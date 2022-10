Bonduelle: Le benéfice annuel net chute de 38%

(Reuters) - Bonduelle a fait état lundi d'une baisse de 38% de son bénéfice annuel, en raison de la crise du COVID-19, des conditions météorologiques défavorables affectant les récoltes, de la hausse des salaires et des perturbations dans la chaîne d'approvisionnement.

Le titre Bonduelle chutait de 3,1% à 09h45 en Bourse de Paris.

Le groupe, qui vend des légumes frais, en conserve, surgelés ainsi que des plats cuisinés, a enregistré un bénéfice net pour l'exercice clos le 30 juin de 35,4 millions d'euros (non retraité des activités cédées) contre 57,1 millions d'euros un an plus tôt.

Le propriétaire des marques Bonduelle et Cassegrain prévoit par ailleurs une croissance du chiffre d'affaires de 8% à 11% sur l'exercice 2022-2023 avec une marge opérationnelle courante de 2,5%, invoquant l'environnement volatil et la vente partielle de ses activités longue durée en Amérique du Nord.

Le groupe a fait état pour l'année d'un taux de marge opérationnelle courante hors IFRS 5 de 3,3%.

(Reportage Diana Mandiá, version française Kate Entringer, édité par Sophie Louet)