bénéficiaires des sociétés concernées. Variation d'impôts due aux retraitements d'instruments financiers. (en milliers d'euros) À L'OUVERTURE Acquisitions et cessions de filiales Impôts imputés au compte de résultat Impôts imputés directement en capitaux propres Autres variations (1) À LA CLÔTURE (1) Écarts de conversion et transfert de poste à poste. Au 30/06/2019 3 404 2 590 414 472 14 535 20 802 (14 636) (14 785) 2 527 2 370 6 244 11 450 Au 30/06/2019 1 805 6 244 0 0 2 604 5 506 1 740 (228) 95 (72) 6 244 11 450 Les impôts différés actifs relatifs aux déficits fiscaux reportables sont reconnus sur la base de business plans établis sur un horizon raisonnable et dans la mesure où l'existence même de ces déficits fiscaux ne fait l'objet d'aucune incertitude. Les reports déficitaires pour lesquels aucun impôt différé actif n'a été comptabilisé en raison d'une récupération incertaine liée au manque de visibilité sur la profitabilité future ou d'une remise en cause possible par l'administration locale s'élèvent, à taux courants, au 30 juin 2020 à 209,5 millions d'euros, contre 218,8 millions d'euros au 30 juin 2019. 7. Résultat par action Le dividende proposé à l'Assemblée Générale du 3 décembre 2020 est de 0,40 euro par action. Au 30 juin 2020, le capital de Bonduelle SCA se compose de 32 538 340 actions d'une valeur nominale de 1,75 euro (cf 5.4 - Variation des capitaux propres consolidés). (en milliers d'euros) Au 30/06/2019 Au 30/06/2020 Résultat net part du groupe 72 617 54 620 Nombre d'actions retenues pour le calcul : • Du résultat net 32 093 796 31 961 451 • Du résultat net dilué 32 414 447 32 462 281 Résultat par action (en euros) • De base 2,26 1,71 • Dilué (1) 2,24 1,68 La dilution s'explique principalement par la probabilité d'exercice des plans de stocks-options et les plans d'attributions gratuites d'actions. Compte tenu des actions d'autocontrôle affectées à l'objectif de couverture de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution d'actions, le risque de dilution est limité. Bonduelle - 32

8. Immobilisations incorporelles et corporelles NOTE 8.1 GOODWILL Le poste goodwill varie de la façon suivante : Acquisition ou Cession, sortie (en milliers d'euros) Au 30/06/2018 dotation ou reprise Autres (1) Au 30/06/2019 VALEUR BRUTE 461 800 11 775 0 8 305 481 881 Perte de valeur VALEUR NETTE 461 800 11 775 0 8 305 481 881 Acquisition ou Cession, sortie (en milliers d'euros) Au 30/06/2019 dotation ou reprise Autres (1) VALEUR BRUTE 481 881 0 0 1 303 483 183 Perte de valeur VALEUR NETTE 481 881 0 0 1 303 483 183 (1) Écarts de conversion. Les unités génératrices de trésorerie (UGT) présentant des indicateurs de perte de valeur, ou comprenant un goodwill, ont fait l'objet d'un test de dépréciation en 2020. Selon les UGT et en fonction de la pertinence des hypothèses et des références comparables disponibles sur le marché, la valeur recouvrable des actifs retenue par le groupe est une valeur d'utilité ou une valeur de marché. Les principales hypothèses retenues pour la détermination des valeurs d'utilité de chaque UGT sont décrites en note 1.2 1. Les résultats des tests de dépréciation 2020 n'ont pas conduit à constater une dépréciation des goodwill. Le groupe a analysé la sensibilité de la valeur obtenue en fonction de 3 paramètres essentiels à l'approche de la valorisation : taux d'actualisation des flux de trésorerie ;

taux de croissance à long terme ;

taux de marge opérationnelle. Les UGT considérées sensibles à une de ces trois variables sont celles dont la hausse supérieure à 1 point du taux d'actualisation, ou la baisse supérieure à 0,5 point du taux de croissance à long terme, ou la baisse supérieure à 1 point du taux de marge opérationnelle, entraînerait une dépréciation. Aucune variation dans ces proportions du taux d'actualisation, du taux de croissance à long terme ou du taux de marge opérationnelle ne se traduirait par une dépréciation d'UGT. Au 30 juin 2020, la valeur nette par UGT s'établie de la façon suivante : Acquisition ou Cession, sortie Goodwill par UGT Au 30/06/2019 dotation ou reprise Autres (1) Europe / conserve et surgelé 73 913 0 0 (416) 73 496 Europe / frais prêt à l'emploi 73 160 0 0 0 73 160 Europe orientale / conserve et surgelé 13 993 0 0 (1 397) 12 597 Amérique du Nord et du Sud / conserve et surgelé 46 790 0 0 (1 316) 45 474 Amérique du Nord et du Sud / frais prêt à l'emploi 274 025 0 0 4 431 278 457 Total 481 881 0 0 1 303 483 183 (1) Écarts de conversion Bonduelle - 33

NOTE 8.2 AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Les mouvements des valeurs brutes et pertes de valeur s'analysent de la façon suivante : Acquisition ou Cession, sortie (en milliers d'euros) Au 30/06/2018 dotation ou reprise Autres (1) Au 30/06/2019 Valeurs brutes Marques, brevets et licences 25 775 10 360 0 250 36 385 Logiciels 66 693 4 392 (20) 1 377 72 442 Autres 8 527 118 0 217 8 861 Immobilisations en cours 1 992 2 019 0 (1 248) 2 763 102 988 16 890 (20) 595 120 452 Amortissements et pertes de valeur Marques, brevets et licences 1 777 11 0 1 1 789 Logiciels 56 307 4 676 (20) 57 61 019 Autres 510 19 0 17 546 58 593 4 706 (20) 75 63 354 Valeurs nettes Marques, brevets et licences 23 998 34 596 Logiciels 10 387 11 423 Autres 8 017 8 315 Immobilisations en cours 1 992 2 763 44 394 57 098 (1) Écarts de conversion et transfert de poste à poste. Acquisition ou Cession, sortie (en milliers d'euros) Au 30/06/2019 dotation ou reprise Autres (1) Au 30/06/2020 Valeurs brutes Marques, brevets et licences 36 385 16 0 (358) 36 043 Logiciels 72 442 3 739 (10) (804) 75 368 Autres 8 861 0 0 (201) 8 660 Immobilisations en cours 2 763 3 002 (2) 606 6 369 120 452 6 757 (13) (756) 126 440 Amortissements et pertes de valeur Marques, brevets et licences 1 789 5 0 (2) 1 792 Logiciels 61 019 5 044 (10) (190) 65 863 Autres 546 46 0 (285) 307 63 354 5 095 (10) (478) 67 961 Valeurs nettes Marques, brevets et licences 34 596 34 251 Logiciels 11 423 9 505 Autres 8 315 8 353 Immobilisations en cours 2 763 6 369 57 098 58 478 (1) Écarts de conversion et transfert de poste à poste. Les immobilisations incorporelles à durée de vie infinie, correspondent aux marques, detenues par le groupe et se répartissent comme suit : Cession, Acquisition ou sortie ou Marques par UGT Marque Au 30/06/2019 dotation reprise Autres (1) Europe / conserve et surgelé Cassegrain 20 215 0 0 0 20 215 Europe orientale / conserve et surgelé Globus 1 500 0 0 0 1 500 Amérique du Nord et du Sud / conserve et surgelé Artic Garden 2 125 0 0 (27) 2 098 Amérique du Nord et du Sud / conserve et surgelé Del Monte 10 484 0 0 (295) 10 189 Total 34 324 0 0 (323) 34 002 (1) Écarts de conversion Bonduelle - 34

NOTE 8.3 IMMOBILISATIONS CORPORELLES Les mouvements des valeurs brutes et pertes de valeur s'analysent de la façon suivante : Cession, Acquisition ou sortie (en milliers d'euros) Au 30/06/2018 dotation (1) ou reprise Autres (2) Au 30/06/2019 Valeurs brutes Terrains 52 849 5 048 (151) 758 58 505 Constructions 485 298 13 286 (3 160) 12 642 508 067 Installations techniques, outillages et matériels industriels (3) 942 211 31 806 (18 792) 50 988 1006 213 Autres 62 851 5 823 (2 009) 1705 68 370 Immobilisations en cours 44 458 48 385 (233) (47 247) 45 364 1 587 668 104 347 (24 343) 18 847 1 686 519 Amortissements Terrains Constructions Installations techniques, outillages et matériels industriels Autres Immobilisations en cours 12 307 930 ( 29) 20 13 229 320 127 22 151 (2 812) 2 579 342 044 705 471 56 461 (17 405) 7 245 751 773 46 961 5 383 (1 896) 377 50 825 0 0 0 0 0 1 084 866 84 925 (22 142) 10 221 1 157 871 Pertes de valeur Terrains 163 0 0 0 163 Constructions 66 200 0 1 268 Installations techniques, outillages et matériels industriels 331 694 ( 605) 1 421 Autres 0 5 ( 5) 0 0 Immobilisations en cours 162 20 0 0 183 722 919 ( 610) 2 1 034 Valeurs nettes Terrains Constructions Installations techniques, outillages et matériels industriels Autres Immobilisations en cours 40 379 45 114 165 105 165 755 236 409 254 018 15 891 17 545 44 296 45 181 502 080 527 614 Les investissements relatifs aux acquisitions d'actifs isolés pour le site de Belgorod (Russie) et Lebanon (USA) s'élévent respectivement à 6 638 et 9 991 milliers d'euros. Ecarts de conversion et transfert de poste à poste. Dont 66 % en zone Europe en 2018-2019. Les immobilisations acquises ou refinancées par crédit-bail s'élèvent en valeurs brutes et nettes respectivement à 42,6 et 3,2 millions d'euros au 30 juin 2019. Bonduelle - 35

Cession, Acquisition ou sortie (en milliers d'euros) Au 30/06/2019 dotation ou reprise Autres (1) Au 30/06/2020 Valeurs brutes Terrains 58 505 374 ( 68) ( 192) 58 618 Constructions 508 067 10 330 ( 674) (2 826) 514 897 Installations techniques, outillages et matériels industriels (2) 1006 213 30 339 (14 779) 10 825 1 032 597 Autres 68 370 4 050 (1 090) 999 72 329 Immobilisations en cours 45 364 46 140 (134) (41 628) 49 742 1 686 519 91 233 (16 746) (32 822) 1 728 184 Amortissements Terrains 13 229 820 0 ( 21) 14 028 Constructions 342 044 21 761 ( 674) (7 577) 355 554 Installations techniques, outillageset matériels industriels 751 773 56 382 (14 454) (14 868) 778 833 Autres 50 825 6 324 (1 095) ( 854) 55 200 Immobilisations en cours 0 0 0 0 0 1 157 871 85 287 (16 222) (23 320) 1 203 615 Pertes de valeur Terrains 163 0 0 0 163 Constructions 268 7 0 3 278 Installations techniques, outillageset matériels industriels 421 0 (79) 5 348 Autres 0 0 0 0 0 Immobilisations en cours 183 0 (20) 0 162 1 034 7 (99) 8 951 Valeurs nettes Terrains 45 114 44 428 Constructions 165 755 159 065 Installations techniques, outillageset matériels industriels 254 018 253 416 Autres 17 545 17 129 Immobilisations en cours 45 181 49 580 527 614 523 618 Ecarts de conversion et transfert de poste à poste (dont reclassement crédit-bail en droits d'utilisation). Dont 65 % en zone Europe en 2019-2020. Bonduelle - 36

NOTE 8.4 DROITS D'UTILISATION Pour la première application d'IFRS16, voir note 1.1.1. Par ailleurs, s'agissant des contrats de location, en 2019, les montants d'actifs relatifs sont reconnus en application d'IAS 17 et sont présentés au sein des immobilisations corporelles (Note 8.3). Conformément à IFRS16, ces contrats sont reclassés en droits d'utilisation à partir du 1er juillet 2019. Bilan Cession, d'ouverture au Acquisition ou sortie (en milliers d'euros) Au 30/06/2019 01/07/2020 dotation ou reprise Autres (1) Valeurs brutes Terrains 0 15 737 3 609 (24) (4 278) 15 043 Constructions 0 57 453 4 480 0 1 223 63 156 Installations techniques, outillages 0 8 134 7 067 ( 842) 6 598 20 957 et matériels industriels Autres 0 10 982 3 572 ( 260) (5 485) 8 809 0 92 307 18 727 (1 126) (1 942) 107 965 Amortissements Terrains 0 0 1 889 0 ( 142) 1 747 Constructions 0 0 9 788 0 999 10 787 Installations techniques, outillages 0 0 6 110 ( 694) 3 054 8 470 et matériels industriels Autres 0 0 4 071 ( 196) ( 581) 3 293 0 0 21 857 ( 890) 3 330 24 296 Pertes de valeur Terrains 0 0 0 0 0 0 Constructions 0 0 0 0 0 0 Installations techniques, outillages 0 0 0 0 0 0 et matériels industriels Autres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Valeurs nettes Terrains 13 297 Constructions 52 369 Installations techniques, outillageset matériels industriels 12 487 Autres 5 516 83 669 (1) Ecarts de conversion et transfert de poste à poste (dont reclassement crédit-bail en droits d'utilisation). Les principaux contrats correspondent à des locations d'usines, de sièges sociaux et de terres agricoles, dont les principales caractéristiques et modalités d'évaluation sont les suivantes : locations d'usines : les sociétés américaines ont conclu des contrats de location de bâtiments pour certaines usines. La durée de ces contrats a été estimée en utilisant la durée contractuelle ;

bureaux administratifs : la durée de ces contrats a été estimée en tenant compte de la durée légale des contrats. Le groupe a estimé qu'à l'expiration du contrat de bail, les pénalités ou coûts annexes n'étaient pas suffisamment significatifs pour engendrer une obligation implicite de rester dans les lieux. La durée des contrats s'échelonne entre des durées d'1 an (contrats renouvelables) à 15 ans ;

terres agricoles : afin de cultiver des produits agricoles certaines de nos entités de productrion en Europe et aux Etats-Unis louent des terrains sur des durées de 5 à 100 ans. Bonduelle - 37

9. Autres provisions et passifs éventuels NOTE 9.1 AUTRES PROVISIONS Reprises Reprises (en milliers d'euros) 30/06/2019 Dotation utilisées non utilisées Autre (2) Risques commerciaux 1 843 100 (105) (564) 0 1 275 Risques fiscaux 582 0 0 0 (582) 0 Risques sociaux (1) 10 322 1 482 (140) (83) (58) 11 523 Restructurations et réorganisations 1 164 700 (261) (25) 28 1 606 Risques agro-industriels 1 481 1 973 (589) (854) (11) 1 999 Autres risques 1 577 1 352 (21) (940) 103 2 071 16 969 5 607 (1 116) (2 466) (520) 18 475 (en milliers d'euros) Courant Non courant Risques commerciaux 798 477 1 275 Risques sociaux (1) 4 997 6 526 11 523 Restructurations et réorganisations 157 1 449 1 606 Risques agro-industriels 1 613 386 1 999 Autres risques 112 1 959 2 071 7 677 10 798 18 475 La provision concerne principalement une provision pour le régime de workers' compensation. Voir note 1.2.13. Écarts de conversion et transferts de poste à poste. Dont reclassement des risques fiscaux en dette d'impôt conformément à IFRIC 23. NOTE 9.2 RISQUES ET LITIGES Bonduelle peut être impliqué dans un certain nombre de procédures judiciaires, arbitrales et litiges dans le cadre de l'exercice normal de son activité et peut également faire l'objet de certaines demandes et/ou actions en justice qui dépassent le cadre du cours ordinaire de son activité. Le montant des provisions retenu est fondé sur l'appréciation par Bonduelle du niveau de risque au cas par cas et dépend notamment de l'appréciation du bien-fondé des demandes, de l'évolution des procédures et/ou litiges et des arguments de défense présentés, étant précisé que la survenance d'événements en cours de procédure peut entraîner à tout moment une réappréciation du risque. Au 30 juin 2020, aucun nouveau litige autre que ceux liés à l'activité courante n'est à signaler. NOTE 9.3 ENGAGEMENTS CONDITIONNELS ET EVENTUALITES (en milliers d'euros) Au 30/06/2019 Engagements donnés Avals et cautions donnés (nets des utilisations) 56 420 39 251 Engagements reçus Avals et cautions reçus (nets des utilisations) 6 668 6 075 Les engagements correspondent à la couverture de nos activités courantes. Environnement Les activités du groupe ne génèrent pas de passifs majeurs en termes d'environnement. Le groupe fait face ponctuellement aux charges engendrées par la remise en état des sites industriels fermés. Gaz à effet de serre : En l'absence de traitement comptable IFRS défini, les quotas de gaz à effet de serre ne font pas l'objet d'une comptabilisation dans les comptes consolidés. Les émissions du Groupe Bonduelle certifiées et restituées sont de 16 680 TCO2 au titre de l'année 2019. Grâce aux économies d'énergie réalisées sur ses sites depuis 2008, à titre d'exemple, l'usage de vapeur d'origine biomasse sur le site d'Estrées-Mons opérationnel en 2015 a permis de diviser par 2 les émissions de gaz à effet de serre du groupe soumises à l'Emission Trading System (ETS), Bonduelle dispose d'un excédent de quotas disponibles sur son compte qui lui permet de ne pas avoir recours à un achat sur le marché des quotas. Aucune provision significative pour garantie ou pour risques en matière d'environnement n'a été comptabilisée au 30 juin 2020. 10. Autres informations NOTE 10.1 HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES La loi française a institué un contrôle légal de caractère permanent par deux Commissaires aux Comptes indépendants. La vérification de la régularité, de la sincérité et de l'image fidèle des comptes constitue l'objectif principal de ce contrôle. Bonduelle - 38

Les Commissaires aux Comptes sont nommés par l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires pour une durée de six exercices et sont rééligibles. Bonduelle SCA a pour Commissaires aux Comptes : Mazars Représenté par M. Vincent Rambaux, 61 rue Henri Regnault - 92400 COURBEVOIE. Deloitte & Associés Représenté par M. Pierre-Marie Martin, 67 rue de Luxembourg - 59777 EURALILLE. Il n'existe ni dépendance juridique, ni dépendance économique entre eux. Le mandat des Commissaires aux Comptes nommés par l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 6 décembre 2018 se poursuivra jusqu'à l'Assemblée Générale devant statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2024. Le tableau ci-dessous détaille les honoraires des Commissaires aux Comptes du groupe correspondant aux prestations effectuées au titre des exercices 2018-2019 et 2019-2020. Mazars Deloitte & Associés Total 2018-2019 2018-2019 2018-2019 (en milliers d'euros) Montant % Montant % Montant % Montant % Montant % Montant % Certification des comptes consolidés 723 97% 985 98% 850 75% 547 84% 1 573 84% 1 532 92% et statutaires Autres prestations connexes aux missions 6 1% 2 0% 52 5% 52 8% 57,565 3% 53 3% de certification Total des honoraires relatifs à des 729 98% 986 98% 902 79% 599 92% 1 631 87% 1585 95% prestations d'audit Prestations fiscales 12 2% 18 2% 182 16% 18 3% 194 10% 36 2% Autres 5 1% 5 0% 52 5% 36 6% 57 3% 41 2% Total des honoraires relatifs à des 17 2% 23 2% 234 21% 54 8% 251 13% 77 5% prestations autres que l'audit TOTAL 746 100% 1 009 100% 1 136 100% 653 100% 1 882 100% 1 662 100% Les prestations autres que l'audit réalisé par les Commissaires aux Comptes du Groupe Bonduelle correspondent essentiellement à des prestations fiscales réalisées dans des pays hors Union européenne, afin de permettre aux filiales de répondre à leurs obligations déclaratives locales. Ils font l'objet, le cas échéant, d'une autorisation par le Conseil de Surveillance et d'une revue annuelle conformément à l'article L.823-19 du Code de commerce. NOTE 10.2 TRANSACTIONS AVEC LES PARTIES LIEES 10.2. 1 Filiales et sociétés associées La liste des filiales et sociétés associées du groupe figure à la note 10.4. Les transactions entre la société mère et ses filiales ainsi que celles entre les filiales sont éliminées lors de la consolidation. Ces transactions correspondent à la fourniture de matières premières et produits finis ainsi qu'à des prestations de services, notamment informatique et ressources humaines, et des intérêts financiers. Les transactions avec les sociétés Huerta Gama et Bonduelle Espagnola sont non significatives pour le groupe. Pour la société mise en équivalence OP OASI, les principales transactions réalisées, ainsi que les créances et les dettes vis-à-vis de cette dernière sont les suivantes : (en milliers d'euros) Au 30/06/2019 Au 30/06/2020 Bilan Clients 3 555 4 240 Fournisseurs 13 605 11 797 Compte de résultat Ventes 3 147 2 845 Achats (82 199) (72 874) Les transactions avec les autres parties liées sont non significatives. 10.2. 2 Organes de direction et de contrôle Ils sont constitués des organisations suivantes : la Gérance, Pierre et Benoît Bonduelle SAS ; le Conseil de Surveillance, constitué de 8 membres ; le Chief Executive Board (CEB), composé du Directeur général et des 3 Directeurs généraux adjoints ; Bonduelle - 39

4. le Group Management Committee (GMC), constitué de 12 membres au 30 juin 2020, incluant les membres du CEB. Le compte courant créditeur avec Pierre et Benoît Bonduelle SAS s'élève à 8 374 milliers d'euros. Il n'y a pas d'autre engagement vis-à-vis de cette dernière 10.2. 3 Rémunérations des dirigeants et mandataires sociaux Avantages à court terme Ils se composent : de la rémunération de la Gérance, déterminée par l'article 17 des Statuts de la société, au titre de laquelle il a été versé la somme de 1 815 milliers d'euros pour l'exercice 2019-2020 ;

2019-2020 ; des jetons de présence perçus par les membres du Conseil de Surveillance, au cours de l'exercice 2019-2020, pour la somme de 72 milliers d'euros. Cette rémunération est fixée par l'Assemblée Générale ;

2019-2020, pour la somme de 72 milliers d'euros. Cette rémunération est fixée par l'Assemblée Générale ; des rémunérations brutes fixes et variables versées au Group Management Committee . Le Conseil d'Administration fixe la rémunération du Président et du Directeur général de Bonduelle SA sur proposition du Comité des Rémunérations. La partie variable des rémunérations est basée sur l'évolution des performances du groupe et des filiales en matière, notamment, de progression du chiffre d'affaires et de la rentabilité. Le Président non executif de Bonduelle SA ne bénéficie pas de rémunération variable. (en euros) 2018-2019 2019-2020 Nombre de membres composant le GMC* (ex- Comité Exécutif) au 30 juin 2020 12 12 Rémunérations brutes versées au GMC* (ex- Comité Exécutif) 5 171 061 5 461 760 (*) Group Management Committee Avantages postérieurs à l'emploi En application du décret du 9 janvier 2012, le groupe a mis en place un contrat de retraite supplémentaire à cotisations définies (dit contrat article 83) pris en charge pour une très large partie par les bénéficiaires concernés et pour solde par le groupe. Ce régime bénéficie à l'ensemble des cadres affiliés à l'AGIRC, ayant une rémunération annuelle brute supérieure à 4 plafonds annuels de la Sécurité sociale. La rémunération de référence fixée par le régime concerné et servant à calculer les droits des bénéficiaires est constituée par la rémunération annuelle de base et le variable. Est exclue de cette rémunération de référence toute somme qui ne peut être qualifiée de salaire au sens de l'article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale et qui pourrait ultérieurement revêtir une telle qualification. Les droits s'acquièrent mensuellement. Les cotisations servant au financement du contrat de retraite à cotisations définies s'élèvent à un montant correspondant à 8 % de la rémunération de référence, calculé dans la limite des tranches A, B et C. Ces cotisations sont prises en charge à 62,5 % par la société et à 37,5 % par le bénéficiaire. Concernant les charges fiscales et sociétés associées à la charge de la société, il est précisé que : la limite fiscale se situe à 8 % de la rémunération brute annuelle limitée à 8 fois le PASS (plafond annuel de la Sécurité sociale). Les deux cotisations (employeur et salarié) sont à prendre en compte ;

la limité sociale se situe à 5 % de la rémunération brute annuelle limitée à 5 fois le PASS. Seule la cotisation patronale est considérée ;

le forfait social de 20 % est dû par l'entreprise sur la part de cotisation dans la limite de l'enveloppe sociale. Au-delà, la cotisation est réintégrée dans le salaire et soumise à charges sociales. La contribution de la société Bonduelle SA au titre de ce contrat pour l'exercice 2019-2020 est non significative. Autres avantages à long terme Néant. Indemnités de fin de contrat de travail Les avantages sont constitués des indemnités de fin de carrière et des médailles du travail dont bénéficient l'ensemble des salariés au titre des conventions collectives rattachées à leurs contrats de travail. Au titre de l'exercice 2019-2020, ils représentent une somme de 1 172 milliers d'euros pour les membres du GMC. Paiements en actions Plans d'actions attribuées antérieurement.

Les actions attribuées aux membres du Group Management Committee au titre des plans d'attributions gratuites d'actions antérieurs sont décrites en note 4.3 de l'annexe aux comptes consolidés. Les attributions gratuites sur les actions de la société intervenues au cours de l'exercice pour l'ensemble des membres du Group Management Committee sont décrites en note 4.3 de l'annexe aux comptes consolidés. Attributions gratuites effectives d'actions du Group Management Committee : au 30 juin 2020, 13 605 actions ont été acquises par les membres du Group Management Committee . Bonduelle - 40

Par ailleurs, il n'y a pas eu d'acquisition par la société en vue d'une cession à ses salariés, ni de cession par la société à ses salariés de ses propres actions, hors attributions gratuites effectives d'actions. Le Groupe Bonduelle adhère aux principes du Code Afep-Medef en matière de rémunération. NOTE 10.3 ÉVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE Néant NOTE 10.4 LISTE DES SOCIETES DU GROUPE Les sociétés du groupe ont été consolidées de la façon suivante : Bonduelle - 41

Principales activités % d'intérêts % contrôle % d'intérêts 30/06/2019 30/06/2020 30/06/2020 1. PAR INTÉGRATION GLOBALE France Bonduelle SA Holding /Centrale de trésorerie 100,00% 100,00% 100,00% SAS Champiloire Holding 100,00% 100,00% 100,00% Sud Ouest Légumes Alliance - Soléal SAS Conserve / Surgelé 47,85 % 100,00% 100,00% Bonduelle Frais Traiteur SAS Holding 100,00% 100,00% 100,00% Bonduelle Frais France SAS Frais 100,00% 100,00% 100,00% Bonduelle Traiteur International SAS Frais 100,00% 100,00% 100,00% Bonduelle Europe Long Life SAS Conserve / Surgelé 100,00% 100,00% 100,00% Bonduelle Development SAS Conserve / Surgelé 100,00% 100,00% 100,00% SCA Cultures France Champignon Conserve / Surgelé 100,00% 100,00% 100,00% SAS Champignonnières des Roches Conserve / Surgelé 100,00% 100,00% 100,00% SCA Champignonnières de l'Est Conserve / Surgelé 100,00% 100,00% 100,00% SAS Champignonnières de la Vienne Conserve / Surgelé 100,00% 100,00% 100,00% SCA Champignonnières de Rou Marson Conserve / Surgelé 100,00% 100,00% 100,00% SCA des Champignonnières du Moulin Conserve / Surgelé 100,00% 100,00% 100,00% SCA Culture de la Vienne Conserve / Surgelé 100,00% 100,00% 100,00% Champiland SAS Conserve / Surgelé 95,00% 95,00% 95,00% Euromycel SAS Conserve / Surgelé 100,00% 100,00% 100,00% Champifor GIE GIE 77,06 % 77,06 % 77,06 % MOD Bond SAS (ex COVIJU2) Holding 100,00% 100,00% 100,00% COVIJU3 SAS Holding 100,00% 100,00% 100,00% COVIJU4 SAS Holding 100,00% 100,00% 100,00% Étranger Bonduelle Northern Europe, Belgique Conserve / Surgelé 100,00% 100,00% 100,00% Bonduelle Nederland, Pays-Bas Conserve / Surgelé 100,00% 100,00% 100,00% Bonduelle Deutschland GmbH, Allemagne Frais 100,00% 100,00% 100,00% BFP GmbH, Allemagne Frais 100,00% 100,00% 100,00% Bonduelle Österreich, Autriche Frais 100,00% 100,00% 100,00% Bonduelle Nordic, Danemark Conserve / Surgelé 100,00% 100,00% 100,00% Bonduelle Limited, Royaume-Uni Sans activité 100,00% 100,00% 100,00% Bonduelle Italia, Italie Frais 100,00% 100,00% 100,00% Agricola Lombarda, Italie Frais 100,00% 100,00% 100,00% Bonduelle Iberica SAU, Espagne Conserve / Surgelé 100,00% 100,00% 100,00% BF Agricola 4G, Espagne Frais 100,00% 100,00% 100,00% BF Nature Bio 4G, Espagne Frais 100,00% 100,00% 100,00% Bonduelle Portugal, Portugal Conserve / Surgelé 100,00% 100,00% 100,00% Bonduelle Polska, Pologne Conserve / Surgelé 100,00% 100,00% 100,00% Bonduelle Ceska Republika, République Tchèque Conserve / Surgelé 100,00% 100,00% 100,00% Bonduelle Central Europe, Hongrie Conserve / Surgelé 100,00% 100,00% 100,00% Bonduelle Kuban, Russie Conserve / Surgelé 100,00% 100,00% 100,00% Coubanskie Conservi Russie, Russie Conserve / Surgelé 100,00% 100,00% 100,00% Agro-Rost, Russie Conserve / Surgelé 100,00% 100,00% 100,00% Bonduelle Belgorod, Russie Conserve / Surgelé 100,00% 100,00% 100,00% Bonduelle Kazakhstan, Kazakhstan Conserve / Surgelé 100,00% 100,00% 100,00% Bonduelle USA Inc., USA Conserve / Surgelé 100,00% 100,00% 100,00% Bonduelle US Holding, USA Holding 100,00% 100,00% 100,00% Bonduelle Argentina, Argentine Conserve / Surgelé 100,00% 100,00% 100,00% Primeurop Argentina, Argentine Conserve / Surgelé 100,00% 100,00% 100,00% Bonduelle Do Brasil Produtos Alimenticios, Brésil Conserve / Surgelé 100,00% 100,00% 100,00% Bonduelle Canada Inc, Canada Conserve / Surgelé 100,00% 100,00% 100,00% Ready Pac Foods Inc, USA Frais 100,00% 100,00% 100,00% Ready Pac Produce Inc, USA Frais 100,00% 100,00% 100,00% Missa Bay, LLC, USA Frais 100,00% 100,00% 100,00% Ready Pac Florence, Partnership, USA Frais 100,00% 100,00% 100,00% Salad Time, LLC, USA Frais 100,00% 100,00% 100,00% 2. PAR MISE EN ÉQUIVALENCE Étranger OP OASI, Italie Frais 35,00 % 35,00 % 35,00 % Huerta Gama SC, Espagne Frais 16,66 % 16,66 % 16,66 % Bonduelle Espagnola, Espagne Sans activité 50,00% 50,00% 50,00% Aybioo Conserve / Surgelé 0,00% 34,00% 34,00% Bonduelle - 42